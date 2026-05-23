MMORPG auf Steam stellt die Zukunft von NPCs vor, weckt gruselige Erinnerungen an Kultserie Westworld

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein gruseliges KI-Experiment, ein spannender Playtest und unser Besuch eines Fanfests.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? MeinMMO-Redakteurin Caro befand sich dieses Jahr das erste Mal auf dem EVE Fanfest in Reykjavik. Nach einigen Gesprächen mit Spielern, Community-Chef und Einblicken in neue Inhalte versteht sie nun, was die EVE-Erfahrung für Spieler so besonders macht. Ihren Erfahrungsbericht findet ihr hier: Auf dem EVE Fanfest habe ich verstanden, warum die Community das Weltraum-MMO so liebt

Video starten Honor of Kings: World zeigt Setting und Kämpfe im Trailer Autoplay

Schnappt euch die Verrückte Rotkappe

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

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Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist