Weil meine PS4 wie ein Flugzeug klang hätte ich fast eine PS5 gekauft – Aber mit einem kostenlosen Fix konnte ich sie retten

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß ist glückliche Besitzerin einer PS4. Weil die aber wie ein startendes Flugzeug klang, hätte sie fast eine teure PS5 gekauft. Aber ein günstiger und einfacher Fix hat die Konsole gerettet.

2016 beschenkte ich mich als Belohnung zum abgeschlossenen Studium mit meiner ersten Konsole. Eine PS4 sollte es sein. Die ursprüngliche Version war damals schon runtergesetzt, weil gerade die neue, mächtigere PS4 Pro in die Läden kam.

Die Konsole hat auch einiges mitgemacht: Beziehungen, Umzüge, heiße Sommer und eiskalte Winter. Neben Gaming habe ich sie auch lange als Multimedia-Konsole für Netflix, Crunchyroll und Co. benutzt. Nach mittlerweile 10 Jahren will ich sie nicht mehr missen. Aktuell arbeite ich zum Beispiel an den 100% bei Horizon: Forbidden West.

Allerdings hätte ich letztens fast schweren Herzens tief in die Tasche gegriffen und Geld für eine PS5 ausgegeben: Meine PS4 klang beim Spielen wie ein startendes Flugzeug und wurde richtig heiß. Mein findiger Partner aber stoppte mich: es gebe sogar eine komplett kostenlose Rettung. Und jetzt schnurrt die PS4 auch bei AAA-Games wieder wie ein Kätzchen.

Video starten Sony veröffentlicht den offiziellen Reveal-Trailer zur PS5 Pro Autoplay

Teure PS5 kaufen? Ne, Konsole putzen!

Grundsätzlich vorneweg für alle, die ihr Gerät in der Europäischen Union gekauft haben: Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt eurer PS4 könnt ihr sie einfach zurückschicken. Die reguläre Gewährleistung gilt für zwei Jahre ebenfalls ab dem Erhalt der Konsole. Solange diese Frist noch nicht verstrichen ist, rate ich euch an, euch bei Problemen an den Händler, bei dem ihr die PS4 gekauft habt, oder den offiziellen Support von Sony zu wenden. Sobald ihr die Konsole öffnet, erlischt die Garantie.

Ganz ähnlich wie bei meinem Steam Deck war die Rettung meiner PS4 mit einmal Aufschrauben verbunden. Eine Konsole klingt nämlich nicht mal eben von allein nach einem voll besetzten Jumbo-Jet beim Starten.

Wir haben uns an die Anleitung von iFixIt gehalten: Zuerst mussten wir Aufkleber entfernen, dann drei winzig kleine Torx-Schrauben aufdrehen. Danach konnte die Abdeckung runter, wir haben das Netzteil abgesteckt und ta-da: Vor uns lag eine nackte PS4, der man die langen Jahre harten Dienst auch ansah.

Ich lasse die Bilder der Schande für sich sprechen:

Der Lüfter. Das Gehäuse. Der Kühlkörper.

10 Jahre. 10 Jahre Staub, Hundehaaren und Dreck, die die Lüfter blockierten.

Natürlich kann eine Konsole bei so einer ekligen Zusatzladung nicht richtig funktionieren. Ich wundere mich, dass sie nicht einfach irgendwann in Flammen aufgegangen ist. Wenn Horizon: Forbidden West lief, musste ich nämlich auch teilweise die Heizung im Winter nicht mehr anmachen.

Immerhin war das Problem schnell gelöst mit einem großen Müllbeutel, Einmalhandschuhen, einem Pinsel, einem Mikrofasertuch und ein paar in Isopropanol getränkten Wattestäbchen.

Der Auslöser für das Hitzeproblem war auch recht schnell entdeckt. So sah die Verteilung der Wärmeleitpaste auf der CPU aus:

Dafür konnte ich tatsächlich nichts: Wärmeleitpaste wird mit der Zeit fester und teilweise sogar bröselig. Das ist normaler Verschleiß. Eben weil mein Partner selbst Konsolen modded, waren wir auch entsprechend ausgestattet und konnten hier schnell für Ersatz sorgen.

Zusammengebaut war die PS4 auch wieder recht schnell. Und das Ergebnis?

Meine Konsole schnurrt seit der Putzaktion wieder wie ein Kätzchen. Ich höre sogar den In-Game-Sound wieder, ohne die Lautsprecher unnötig laut aufdrehen zu müssen!

Wenn ich daran denke, dass ich das komplett für lau fixen konnte und stattdessen fast die damals noch gültigen 550 Euro für eine PS5 ausgegeben hätte, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken.

Geldbeutel schonen ruiniert das Geschäft

Ich habe eben das Glück, dass mein Partner schon seit Jahren Konsolen überarbeitet und modded. Entsprechend hatten wir das nötige Werkzeug sowie die Wärmeleitpaste schon Daheim. Wer das nicht hat, muss natürlich noch ein paar Euronen in Tools investieren.

Sonst war das aber vermutlich die bestmögliche und vor allem kostengünstigste Lösung, meine alte Konsole für die nächsten fünf bis zehn Jahre weiteren treuen Dienst vorzubereiten. Auch, wenn ich Sony so eben keine über 550 Euro für eine neue Konsole in die Hand drücken musste.

Natürlich hätte ich gerne eine PS5. Aber im Moment gibt es noch kein Spiel, für das ich sie mir kaufen würde. Nur für das DLC zu Horizon: Forbidden West will ich nicht so viel Geld investieren. Die für mich spannendsten Spiele hat Sony via Steam auf den Markt gebracht und dann zocke ich sie entsprechend auf meinem Gaming-PC.

Ich kann daher verstehen, dass der Publisher jetzt langsam damit aufhören will, ihre AAA-Games zu porten. Wieso die teure Konsole kaufen, wenn das tolle Game auch auf dem heimischen Desktop läuft.

Wenn dann GTA 6, das nächste God of War und vielleicht auch endlich der dritte Horizon-Hauptitel rauskommen, hätte ich endlich drei sehr gute Argumente für das Upgrade. Auch wenn es dann vermutlich perspektivisch schon die PS6 geben wird. Oder wie auch immer der Nachfolger der PS5 heißen wird.

Allgemein scheint so langsam der zuletzt beiseite gelegte Konsolenkrieg wieder aufzuleben. Beim Xbox Showcase zum Summer Game Fest 2026 gab Xbox ganz ähnliche Schritte bekannt, wie es Sony jetzt für seine AAA-Games vor hat: Xbox zieht nach Waffenruhe erneut in den Konsolenkrieg mit Sony, der Sieger steht jetzt schon fest