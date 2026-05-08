Ein MMORPG, von dem unser Experte noch nie gehört hat, gibt’s seit 22 Jahren, bricht jetzt Spielerrekorde

Unser MMORPG-Enthusiast Karsten Scholz hat in den vergangenen Dekaden zahllose Online-Rollenspiele gezockt. Das 22 Jahre alte TORN gehört nicht dazu. Dabei hat das MMO aktuell so viele Spieler wie nie.

Eine der vielen schönen Dinge des Redakteursberufs ist es, dass man auch nach vielen Jahren noch überrascht wird und ständig neue Dinge lernt oder erlebt. Obwohl ich MMORPGs seit 21 Jahren rauf und runter spiele und mich seit 2009 beruflich fast tagtäglich mit dem Genre beschäftige, habe ich beispielsweise bis vor kurzer Zeit nie von TORN gehört.

Das ist ein textbasiertes Online-Rollenspiel, das tausende Spieler weltweit seit 2004 in die namensgebende Torn City führt. Dort findet ihr eine sehr düstere, aber moderne Metropole, in der die kriminelle Unterwelt das Sagen hat. Entsprechend könnt ihr euch dort vom armen Rookie zum Verbrecher aufschwingen und mit euren Coups ein Vermögen anhäufen.

Ihr könnt Kooperationen eingehen, handeln, die Börse rocken, heiraten, Glücksspiel betreiben, andere Spieler ins Krankenhaus prügeln, Fraktionen gründen, ein Gym besuchen, die Schulbank drücken, Unternehmen gründen und vieles mehr.

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Doch wie komme ich gerade jetzt auf TORN? Durch eine bemerkenswerte Statusmeldung vom Schöpfer des MMORPGs, Joe Chedburn: TORN durfte sich Ende April erstmals über 100.000 täglich aktive Spieler freuen. Das gab’s in den vorherigen 21 Jahren nicht einmal. Auf torn.com schreibt Chedburn:

Die fünfstellige Marke beim Besucherzähler auf der Anmeldeseite zu knacken, war schon sehr lange ein Traum von mir – einer, den ich ehrlich gesagt nie für möglich gehalten hätte. Noch vor wenigen Jahren habe ich mich gefragt, ob unsere Datenbankinfrastruktur und unser komplexer Code solche Zahlen überhaupt realistisch bewältigen könnten. Um das in Relation zu setzen: Im Januar 2024 lag die Zahl der täglich aktiven Spieler bei Torn bei 48.515. In etwas mehr als zwei Jahren hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt, und heute hat sie zum ersten Mal überhaupt die 100.000er-Marke überschritten.

Wie kommt es zu dem plötzlichen Spieleranstieg? Joe Chedburn erklärt, dass man in der letzten Zeit hart daran gearbeit habe, die Kapazitäten von Torn zu erhöhen, um mehr Spieler aufnehmen zu können. Dafür musste man die Infrastruktur und den Code umfassend optimieren.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:

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Darüber hinaus habe man die eigenen Werbe- und PR-Maßnahmen intensiviert, was sich als enorm wirksam herausgestellt hat. Wie diese im Detail ausgesehen haben, verrät Chedburn leider nicht. Auf der Webseite rotieren aber allerlei sehr positive Spieler-Reviews durch, die von Ende 2025 stammen. Dort heißt es etwa:

„Das beste Spiel aller Zeiten – man braucht zwar etwas Zeit, um sich zurechtzufinden und sich daran zu gewöhnen, aber es ist einfach fantastisch. Man sollte es sich auf jeden Fall herunterladen.“

Was immer es war, es scheint aktuell sehr gut für das Team von TORN zu funktionieren. Auch in den vergangenen 24 Stunden waren erneut mehr als 100.000 Spieler online (Stand: 8. Mai um 8:50 Uhr).

Wer mal reinschnuppern möchte, kann sich über torn.com einen neuen Charakter registrieren und dort direkt loslegen. TORN ist Free2Play, hat auf der Webseite ein eigenes Wiki integriert und sogar eine Art Tageszeitung mit den aktuellen Aktienkursen, Job-Gesuchen, Kopfgeldern, Comics und mehr. Welche anderen kostenlosen Online-Rollenspiele wir dieses Jahr empfehlen können, erfahrt ihr hier: Die 12 besten Free-to-play-MMORPGs 2026 im Vergleich