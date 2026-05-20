Das Fantasy-MMORPG Hollowed Oath meistert seine Kickstarter-Kampagne bereits nach knapp 2 Wochen und arbeitet jetzt an den ersten Stretch Goals. Derweil diskutiert einer der Entwickler mit den Spielern über die Gefahr von Crowdfunding-Projekten und den geplanten Release auf der Steam Machine.

Was ist das für ein MMORPG? Hollowed Oath soll ein Fantasy-MMORPG werden mit einem Multi-Klassen-System, dynamischer Beute und einer sich lebendig anfühlenden Welt. Konkret versprechen die Entwickler die folgenden Schlüssel-Features für ihr Spiel:

Man soll alleine und in seinem eigenen Tempo spielen können

Das Spiel soll 560 Klassen-Kombinationen und hunderte Fähigkeiten bieten, wobei ihr die Rollen des Tanks, Heilers, Schadensausteilers oder Unterstützers einnehmen könnt

Durch Seltenheitsstufen, Runen und ein besonderes Werte-System soll der Loot jederzeit die Möglichkeit besitzen, episch auszufallen

Euch erwartet eine Welt mit abwechslungsreichen Regionen, in denen die Leere die Stärke sowie die Affixe eurer Gegner beeinflusst

Ihr könnt euch mit anderen Spielern zusammenschließen, um große Events oder Dungeons zu meistern und gemeinsam die Welt unsicher zu machen

Die Entwickler möchten einen stilisierten Pseudo-Cel-Shading-Look umsetzen, da dieser aus ihrer Sicht cool aussieht und keinen Highend-PC benötigt – das Ziel ist es, dass Hollowed Oath auf der Steam Machine rund läuft

Es gibt sogar schon fast 10 Minuten Gameplay aus Hollowed Oath – natürlich noch aus einer sehr frühen Version des Spiels:

Video starten Hollowed Oath: Neues Kickstarter-MMORPG zeigt 10 Minuten Gameplay Autoplay

Schritt für Schritt zum MMORPG

Wie steht es um die Kickstarter-Kampagne? Die Crowdfunding-Runde auf Kickstarter läuft für Hollowed Oath noch 14 Tage und schon jetzt steht der Zähler bei 100.954 Euro (Stand: 20. Mai 2026, 7:57 Uhr). Angepeilt hatten die Entwickler eine Summe von 86.190 Euro.

Es bleibt nun also noch ausreichend Zeit, um einige der Stretch Goals der Kampagne freizuschalten. Bei 150.000 US-Dollar sollen beispielsweise die Abenteuersysteme um Quests, Item-Seltenheitsstufen und eine weitere Dungeon-Herausforderung ergänzt werden. Außerdem möchten die Entwickler dann auch das Volk der Oger umsetzen.

Mounts, Schwimmen, Elfen und eine emergente Narration sollen bei 250.000 US-Dollar folgen. Ab 500.000 US-Dollar winken ein Runensystem, ein weiterer Dungeon und die Völker Selrathi sowie Gnome.

Was hier bereits auffällt: Einige der versprochenen Schlüssel-Features sind offenbar Teil der Stretch Goals, etwa das Runensystem und die Item-Seltenheitsstufen. Das kommt auch in einer aktuellen Diskussion zur Sprache.

Auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO veröffentlichen wir regelmäßig Videos rund um das beste Genre der Welt. Ganz aktuell verraten wir euch, was wir beim ersten Playtest von Scars of Honor erlebt haben:

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Ein Entwickler spricht mit der Community: Mit GodModeGamesHQ hat sich vor einigen Tagen einer der Entwickler auf Reddit an die MMORPG-Community gewandt, um auf die Kampagne und die geplanten Ziele hinzuweisen. Dabei tummelte er sich auch im Kommentarbereich, um auf das Feedback der Spieler direkt einzugehen.

Undumed kommentiert etwa: „Im Ernst, finanzieren die Leute immer noch Indie-MMOs auf Kickstarter? Wir erleben gerade eine ewige MMO-Version von ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘.“ Die Antwort des Entwicklers:

Phil hat Rita am Ende doch noch rumgekriegt! Aber mal Klartext: Es gibt für ein Projekt wie dieses nur eine begrenzte Anzahl an Wegen nach vorn. Das Kickstarter-Ziel dient dazu, die tatsächlichen Kosten zu decken, um uns zu einer spielbaren Beta zu bringen. Bei den Stretch Goals geht es um den anfänglichen Umfang dieser Beta und nicht um die finale Form des Spiels, die wir unbedingt erschaffen wollen. Ein erfolgreicher Kickstarter, tonnenweise Leute, die Hollowed Oath auf ihre Steam-Wunschliste setzen, sowie Aktivität und Interaktion – all das hilft dabei, Möglichkeiten und Wege für die weitere Entwicklung zu ebnen. Wir alle würden uns wünschen, dass das hier zu unserer Hauptberufung wird, aber wir gehen einen Schritt nach dem anderen.

Daraus lässt sich zum einen ablesen, dass die Finanzierung von Hollowed Oath trotz des aktuellen Kickstarter-Erfolgs noch lange nicht in sicheren Tüchern ist. Das erste Ziel ist es wohl, eine Beta-Version zu kreieren, mit der man dann den nächsten Schritt gehen kann.

Zum anderen klingt das Statement so, als würden die Entwickler noch nicht Vollzeit an dem MMORPG arbeiten. Es könnte also noch eine ganze Weile dauern, bis wir Hollowed Oath in seiner Release-Form erleben werden. Alle Unterstützer sollen ihre Belohnungen (darunter Closed-Beta-Zugänge) wohl im Januar 2027 erhalten. Wie gering die Erfolgschancen von Crowdfunding-Projekten dieser Art ist, zeigt unsere Bilanz: 26 Kickstarter-MMOs, die Geld von euch wollten – eine frustrierende Bilanz nach 14 Jahren