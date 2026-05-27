Das am meisten erwartete Feature für Elder Scrolls Online erscheint in wenigen Tagen

Die Entwickler von Elder Scrolls Online haben im Detail die neuen Schwierigkeitsgrade für den Open-World-Bereich des MMORPGs vorgestellt und den Release-Termin verraten.

Was muss ich zu den Schwierigkeitsgraden wissen? Die landen mit Update 50 am 8. Juni 2026 auf den Liveservern von Elder Scrolls Online und werden von den Entwicklern als das am häufigsten gewünschte Feature bezeichnet. Offiziell heißt das neue Feature übrigens „Herausforderungsschwierigkeit“ und lässt euch zwischen 4 Schwierigkeitsgraden wählen:

Abenteuerlich: Das entspricht der aktuellen Schwierigkeit. Hier bleibt alles wie gehabt, auch die Belohnungen.

Das entspricht der aktuellen Schwierigkeit. Hier bleibt alles wie gehabt, auch die Belohnungen. Abgehärtet: Ihr erleidet 100 % mehr Schaden durch NSC und verursacht 50 % weniger Schaden. Ihr erhaltet 50 % mehr Gold und 20 % mehr Erfahrung von NSC.

Ihr erleidet 100 % mehr Schaden durch NSC und verursacht 50 % weniger Schaden. Ihr erhaltet 50 % mehr Gold und 20 % mehr Erfahrung von NSC. Meisterhaft: Ihr erleidet 300 % mehr Schaden durch NSC und verursacht 65 % weniger Schaden. Ihr erhaltet 100 % mehr Gold und 75 % mehr Erfahrung von NSC.

Ihr erleidet 300 % mehr Schaden durch NSC und verursacht 65 % weniger Schaden. Ihr erhaltet 100 % mehr Gold und 75 % mehr Erfahrung von NSC. Entseelt: Ihr erleidet 600 % mehr Schaden durch NSC und verursacht 80 % weniger Schaden. Ihr erhaltet 200 % mehr Gold und 100 % mehr Erfahrung von NSC.

Video starten Microsoft bringt Elder Scrolls Online mit buntem Trailer auf die große Bühne Autoplay

Anpassen könnt ihr die Schwierigkeit über die Charakterübersicht und ihr könnt jederzeit hin und her wechseln. Zudem soll es keine Restriktionen für das Zusammenspiel mit anderen geben, egal welchen Schwierigkeitsgrad eure Mitstreiter nutzen.

Die Wahl der Schwierigkeit beeinflusst die folgenden Inhalte:

Alle Kämpfe in der offenen Welt, also beispielsweise Quest-Widersacher, Weltbosse, Event-Gegner

Geschichteninstanzen für Quests

Gegner in den Gewölben der verschiedenen Gebiete

Alle offenen Verliese in Tamriels Regionen

Auf Verliese für 4 Spieler, Prüfungen, Arenen, das Endlose Archiv, die PvP-Spielmodi und den Nachtmarkt haben die Schwierigkeitsgrade keinen Einfluss.

Vorschau auf Update 50

Was kommt noch mit Update 50? Der kommende Patch hat noch sehr viel mehr als nur die Schwierigkeitsgrade für alle ESO-Fans im Gepäck. Hier die Highlights:

Das neue PvP-Veteranensystem soll das PvP lohnenswerter machen

Werwölfe dürfen sich über aktualisierte Charaktermodelle und Fertigkeitslinien freuen

Die Fertigkeitslinien für die neuen Klassenmeisterschaften feiern ihre Premiere

Es kommen die ersten dynamischen Weltereignisse nach Tamriel

Das Goldene Vorhaben „Weg ins Abenteuer“ soll den Einstieg ins MMORPG erleichtern

Durch neue Gildennachrichten soll das Koordinieren von Gilden erleichtert werden

Viele Regionen erhalten neue Transmutationsstellen

Wer sich diese Inhalte noch vor dem Release am 8. Juni anschauen möchte, kann das schon jetzt auf dem öffentlichen Testserver tun.

Da nach dem Update bekanntlich vor dem Update ist, sind auch schon einige der Inhalte bekannt, die mit Update 51 und Saison 1 kommen sollen. Zu diesen gehört etwa das Event „Tamriels Hohe See“, das euch in den Tiefen der Meere nach Schätzen tauchen lässt: Elder Scrolls Online macht euch zum Piraten und Taucher, umgeht Schwäche von Unterwasserzonen wie Vashj’ir