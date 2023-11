Eine Entscheidung in Baldur’s Gate 3 kostet euch viele Quests – So verhindert ihr das

In Akt 2 von Baldur’s Gate 3 könnt ihr euch einer ganzen Menge neuer Quests und Inhalten stellen. Wenn ihr aber eine Entscheidung zu früh fällt, könnt ihr euch aus vielen Storylines ausschließen. Hier lest ihr, wie ihr das umgeht.

Um welche Entscheidung geht es? Ganz ohne den Plot von Akt 2 zu spoilern: Am Ende eines längeren Dungeons in den Schattenlanden werdet ihr gefragt, ob ihr wirklich fortfahren wollt. Wenn ihr jetzt auf Ja klickt, verändert sich die Welt nicht nur, sondern eine ganze Menge Quests werden je nach aktuellem Stand beendet und sind nicht mehr anders abschließbar.

Wenn diese Info-Box aufploppt, solltet ihr dringend speichern und eure Quests und Zwischenstände prüfen.

Wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr immer zurückgehen könnt, raten wir euch, jetzt zu speichern. Klickt dann erst einmal auf Nein und prüft, ob ihr schon alle noch offenen Quests zu eurer Zufriedenheit vorangetrieben habt.

Achtung Spoiler: Ab hier gehen wir mehr ins Detail. Es folgen Spoiler bis Ende Akt 2.

Der Hinweis erscheint in Akt 2 im Tempel der Shar. Am Ende ihrer Herausforderungen steht ihr mit eurer Gruppe an einem Becken. Sobald ihr versucht, in das Wasser zu tauchen und das Nachtlied aufzusuchen, zeigt euch das Spiel den Hinweis oben.

Wie wirkt sich die Entscheidung auf euer Spiel aus? Wenn ihr euch für Ja entscheidet und den Pool betretet, reist ihr in die Domäne der Göttin Shar. Dort trefft ihr (wenn er noch lebt) auf den Zauberer Balthazar und Dame Aylin, das sogenannte Nachtlied.

Dame Aylin ist übrigens eine der mächtigsten, potenziellen Verbündeten für euren dritten Akt.

Egal wie ihr euch im folgenden Kampf entscheidet und auf welche Seite ihr euch stellt: Sobald ihr diese Dimension verlasst, steht euch der Endkampf gegen Ketheric Thorm in den Türmen des Mondaufgangs bevor.

Das Betreten dieses Pools lässt die Story stark voranschreiten.

Den Kampf gegen Ketheric müsst ihr immer bestreiten, egal ob ihr mit oder gegen die Absolute kämpft. Im Anschluss geht es für euch relativ schnell in den dritten Akt und nach Baldurs Tor. Sobald ihr euch über die Brücke gewagt habt, gibt es kein Zurück mehr.

Gibt es Gegenden, die ihr vor dem Pool nicht besuchen solltet? Die kurze Antwort lautet Nein . Ihr könnt alle euch offen stehenden Gegenden in Akt 2 besuchen. Alles, was die Geschichte vorantreiben würde, passiert erst mit dem Eintauchen in den oben genannten Pool.

Ihr könnt also getrost die Schattenlande absuchen, die Familie Thorm in Reithwind kennenlernen und euch in den Türmen des Mondaufgangs verlustieren. Natürlich haben alle eure Taten Konsequenzen. Allerdings nur für eure bis dahin nicht abgeschlossenen und an diese Orte gebundenen Quests.

Welche Inhalte könnt und solltet ihr erledigen, bevor ihr schwimmen geht ? Es gibt einige Quests, die ihr nicht mehr beeinflussen und abschließen könnt, wenn ihr verfrüht in den Pool geht. Hier sind einige der wichtigsten:

Den Schattenfluch brechen: Wenn ihr plant, den Schattenfluch zu brechen und die Schattenlande zu retten, müsst ihr die Quests des Druide Halsin verfolgen. Wenn er euch als auswählbares Mitglied für eure Party zur Verfügung steht, habt ihr die Quests weit genug fortgeführt. Vergesst nicht, mit dem geheimnisvollen Kind Oliver zu spielen.

Wer Halsin romancen und die berühmte Bärensexszene freischalten möchte, kommt ebenfalls nicht um diese Quests herum.

Wer Karlach romancen möchte, kommt nicht um diese Quest herum.

Was kann passieren, wenn man sich zu früh entscheidet? reddit-User chris5129 ist genau das passiert. In einem Post lamentiert er darüber, dass seine Liebe zu Schattenherz ihn 10 Spielstunden gekostet hat. Als Grund dafür nennt er, dass er sich in Akt 2 viel zu früh entschieden hat, die Geschichte voranzutreiben.

In seinem Eifer, Schattenherz zu romancen folgte er ihrer Questlinie, die ihn direkt in den Tempel und dann durch den Pool brachte. Die Warnung des Spiels ignorierte er. Erst, als er feststellte, dass die Quest Infiltriere die Türme des Mondaufgangs sich in Greife die Türme des Mondaufgangs geändert hatte, fiel ihm sein Problem auf.

chris5129 musste ein Savegame von ca. 10 Spielstunden vorher laden, um die ihm entgangenen Inhalte nachspielen zu können.

Viele User konnten den Verlauf nachvollziehen. Canadian__Ninja schrieb unter anderem, dass er dachte, die Türme zu früh aufzusuchen sei schlecht (Reddit). User Setherina bestärkt chris5129: Eine Reihe von Figuren deutet an, dass es die Heimat des Feindes ist und dass es Selbstmord ist, dorthin zu gehen, ohne vorher das Nachtlied zu finden, dass die Schatten dort stärker sind und so weiter. (Reddit)

Das Problem von reddit-User chris5129 scheinen so einige Spieler gehabt zu haben. Wie ist es euch ergangen? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.

