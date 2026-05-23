MMORPG auf Steam stellt die Zukunft von NPCs vor, weckt gruselige Erinnerungen an Kultserie Westworld

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein gruseliges KI-Experiment, ein spannender Playtest und unser Besuch eines Fanfests.
Highlights der Woche:
- Entropia Universe hat diese Woche die neuen Synths vorgestellt. Das ist eine weiterentwickelte Form von NPCs, die neben den normalen Spielercharakteren wachsen, lernen und die Welt erkunden sollen. Sie sollen ihre eigenen Entscheidungen treffen, Beziehungen aufbauen und sich eigene Ziele setzen. Die Details erfahrt ihr auf Steam. Das MMORPG ist berüchtigt für hohe Echtgeld-Transaktionen.
- Die Entwickler von Throne and Liberty haben mit „The Frozen Divide: Nix“ die neue Erweiterung des Free2Play-MMORPGs vorgestellt. MeinMMO fasst euch hier alles Wichtige zusammen.
- Die Blutelfen in World of Warcraft haben ihre Härte verloren. Die neuste Chance hat Blizzard leider nicht genutzt – hier geht’s zum neuen Mecker-Mittwoch von MeinMMO-Dämon Cortyn.
- Mit Saison 1 soll The Elder Scrolls Online eine neue Event-Aktivität erhalten, die euch auf die hohe See führt und zu Piraten macht. Wie sich das im Detail spielt, haben die Devs jetzt verraten.
- In dieser Woche ist der erste Playtest für Honor of Kings: World gestartet. Cedric und Karsten machen bereits die Server unsicher und liefern kommende Woche ihre Erfahrungsberichte.
Was ist sonst noch passiert? MeinMMO-Redakteurin Caro befand sich dieses Jahr das erste Mal auf dem EVE Fanfest in Reykjavik. Nach einigen Gesprächen mit Spielern, Community-Chef und Einblicken in neue Inhalte versteht sie nun, was die EVE-Erfahrung für Spieler so besonders macht. Ihren Erfahrungsbericht findet ihr hier: Auf dem EVE Fanfest habe ich verstanden, warum die Community das Weltraum-MMO so liebt
Schnappt euch die Verrückte Rotkappe
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Blizzard hat mit Sporenfall den nächsten Raid von WoW vorgestellt. Dort erwarten euch der Boss Rottmoor und coole Belohnungen wie ein Reittier, sporenverschmolzene Ausrüstung, das Spielzeug Verrückte Rotkappe und mehr. Die Details erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.
- Manchmal findet man beim Durchstöbern der Kisten des Vaters einen echten Schatz – vor allem dann, wenn der ein Fan von World of Warcraft war, der eine Box nie geöffnet hat.
- Einer der besten Entwickler von World of Warcraft aus der Zeit von „Legion“ ist zurück. Viele hoffen, dass er die besten Features zurückbringen wird.
- Eine Begrenzung in World of Warcraft ist in dieser Woche spontan weggefallen. Ihr könnt eure Ausrüstung verbessern, ohne dass dem noch Grenzen gesetzt sind.
- World of Warcraft Dragonflight fand vor weniger als zwei Jahren ein Ende, wird jetzt aber schon wieder ausgekramt. Geht es da zu schnell?
- Eine härtere Spielwelt in World of Warcraft – das wünschen sich viele. Der Traum wird in Midnight wahr, wenn auch nur zum Teil.
- Die mächtigen Mythos-Gegenstände in World of Warcraft sind das beste, was man bekommen kann. Im nächsten Patch bekommt ihr sie fast für lau.
- Mit Update 50 landet ein neues Belohnungssystem im PvP von Elder Scrolls Online. Auf der offiziellen Webseite haben die Devs das System im Detail vorgestellt.
- Am 29. Mai startet in Final Fantasy XIV das Gold-Saucer-Festival, die Details findet ihr auf der offiziellen Übersichtsseite des Events.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Im neuen Dev-Update für Albion Online lässt Game Director Moritz Bokelmann den Release von Radiant Wilds und den Start auf Xbox Revue passieren. Welches Feedback es gab und welche Maßnahmen sich daraus ergeben, erfahrt ihr auf albiononline.com.
- Star Trek Online bekommt eine neue Beobachtungsliste, die euch in Zukunft zeigen soll, wie die zukünftigen Updates wahrscheinlich aussehen. Die Details erfahrt ihr auf playstartrekonline.com.
- Am 20. Mai ist Update 48.3 für Herr der Ringe Online erschienen. Euch erwartet der Abschluss der Storyline „Eine glorreiche Jagd“, eine verbesserte Performance und mehr. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf lotro.com.
- Für Neverwinter ist diese Woche die Erweiterung Biting Cold erschienen. Es geht in die eiskalten Weiten von Regheds End und gegen die Bosse vom Jotunskar-Gewölbe. Die Details findet ihr auf playneverwinter.com. Außerdem gab’s auf der Webseite des MMORPGs eine aktualisierte Fassung der Roadmap.
- Die Zeiten von Amazon Games als großer Player bei MMORPGs sind vorüber. Auch das Aus für New World steht schon fest. Doch die verbleibenden Entwickler schicken jetzt nochmal ein Update auf den Weg.
- In einem Interview spricht James Ohlen (Baldur’s Gate 2, Dragon Age: Origins) über sein Ende bei BioWare und verrät, was Star Wars: The Old Republic damit zu tun hat. Wir hätten fast ein Star Wars: Knights of the Old Republic Online erhalten …
- Final Fantasy XIV ist das große MMO, das die meisten kennen dürften. Doch schon Jahre zuvor erschien ein anderes Spiel der Reihe, das bis heute läuft und bald ein großes Jubiläum feiert – inklusive weiterer Updates.
- Das MMORPG Broken Ranks hat mit Kaltblütig eine neue Erweiterung erhalten. Zu den Highlights gehört Volkhard, ein knallharter Boss fürs Endgame. Die Patch Notes findet ihr auf brokenranks.com.
- In Blue Protocol: Star Resonance stehen in dieser Woche die Vorschau auf die Season-3-Map Sunset Wilds und die Ankunft der neuen Klasse Twin Striker im Fokus. Die jeweiligen Details findet ihr auf Steam.
- Tibia hat erneut neue Server erhalten, darunter auch die europäische Welt Maligna. Die Details findet ihr auf tibia.com.
- In Old School RuneScape ist die zweite Quest der Tortugan-Story erschienen. Dazu kommen Updates fürs Segeln und andere Bereiche. Die Patch Notes findet ihr auf runescape.com.
- Das 11 Jahre alte koreanische MMORPG Closers Online soll am 24. Juni 2026 für immer offline gehen, die offizielle Ankündigung findet ihr auf closersonline.com.
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Ragnarok Online gehört zu den MMORPGs, die sich schon Jahre vor World of Warcraft eine passionierte Fan-Basis aufbauen konnten. Jetzt feiert der Genre-Klassiker ein spannendes Comeback, das die Devs leider sofort durch ihre Gier vermasseln.
- Das Fantasy-MMORPG Hollowed Oath meistert seine Kickstarter-Kampagne bereits nach knapp 2 Wochen und arbeitet jetzt an den ersten Stretch Goals. Derweil diskutiert einer der Entwickler mit den Spielern über die Gefahr von Crowdfunding-Projekten und den geplanten Release auf der Steam Machine.
- Fans von MMORPGs warten derzeit wohl auf Aion 2. Die Firma hinter dem Spiel hat jetzt ihren Plan bis 2030 und zahlreiche Projekte vorgestellt. Das nächste Highlight könnt in der ersten Jahreshälfte von 2027 auf uns warten.
- Das Pixel-Art MMO Soulbound Online soll bald via Steam verfügbar sein. Der Fokus liegt auf Arena-basierten Dungeon-Kämpfen, kooperative Herausforderungen für bis zu 3 Spieler, und eine tiefe Ausrüstung- und Crafting-Progression. Einen konkreten Release-Termin gibt’s bisher nicht.
- Das Free2Play-MMORPG Eterspire hat eine neue Roadmap für die Early-Access-Version auf Steam veröffentlicht. Bis August sollen unter anderem Gilden, Daily-Quests und Holzfällen ins Spiel kommen.
- Auf dem offiziellen Discord haben die Entwickler von Pax Dei Details zu den kommenden Änderungen am Aggro-Management von Gegnern verraten.
- Vor einigen Tagen sind die Klassen-Vorstellungs-Videos des MMORPGs Architect live gegangen. Im Folgenden findet ihr das Gameplay vom Magier. Alle weiteren Videos findet ihr auf dem YouTube-Kanal des Spiels.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
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