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MMORPG auf Steam stellt die Zukunft von NPCs vor, weckt gruselige Erinnerungen an Kultserie Westworld

kscholz Karsten Scholz Lesezeit 4 Minuten
Entropia Universe KI NPCs

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein gruseliges KI-Experiment, ein spannender Playtest und unser Besuch eines Fanfests.

World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight
MMORPG

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? MeinMMO-Redakteurin Caro befand sich dieses Jahr das erste Mal auf dem EVE Fanfest in Reykjavik. Nach einigen Gesprächen mit Spielern, Community-Chef und Einblicken in neue Inhalte versteht sie nun, was die EVE-Erfahrung für Spieler so besonders macht. Ihren Erfahrungsbericht findet ihr hier: Auf dem EVE Fanfest habe ich verstanden, warum die Community das Weltraum-MMO so liebt

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Schnappt euch die Verrückte Rotkappe

Das passierte bei den großen MMORPGs:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

  • Im neuen Dev-Update für Albion Online lässt Game Director Moritz Bokelmann den Release von Radiant Wilds und den Start auf Xbox Revue passieren. Welches Feedback es gab und welche Maßnahmen sich daraus ergeben, erfahrt ihr auf albiononline.com.
  • Star Trek Online bekommt eine neue Beobachtungsliste, die euch in Zukunft zeigen soll, wie die zukünftigen Updates wahrscheinlich aussehen. Die Details erfahrt ihr auf playstartrekonline.com.
  • Am 20. Mai ist Update 48.3 für Herr der Ringe Online erschienen. Euch erwartet der Abschluss der Storyline „Eine glorreiche Jagd“, eine verbesserte Performance und mehr. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf lotro.com.
  • Für Neverwinter ist diese Woche die Erweiterung Biting Cold erschienen. Es geht in die eiskalten Weiten von Regheds End und gegen die Bosse vom Jotunskar-Gewölbe. Die Details findet ihr auf playneverwinter.com. Außerdem gab’s auf der Webseite des MMORPGs eine aktualisierte Fassung der Roadmap.
  • Die Zeiten von Amazon Games als großer Player bei MMORPGs sind vorüber. Auch das Aus für New World steht schon fest. Doch die verbleibenden Entwickler schicken jetzt nochmal ein Update auf den Weg.
  • In einem Interview spricht James Ohlen (Baldur’s Gate 2, Dragon Age: Origins) über sein Ende bei BioWare und verrät, was Star Wars: The Old Republic damit zu tun hat. Wir hätten fast ein Star Wars: Knights of the Old Republic Online erhalten …
  • Final Fantasy XIV ist das große MMO, das die meisten kennen dürften. Doch schon Jahre zuvor erschien ein anderes Spiel der Reihe, das bis heute läuft und bald ein großes Jubiläum feiert – inklusive weiterer Updates.
  • Das MMORPG Broken Ranks hat mit Kaltblütig eine neue Erweiterung erhalten. Zu den Highlights gehört Volkhard, ein knallharter Boss fürs Endgame. Die Patch Notes findet ihr auf brokenranks.com.
  • In Blue Protocol: Star Resonance stehen in dieser Woche die Vorschau auf die Season-3-Map Sunset Wilds und die Ankunft der neuen Klasse Twin Striker im Fokus. Die jeweiligen Details findet ihr auf Steam.
  • Tibia hat erneut neue Server erhalten, darunter auch die europäische Welt Maligna. Die Details findet ihr auf tibia.com.
  • In Old School RuneScape ist die zweite Quest der Tortugan-Story erschienen. Dazu kommen Updates fürs Segeln und andere Bereiche. Die Patch Notes findet ihr auf runescape.com.
  • Das 11 Jahre alte koreanische MMORPG Closers Online soll am 24. Juni 2026 für immer offline gehen, die offizielle Ankündigung findet ihr auf closersonline.com.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:

Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

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Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist

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