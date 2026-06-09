Elder Scrolls Online bekommt wichtigstes Update seit 10 Jahren, liefert „genau das, was ich mir schon seit Jahren gewünscht habe“

Das kostenlose Update 50 ist für Elder Scrolls Online erschienen und hat die wichtigste Neuerung für die Welt von Tamriel im Gepäck, die es seit „One Tamriel“ im Jahr 2016 auf die Server geschafft hat.

Was ist neu? Update 50 bringt ein kostenloses Paket an Neuerungen, von denen alle Besitzer des Hauptspiels von Elder Scrolls Online profitieren. Euch erwarten einige der noch fehlenden Inhalte von Saison 0, die Optimierung bestehender Bereiche sowie die Vorbereitung auf die kommende Saison 1.

Das große Highlight von Update 50 sind aus unserer Sicht die neuen Schwierigkeitsgrade für die Inhalte der offenen Welt, da diese eine der ganz großen Schwächen des MMORPGs beheben: ESO galt in vielen Bereichen lange als zu einfach, vor allem für Veteranen. Jetzt könnt ihr die Schwierigkeitsstufe anheben und euch so mehr Belohnungen verdienen. Das Zusammenspiel mit anderen Spielern ist dennoch problemlos möglich.

Ein derart einschneidendes Update hat Elder Scrolls Online für die Welt von Tamriel zuletzt im Jahr 2016 erhalten, als die Entwickler mit „One Tamriel“ die flexible Stufenskalierung eingeführt und so das Fundament gelegt haben, dass ihr jederzeit und fast überall mit anderen Spielern zusammenspielen könnt.

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Was bringt Update 50 noch? Zu den weiteren jetzt relevanten Neuerungen gehören:

die Auffrischung der Fertigkeitslinie des Werwolfs

das neue Klassenmeisterschaft-System, das euch belohnen soll, wenn ihr bei der Wahl der Fertigkeiten eurer Klasse treu bleibt

ein PvP-Veteranensystem, das PvP-Fans eine Vielzahl von Belohnungen verspricht

die dauerhafte Vergeltung-Kampagne im Allianzkrieg von Cyrodiil

diverse Verbesserungen am Spielerlebnis, etwa für Gildennachrichten, Transmutationsstellen in großen Handwerkszentren und mehr

Außerdem bereiten die Entwickler die ersten Inhalte von Saison 1 vor. Dazu gehören:

Questreihe um die Diebesgilde

Dynamische Begegnungen

Gefallen-Quests

Questreihe um Sheogorath

Saison 1 soll am 8. Juli starten. Ab dann könnt ihr die ersten 3 dieser Inhalte erleben. Die neue Sheogorath-Auftragskette soll dann am 29. Juli folgen.

„Das sind super spannende Neuerungen“

Wie reagiert die Community auf das Update? In einer aktuellen Diskussion zu Update 50 auf Reddit dominiert der Austausch über ein altes Problem von ESO, das manch einen Spieler von Tamriel fernhält.

Die Rede ist vom Kampfsystem, das sich für viele eigentlich Interessierte zu unrund und spaßbefreit anfühlt, um regelmäßige Besuche in ESO zu rechtfertigen. Die Entwickler arbeiten derzeit zwar daran, die Klassen und Fertigkeitslinien (wie jetzt etwa beim Werwolf) nach und nach zu verbessern, doch dauert dieser Prozess sehr lange und dann wirkt er sich für die Kritiker auch nicht positiv genug aus.

UnscriptedCryptid erklärt etwa: „Ich glaube wirklich nicht, dass die neuen Animationen so viel bringen, wie alle behaupten. Das gesamte Kampfsystem muss grundlegend überarbeitet werden – solange die Fähigkeiten keine Abklingzeiten haben, wird es sich immer wie ein beschissenes Spam-Fest anfühlen. Denn genau darauf läuft es hinaus.“

AgentAled ergänzt: „ESO macht so vieles einfach so gut, bietet tolle Updates und fantastische Inhalte, aber das Ganze wird durch das (vielleicht langsam besser werdende?) klobige Kampfsystem getrübt.“

zombawombacomba sieht das auch so: „Einer der wichtigsten Aspekte von MMOs (der Kampf) ist hier einer der schlechtesten, die ich je in einem Spiel gesehen habe, lol.“

Abseits dieser Diskussion bekommt Update 50 aber auch viel Lob ab.

Gerzy_CZ feiert beispielsweise: „Ich hab heute nur kurz gespielt, aber dieser Schwierigkeitsgrad ist echt der Hammer. Es fühlt sich an wie ein ganz anderes Spiel. […] Die ganze Rotation durchzuziehen, ohne dass die Gegner schon durch die erste Fertigkeit, die man drückt, ausgelöscht werden, Questbosse nicht mit einem Schlag zu erledigen und stattdessen Hilfszauber einsetzen zu müssen – das ist so ziemlich genau das, was ich mir schon seit Jahren gewünscht habe.“

soyass lobt ebenfalls: „Das ist eines der umfangreichsten Updates seit Jahresbeginn. Die neue Führung bei ZOS hat wirklich große Fortschritte bei der Verbesserung des Spiels gemacht. […] Ich freue mich sehr, dass sie endlich auf die Spielergemeinschaft hören und lang erwartete Schwachstellen beheben. Gute Richtung!“

polakbob wagt ein Comeback: „Dank der neuen Schwierigkeitsstufe werde ich das Spiel heute Abend zum ersten Mal seit Jahren wieder neu starten. Früher habe ich es geliebt, Tamriel zu erkunden, aber die hirnlose Herausforderung daran habe ich gehasst. Ich vermisse die Gefahr, die ESO bei seinem Start bot. Das sind super spannende Neuerungen.“

Wie sieht es aus: Probiert ihr die neuen Schwierigkeitsgrade von ESO auch aus? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Schon jetzt ist klar, dass mit Saison 1 eine weitere Premiere ansteht, nämlich der Trip auf hohe See beziehungsweise in die Tiefen des Meeres: Elder Scrolls Online macht euch zum Piraten und Taucher, umgeht Schwäche von Unterwasserzonen wie Vashj’ir