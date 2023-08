Baldurs Gate 3: Romance Guide für alle Begleiter – So landet ihr bei euren Companions 

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr Romanzen mit euren Begleitern eingehen. Ihr stärkt eure Bindung und vielleicht passieren die einen oder anderen Annäherungen. Bevor ihr jedoch Körperflüssigkeiten austauschen könnt, müsst ihr bei jedem Begleiter einige Dinge beachten. Wir zeigen, was ihr wissen müsst, um bei euren Companions zu landen.

Was ist eine Romanze? In Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit euren Begleitern eine Romanze eingehen. Das heißt, ihr könnt ihnen psychisch als auf physisch näher kommen und sie als Partner für euch gewinnen. Das kann sogar so weit gehen, dass ihr sie küssen oder sogar mit ihnen schlafen könnt.

Zu den Companions, die verführt werden können, zählen bislang folgende acht Begleiter:

Um eine Romanze eingehen zu können, müsst ihr dementsprechend der Person gefallen. Das könnt ihr, indem ihr Dinge tut oder sagt, die der Person zusagen. Je nachdem wie sich euer Held verhält, kann sich eure Beziehung zu den einzelnen Begleitern verbessern oder verschlechtern.

Aus diesem Grund offenbaren wir euch zu jedem Companion die Dinge, auf die ihr achten müsst, damit ihr ihnen näher kommen könnt. Fangen wir mit Lae’zel an.

Ihr möchtet euren Charakter zurücksetzen? Dann haben wir in unserem Video die passende Lösung:

Lae’zel

Lae’zel besitzt ein aggressives Wesen und diesem müsst ihr euch fügen oder sogar nachahmen, um ihr zu gefallen. Das heißt, ignoriert keine Konfrontation und geht immer den blutigsten Weg. Und widersprecht ihr nicht.

Um Lae’zel zu gefallen, solltet ihr:

Aussagen für die Githyanki treffen

mit ihr kooperieren

effizient sein

Erfahrung im Kampf besitzen

Aggressiv sein

Darauf solltet ihr bei Lae’zel verzichten:

nicht gewalttätige Herangehensweise

ihr nicht zustimmen

Ablenkungen

Aussagen gegen die Githyanki treffen

sinnloses Wohltäterverhalten

Schattenherz

Schattenherz hat ein warmes Herz für Kinder, Arme und Tiere, seid also freundlich zu diesen Wesen, die es nötig haben. Sie kann zudem die Githyanki nicht ausstehen, jede Zustimmung für Lae’zel wird eure Beziehung zu Schattenherz verschlechtern. Seid also nett und geht direkten, unnötigen Konfrontationen aus dem Weg.

Um Schattenherz zu gefallen, solltet ihr:

Aussagen gegen die Githyanki treffen

Manipulation und Tricksereien anwenden

Lügen durchschauen

freundlich zu Tieren sein

freundlich zu den Armen sein

freundlich zu Kindern sein

Darauf solltet ihr bei Schattenherz verzichten:

getäuscht oder manipuliert werden

unnötiges Blutvergießen

Aussagen für die Githyanki treffen

Wesen erniedrigen

freundlich zu den Wohlhabenden sein

Gale

Dem guten Gale gefallen intellektuelle Wesen. Er möchte unnötige Konflikte aus dem Weg gehen und mag es nicht, wenn man über seinen Zustand urteilt. Helft ihm also aus seiner misslichen Lage und seid nett.

Um Gale zu gefallen, solltet ihr:

Intelligenz besitzen

Wissen über Magie

nicht gewalttätige Herangehensweise

Freundlichkeit besitzen

Poesie besitzen

Darauf solltet ihr bei Gale verzichten:

unnötige Gewalttätigkeit

Dummheit

Keine Neugier besitzen

Über seinen Zustand urteilen

Wyll

Wyll ist der Held schlechthin und das möchte er genau bei seinem Partner sehen. Handelt stets selbstlos und verzichtet auf die Seite der Goblins und Teufel. So könnt ihr auch das Herz von Wyll für euch gewinnen.

Um Wyll zu gefallen, solltet ihr:

heldenhaft sein

selbstlos sein und Wesen helfen, die es nötig haben

Bösewichte und Schurken bekämpfen

Darauf solltet ihr bei Wyll verzichten:

mit Bösewichten und Schurken zusammenarbeiten

egoistisch sein

alles für Teufel und Goblins

Astarion

Astarion möchte, dass ihr eure Macht demonstriert und keine Schwäche zeigt. Verhaltet euch dennoch spannend und verkneift euch Kommentare über seinen Zustand. Helft ihm lieber damit klarzukommen und versucht, mit Monstern zusammenzuarbeiten. So könnt ihr auch ihn weich bekommen.

Um Astarion zu gefallen, solltet ihr:

eure Macht demonstrieren

rücksichtslos handeln

damatisch sein

euch auf die Seite der Monster schlagen

die schönen Dinge im Leben fokussieren

Darauf solltet ihr bei Astarion verzichten:

Schwäche zeigen

selbstlos handeln

langweiliges Verhalten an den Tag legen

zurückhaltend sein

über seinen Zustand urteilen

Karlach

Karlach seht für ihre Freiheit, Kampfkraft und ihren Mut und genau das will sie auch bei euch sehen. Seid also kein Feigling, doch übertreibt es auch nicht mit eurer Grausamkeit. Demonstiert eure Macht im Kampf, aber seid nicht als zu selbstsicher mit eurer Beherrschung. Und vermeidet alles, was für Teufel spricht, sie mag das nicht.

Um Karlach zu gefallen, solltet ihr:

Freiheit haben

das Leben schätzen

sich nicht schämen

Kampfkraft besitzen

mutig sein

Darauf solltet ihr bei Karlach verzichten:

ein Feigling sein

sinnlos grausam sein

bei Bedrohungen nachgeben

sich selbst beherrschen können

alles was für Teufel ist

Halsin

Halsin ist ein bisschen komplexer. Ihr könnt ihn erst in Akt 2 rekrutieren, wenn ihr ihn bis dahin bei seinen Quests geholfen habt. Dazu müsst ihr die Goblins und Minthara besiegen und ihm bei seiner Reise helfen. Wenn ihr in Akt 3 dann Zeit habt, könnt ihr im Camp mit ihm reden und eine offene Beziehung führen, indem ihr mit mehreren Companions ohne Probleme was anfangen könnt. Seid jedoch ehrlich und klärt das mit euren anderen Partnern ab.

Um Halsin zu gefallen, solltet ihr:

zu ihm stehen

ihm bei seiner Reise und Quest helfen

die Goblins und Minthara besiegen

ihn und die Tieflinge befreien

ehrlich sein

Darauf solltet ihr bei Halsin verzichten:

mit den Drow oder Golbins zusammenarbeiten

verlogen sein

Minthara

Auch Minthara besitzt eine Quest, der ihr folgen müsst, um sie zu umgarnen. Dafür müsst ihr den Druiden in den Rücken fallen und mit den Goblins und ihr den Hain überfallen. Habt ihr den Überfall erfolgreich durchgeführt, könnt ihr eure Zusammenarbeit feiern und mit den Goblins und ihr in eurem Camp eine Party feiern. Sprecht mit ihr auf der Feier. Nun könnt ihr sagen, dass ihr Minthara gehört und könnt zu eurem Bettzeug gehen, um dies mit ihr zu teilen.

Um Minthara zu gefallen, solltet ihr:

mit den Goblins und ihr zusammen arbeiten

ihrer Quest folgen

Darauf solltet ihr bei Minthara verzichten:

sie hintergehen

die Goblins vernichten

sie vernichten

Sind gleichgeschlechtige Beziehungen möglich? Ja, alle Begleiter legen nur Wert auf euren Charakter. Das Geschlecht ist ihnen egal.

Das war unser Guide zu allen Begleitern und wie ihr mit ihnen eine Romanze auslösen könnt. Welchen Begleiter habt ihr als erstes umgarnt und würdet ihr sogar über Leichen gehen, um ihnen näherzukommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

