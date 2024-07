Baldur’s Gate 3 vergilt eine 26 Jahre alte Ungerechtigkeit – Das seht ihr aber nur in einem geheimen Ende

Ein Spieler entdeckte in Baldur’s Gate 3 ein potentielles geheimes Ende, in dem ein alt bekannter Charakter auftaucht und wieder zu seiner wahren Bestimmung zurückfindet.

Spoiler-Warnung: Wir sprechen hier über ein potentiell geheimes Ende von Baldur’s Gate 3.

Was ist das für ein Ende? Dem Spieler Malcet sei während seines Durchgangs zufällig auf ein interessantes Ende in Baldur’s Gate 3 gestoßen, in der Lae’zel einen Adoptivsohn großzieht, wie er auf Reddit berichtet. Solltet ihr in einer romantischen Beziehung mit ihr sein, würdet ihr ihn gemeinsam großziehen, doch eine Liebe mit Lae’zel kann schnell explosiv enden, wenn ihr nicht aufpasst.

Auf Withers Party habe man dann die Möglichkeit nach Lae’zel zu fragen, wo von ihr und ihrem Adoptivsohn berichtet werden solle. Doch der Berichtende sei kein Unbekannter, sondern Xan, den man bereits aus Baldur’s Gate 1 kenne und dessen Ungerechtigkeit nun vergolten werde.

Xan kennt man bereits aus Baldur’s Gate 1

Wie kommt man zu diesem Ende? Dieses Ende habe er bekommen, weil er eine Quest gehabt habe, in der er ein Gith’yanki-Ei für Lady Esther besorgen solle. Sollte man sich dafür entschließen, dieses Ei nicht ihr zu geben, zu verkaufen oder gar wegzuwerfen, sondern bei Lae’zel im Inventar zu lassen, so solle es zu diesem Ende kommen.

Woher kennt man Xan? Xan könne man in Baldur’s Gate 1 im ersten Dungeon der Hauptgeschichte treffen, der dort ein gefangener Elfenmagier gewesen sei, den man retten könne. Als Dank könne sich dieser dann eurer Gruppe anschließen.

Ursprünglich kenne man Xan aber nicht nur aus dem ersten Teil von Baldur’s Gate, sondern bereits vorher durch seine PnP-Vorlage, gespielt durch den Baldur’s-Gate-2-Produzenten Ben Smestadt. Dort solle Xan allerdings kein Elfenmagier gewesen sein, sondern ein Gith’yanki-Krieger, was jedoch aus Spielbalance-Gründen geändert worden sein solle. In Baldur’s Gate 3 ist das anders.

Inwiefern wird Xans Ungerechtigkeit vergolten? In Baldur’s Gate 3 kehre Xan wieder zu seinem Ursprung zurück. Den Hinweis darauf liefert Lae’zel selbst, indem sie sage: Was für ein Wunder er ist. Er wird ein guter Krieger sein, wenn er sich dafür entscheidet . So kehre Xan also zu seiner ursprünglichen Bestimmung als Krieger in dem neuesten Teil von Baldur’s Gate 3 zurück.

