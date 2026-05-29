Die neue Serie zu 7 vs. Wild ist auf Prime Video gestartet, kehrt nach 5 Jahren zu ihren Wurzeln zurück

Die Spin-off-Serie zu 7 vs. Wild, Wild Card Competition 2026 ist auf Amazon Prime gestartet und bringt direkt drei Folgen voller Action.

Was ist das für eine Serie? Die Macher von 7 vs. Wild wollen wieder zu den Ursprüngen ihres Formats zurückkehren. Dafür haben sie auch die Wildcard wieder eingefügt. Hier durften sich Fans bewerben, um später, in der neuen Staffel 6 von 7 vs. Wild dabei zu sein.

Aus den Bewerbern durfte die Community 30 Teilnehmer auswählen, die gegeneinander in der neuen Spin-Off-Serie 7 vs. Wild, Wild Card Competition 2026 antreten.

Dabei geht es für die 30 Teilnehmer zunächst nach Schweden zum Austragungsort der ersten Staffel, wo sie fünf Jahre nach dem Start der Serie wortwörtlich zu den Wurzeln zurückkehren. Dort gibt es Aufgaben für die Teilnehmer zu erledigen.

Nach jeder Herausforderung scheiden die schlechtesten Teilnehmer aus, bevor es dann für die besten 7 nach Panama, zum Austragungsort der zweiten Staffel, geht. Dort entscheidet sich dann, wer der Sieger und somit Teilnehmer von 7 vs. Wild Staffel 6 wird.

In Panama treffen die Teilnehmer auch auf Knossi:

Video starten Vom Zeugenstand bei Barbara Salesch zum König von Twitch – Karriere und Leben von Knossi Autoplay

Drei Folgen direkt zum Auftakt

Was gibt es jetzt zu sehen? Auf Prime Video ist die neue Wild Card Competition jetzt mit drei Folgen gestartet. Ohne zu spoilern, bilden die ersten drei Folgen schon den kompletten Schweden-Teil der Serie ab. Es scheiden also 23 der 30 Kandidaten schnell aus.

Die weiteren vier Folgen erscheinen jeweils Dienstag und Freitag in den kommenden Wochen, immer um 0:00 Uhr MEZ auf Amazon Prime, sodass ihr sie schon in der Nacht anschauen könnt.

Wer die Spin-Off-Serie nicht so spannend findet, kann sich auch die kurzen Zusammenschnitte ansehen, die nach der Veröffentlichung der Hauptfolge auf YouTube online gehen und auf die auch Streamer und YouTuber reagieren dürfen.

Sind 30 Teilnehmer nicht zu viel? MeinMMO-Autor und 7-vs-Wild-Experte Cedric Holmeier meint: Die neue Serie von 7 vs. Wild dient den Produzenten als Probierfläche für das Revival der Show. Die Macher wissen genau, dass die letzten Staffeln die Fans weniger angesprochen haben, also den Durchschnittszuschauer.

Dass man bei 30 Teilnehmern nicht jeden zeigen kann und sich schnell gute und interessante Kandidaten herauskristallisieren, ist klar und wird in der Show auch nicht anders funktionieren als in anderen Formaten wie „Germany’s Next Topmodel“ oder „Deutschland sucht den Superstar“.

Unterschiedlichste Kandidaten gegeneinander im Survival antreten zu lassen, hatten wir hingegen noch nie so direkt, was die Spannung hochtreibt und Lust auf mehr macht. Ob die Serie am Ende die Rückkehr zu „Hype Bock Angriff“ ist, muss sie allerdings noch beweisen.

Habt ihr schon in die Folgen reingeschaut? Dann schreibt uns gerne in die Kommentare, wer eurer Meinung nach der Sieger des Wettbewerbs wird! Mehr über die neue Serie erfahrt ihr hier: 7 vs. Wild ist zurück und scheint endlich kapiert zu haben, was die Fans wollen