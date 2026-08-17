MMORPG zu Star Wars will den Spaß von 2011 zurückbringen, schaut sich dafür was bei Elder Scrolls ab

Die nächste Ära von Star Wars: The Old Republic hört auf den Namen „Masters of the Force“ und soll neben frischen Inhalten auch den Spaß der originalen Launch-Phase zurückbringen.

Was kommt für SWTOR? Das neue Kapitel von Star Wars: The Old Republic läuft unter dem Titel „Masters of the Force“ und soll gleich mit dem ersten Update ein volles Inhaltspaket auf die Server liefern. Zu den Highlights gehören:

das Story-Kapitel „ Galaxis im Chaos “ : Das Erbe von Darth Malgus wurde an jedes Macht-sensitive Wesen in der ganzen Galaxis übertragen und sorgt für Chaos und Unruhe. Wird diese Nachricht Hoffnung, Furcht oder das Bedürfnis nach Rache wecken? Ob zum Guten oder zum Schlechten, die Galaxis ist für immer verändert.

Galaxis im Chaos : Das Erbe von Darth Malgus wurde an jedes Macht-sensitive Wesen in der ganzen Galaxis übertragen und sorgt für Chaos und Unruhe. Wird diese Nachricht Hoffnung, Furcht oder das Bedürfnis nach Rache wecken? Ob zum Guten oder zum Schlechten, die Galaxis ist für immer verändert. es geht nach Ryloth, auf die Heimatwelt der Twi’leks

neue Schwierigkeitsstufen für die Oberwelt

alternative Starterfahrung mit Klassisch- oder Experten-Charakteren

eine 3-Boss-Operation mit dem Namen „Kinder von Nul“

eine Erhöhung der Stufen-Obergrenze auf 85

neue Fähigkeiten für alle Disziplinen und Ausrüstungs-Updates

Auf zwei besonders bemerkenswerte Neuerungen – die Schwierigkeitsstufen sowie die Experten-Charaktere – gehen wir im Folgenden noch einmal genauer ein.

Video starten Star Wars: The Old Republic bringt im Legacy Reborn Launch Trailer die aktuelle Geschichte ins Finale Autoplay

So herausfordernd wie 2011

Was steckt hinter den Schwierigkeitsstufen? Für die Inhalte der Open-World von SWTOR sollt ihr mit Update 8.0 zwischen 3 Schwierigkeitsgraden wählen können:

Story

Veteranen

Meister

Damit sollt ihr die Wahl haben, ob ihr lieber ein storybasiertes Abenteuer oder eine knackige MMO-Erfahrung erleben möchtet. Der Modus erinnert dabei stark an das System der Schwierigkeitsgrade, das vor wenigen Monaten erst in Elder Scrolls Online implementiert worden ist.

In beiden Spielen beeinflusst die ausgewählte Schwierigkeit nur die Inhalte der Welt, und in beiden Fällen sollen Spieler trotz unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zusammenspielen können.

Was ist ein Klassisch- oder Experten-Charakter? Beim Start von SWTOR sollt ihr in Zukunft die Wahl haben, euch einen Klassisch- oder Experten-Charakter zu erstellen. Abhängig von eurer Wahl erwarten euch zusätzliche Aktivitäten und Aufgaben, über die ihr euch einzigartige Belohnungen verdienen könnt.

Das Ziel der Entwickler ist es, „das Gefühl des klassischen SWTOR-Erlebnisses hervorzurufen.“ Durch beide Neuerungen in Kombination dürfen sich Veteranen sicherlich auf eine knackige Herausforderung freuen, die auch Jedis und Sith ins Schwitzen bringt.

Wann genau das neue Kapitel startet, ist aktuell noch unklar. Über die kommenden Monate hinweg möchten die Entwickler weitere Details zu den einzelnen Neuerungen verraten. Doch freut ihr euch vielleicht sogar schon jetzt auf „Masters of the Force“? Verratet es uns gern in den Kommentaren! SWTOR blickt trotz des Alters auf eine recht erfolgreiche Phase zurück: Das MMORPG zu Star Wars überzeugt gerade viele Fans, hat den höchsten Spielerstand seit über 3 Jahren