Baldur’s Gate 3: Proben der Shar – So meistert ihr die Shar-Prüfung

Wenn ihr in Baldur’s Gate 3 von Akt 2 in Akt 3 voranschreiten möchtet, müsst ihr euch erst erfolgreich durch die Schattenlande schlagen. Ein essenzieller Bestandteil, der nicht optional ist, sind die Proben der Shar. Wir haben die Antworten auf alle eure Fragen zu den Shar-Prüfungen.

Achtung, Spoiler: Wir gehen hier im Detail darauf ein, wie ihr euch den Proben der Shar stellt und was sie sind. Hier wimmelt es also vor Spoilern für Akt 1 und 2 von Baldur’s Gate 3.

Die Proben der Shar sind eines der wichtigsten Dinge, die ihr in Akt 2 erledigt. Sie sind nicht optional und wichtiger Bestandteil der persönlichen Quest von Schattenherz. Außerdem müsst ihr sie bestehen, um das Nachtlied zu finden sowie in das Finale von Akt 2 vorzudringen.

Ihr findet sie in einem versteckten Tempel der Shar, der sich auch noch als echtes Labyrinth erweist. Damit ihr nicht orientierungslos durch die Welt geistert und euch am Ende noch verlauft, haben wir hier alles Nötige zusammengetragen: Nämlich wo ihr die Prüfungen findet, wie ihr sie erreicht und wie ihr sie meistert.

Je nachdem, bei welchem Schritt ihr Unterstützung benötigt, könnt ihr mit dem Inhaltsverzeichnis dorthin springen.

Proben der Shar – so findet ihr sie

So erreicht ihr die Proben der Shar in der Oberwelt

Die Proben der Shar findet ihr im Norden von Reithwin in Akt 2. Der Eingang befindet sich im Mausoleum der Thorm-Familie. Wenn sich euch Teufel Raphael in den Weg gestellt hat, wisst ihr, dass es in der Nähe ist. Eventuell trefft ihr auch, je nach Run, die junge Tiefling Arabella auf dem Weg dorthin.

Der einfachste Weg für euch ist über die Brücke nach Reithwin und dann nach Norden. Lasst das Mausoleum rechts liegen und geht links davon weiter nach Norden, bis zum Mausoleumseingang.

So schaltet ihr den Eingang zum Shar-Tempel frei

Im Mausoleum selbst erwarten euch ein paar Herausforderungen. Sobald alle Gegner und Fallen aus dem Weg geräumt sind, macht ihr euch auf den Weg in die nördlichste Kammer. Vergesst nicht, alles zu looten, was geht – hier findet ihr viel zur Hintergrundgeschichte von Baldur’s Gate 3 und dem Schattenfluch speziell. Vom eigentlichen Loot mal ganz abgesehen.

Im nördlichsten Raum findet ihr ein Bilderrätsel: Drei große Bilder hängen an den Wänden. Jedes davon zeigt einen Abschnitt im Leben von Ketheric Thorm. Unter jedem Bild findet ihr einen Knopf. Ihr müsst sie in chronologischer Reihenfolge aktivieren. Um die richtige Reihenfolge herauszufinden, könnt ihr in der Hauptkammer mehrere Bücher, Notizen und Steintafeln lesen.

Das hier ist die richtige Reihenfolge:

Das Gemälde Türme des Mondaufgangs Das Gemälde der Trauer Das Gemälde des Generals

Zwei Bilder befinden sich neben dem Eingang zur nördlichsten Kammer. Das dritte Bild findet ihr an der Wand dem Eingang gegenüber.

Habt ihr die das Bilderrätsel gelöst, öffnet sich die nördliche Wand. Nun könnt ihr den Tempel der Shar betreten.

Den Tempel der Shar betreten und den Hauptpart freischalten

Bevor ihr euch tiefer ins Heiligtum begeben könnt, müsst ihr ein weiteres Rätsel lösen. Lauft ihr gerade aus von eurem Spawn-Punkt weg, erreicht ihr eine Kammer mit einer Statue.

Um den Tempel vollständig zu öffnen, müst ihr an die Statue ran. Leider könnt ihr dies nicht, da eure Charaktere immer wieder nach hinten geworfen werden. Um diese Barriere zu umgehen, müsst ihr die Lampen unter der Decke senken und alle Lichter löschen – ihr dürft selbst auch keine Lichtquelle mehr an euch tragen.

Die Lampen könnt ihr mit Hebeln herunterlassen. Diese findet an den Seiten der Korridore, die direkt von der Hauptkammer abgehen. Entschärft die vorgelagerten Fallen und betätigt die Hebel. Jeder Hebel lässt eine Laterne zu Boden, deren Licht ihr dann löschen könnt.

Wenn es dunkel ist und ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr um die Statue einen Runenkreis sehen. Die Runen selbst könnt ihr nicht übertreten. Sie haben aber Löcher, durch die ihr wie durch ein Mini-Labyrinth an die Statue ran kommt.

Habt ihr die Statue erreicht, interagiert mit ihr und das Tor zum Tempel sollte sich öffnen.

So sollte der Raum aussehen, wenn ihr das Rätsel gelöst habt.

Die Proben der Shar meistern – so gehts

Der Tempel der Shar und die Prüfungen befinden sich auf mehreren Ebenen. Die Navigation ist daher nicht besonders einfach. Wir beschreiben euch hier den Weg durch den Tempel, wie es das Layout des Heiligtums nahelegt.

Wichtig: Ihr müsst die Prüfungen nicht mit Schattenherz oder einem anderen einzelnen Charakter lösen. Ihr könnt eure ganze Party mithelfen lassen, was zumindest die Sanfter-Schritt und Dieselbe -Prüfung einfacher macht.

Wir sind den Tempel für euch einmal abgelaufen, um euch genau zu zeigen, wo ihr was findet:

Proben der Shar: Alle Schattenedelsteine finden

Um den Tempel abschließen zu können, müsst ihr jeweils am Ende einen Schattenedelstein einsammeln. Diese Kugeln öffnen euch den Weg zum finalen Raum und in Richtung des Nachtlieds.

Die ersten drei Kugeln findet ihr am Ende der hier beschriebenen Prüfungen. Die vierte Kugel hingegen hortet der Orthon Yurgir. Wenn euch Teufel Raphael am Anfang begegnet ist, klingelt bei dem Namen eventuell etwas. Die Begegnung mit dem Orthon kann ganz verschieden Ablaufen. Am Ende müsst ihr nur sicher stellen, dass ihr seine Habseligkeiten nach dem letzten Schattenedelstein durchsucht.

Proben der Shar 1: Sanfter-Schritt-Prüfung – finden & lösen

Die erste Prüfung findet die westlichen Treppen runter statt. Aktiviert den Wegpunkt und geht von dort rechts weitere Treppen hinunter. Die Tür zur “Sanfter Schritt Prüfung” hat die Beschriftung “Ihr begehrtester Schatz”.

Sobald ihr durch die Tür gegangen seid, seid ihr im Prüfungsbereich. Bevor ihr jedoch loslegen könnt, müsst ihr ein Blutopfer bringen. Das startet die Herausforderung.

Proben der Shar: Der Eingang zur ersten Prüfung.

Wie löst ihr die Prüfung? Das grundsätzliche Ziel für euch ist es, eine Kristallkugel am anderen Ende eines Labyrinths zu erhalten. Der Weg durch das Labyrinth ist aber nicht eindeutig: Mit Hebeln und Knöpfen könnt ihr das Layout anpassen und verändern. Achtet dabei auf Fallen und die gegnerischen Schatten.

Es gibt mehrere Lösungswege. Der einfachste ist es, ein Gruppenmitglied durch das Labyrinth und ans andere Ende zu schicken, bevor ihr die Prüfung startet. So könnt ihr euch Zeit lassen, alles zu erkunden und einen sicheren Weg finden, bevor die Gegner einspawnen und es euch schwerer machen.

Wenn ihr nicht cheaten wollt, schnappt euch euren Charakter mit dem höchsten Stealth-Wert. Das hier ist eure Route:

Startet die Prüfung.

Lasst den gewählten Charakter die Verstecken Aktion verwenden.

Aktion verwenden. Schickt diesen Charakter durch das Tor links der Shar-Statue, an der ihr die Prüfung gestartet habt.

Nehmt die erste Abzweigung links. Lauft weiter nach Westen, bis ihr zum schmierigen Boden kommt.

Nutzt die Sprung-Aktion, um durch das Fenster zu springen.

Lauft dann weiter gen Westen bis zum Ende der Prüfung.

Hier noch ein paar Tipps:

Versucht beim Durchlaufen die Fallen zu entschärfen.

Das Skelett links vom Eingang zur Prüfung hat einen Unsichtbarkeitstrank dabei, der die Prüfung um Welten einfacher macht.

Vergesst nicht den Schattenedelstein am Ende einzusammeln.

Proben der Shar 2: Dieselbe Prüfung – finden & lösen

Die sogenannte Dieselbe Prüfung erreicht ihr, wenn ihr nach der Sanfter-Schritt-Prüfung nach links abbiegt. Es ist direkt die nächste Tür an der gleichen Wand wie die erste Prüfung. Startet auch diese Prüfung, indem ihr ein Blutopfer an der Statue der Shar bringt.

Proben der Shar: Der Eingang zur zweiten Prüfung.

Wie löst ihr die Prüfung? Diese Prüfung ist vergleichsweise einfach: Sobald ihr die Prüfung gestartet und den Bereich betreten habt, erscheinen Doppelgänger eurer aktuellen Party. Diese greifen euch an und was folgt, ist ein ganz normaler Kampf – nur diesmal gegen euch selbst.

Der Twist: Eure bösen Ichs können sich unsichtbar machen und den Debuff Cheater’s Folly verteilen. Cheater’s Folly, übersetzt Betrügers Torheit, senkt ein Attribut um 1. Ausgelöst wird der Debuff, wenn euer Charakter einen Doppelgänger angreift, der nicht der eigene ist. Der Effekt kann euch bis zu viermal auferlegt werden – ihr könnt also bis zu 4 Attributspunkte temporär verlieren.

Um den Debuff zu umgehen, lasst eure Charaktere immer erst den eigenen Doppelgänger bekämpfen. Sobald ein Doppelgänger besiegt ist, kann sein Original wieder frei angreifen, wen er oder sie möchte.

Hier ein paar Tipps, damit es einfacher wird für euch:

Sobald die Prüfung gestartet ist, schleicht in den Kampfbereich und überwältigt eure Gegner aus dem Hinterhalt.

Habt Schattenherz dabei mit Magie/Waffen/Angriffen, die gleißenden Schaden bewirken. Das macht die unsichtbaren Gegner sichtbar. Achtet nur darauf, dass sie erst ihren eigenen Doppelgänger besiegt, damit der Debuff nicht übertragen wird.

Auch hier: Nicht vergessen, den Schattenedelstein mitzunehmen.

Proben der Shar 3: Vertrauenssprung – finden & lösen

Die dritte und letzte Prüfung findet ihr ein Stockwerk weiter unten. Lauft dafür aus der zweiten Prüfung raus und links die Treppe runter. Rechts von euch geht es ein paar weitere Stufen abwärts – dort findet ihr die Prüfung.

Proben der Shar: Der Eingang zur zweiten Prüfung.

Wie löst ihr die Prüfung? Vor euch steht nun wieder eine Statue und hinter ihr ein tiefer Abgrund. Das Objekt eurer Begierde, ein weiterer Schattenedelstein, ist auf einer Plattform über dem Nichts platziert. Es geht nun also darum, den Abgrund zu überwinden, um die Kugel einzusammeln.

Wie also den Abgrund überwinden?

Auf dem Boden vor der Statue, mit der ihr die Prüfung startet, seht ihr eine Bodenplatte mit komischen Mustern. Sie zeigen euch, wo über dem Abgrund unsichtbare aber begehbare Wege sind. Ihr könnt diese Pfade auch mit einem Hebel neben der Eingangstür sichtbar machen.

Alternativ könnt ihr natürlich über den Abgrund fliegen. Oder mit einem Charakter mit großer Sprungweite von sichtbarer Plattform zu Plattform springen.

Fällt euer Charakter aber in den Abgrund, ist er oder sie sofort tot. Die Leiche erscheint am Startpunkt wieder und kann mit dem Zauber Wiederbeleben oder einer Schriftrolle zurückgeholt werden.

Habt ihr den Edelstein eingesammelt, sind die Prüfungen der Shar zu Ende. Ihr könnt nun zurück in Richtung des Eingangs laufen und die Quest weiter in Richtung des Nachtlieds treiben. Wenn ihr aber möchtet, könnt ihr vorher noch einen Raum weiter gehen, in die stille Bibliothek – dort könnt ihr unter anderem den Nachtspeer erhalten.

Eine kleine Warnung noch zum Schluss: Wenn ihr euch auf den Weg zum Nachtlied macht, werdet ihr gefragt, ob ihr sicher seid, ob ihr weiter gehen wollt. Diese Entscheidung kann euch aus viel Content ausschließen. Alles dazu, gibt es hier: Eine Entscheidung in Baldur’s Gate 3 kostet euch viele Quests – So verhindert ihr das