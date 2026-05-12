Fans hofften nach 7 vs. Wild, dass Fritz Meinecke bald wieder Survival macht, jetzt ist klar: Das war’s

Auf Instagram hat Fritz Meinecke über seine Zukunft im Bereich Survival gesprochen und erklärt, warum die Zeiten vorbei sind.

Um wen geht es? Fritz Meinecke ist vielen als Gründer von 7 vs. Wild und Survival-, Outdoor- und Bush-Craft-Profi bekannt. Seine Survival-Show hat den Grundstein für viele YouTube- und Twitch-Events gelegt und den Outdoor-Bereich von einer Nische in den Mainstream gebracht.

Wer allerdings auf den Kanal von Meinecke schaut, der stellt fest, dass dort seit 2024 gar kein Video mehr zu Survival-Inhalten erschienen ist. Stattdessen findet sich dort vor allem Fahrrad-Content. Warum das so ist, hat er nun erklärt.

Auch Knossi wurde durch die Survival-Show 7 vs. Wild noch bekannter:

Video starten Vom Zeugenstand bei Barbara Salesch zum König von Twitch – Karriere und Leben von Knossi Autoplay

Die alten Zeiten sind vorbei

Was sagt er zum Survival? Obwohl Meinecke mit Survival groß geworden ist, hat er laut seines Beitrags auf Instagram die Lust daran inzwischen verloren. Sein letztes Video aus dem Bereich stammt aus 2024 und wird auch wohl das letzte bleiben.

So erklärt er auf Instagram: „Ich mache seit über 2 Jahren kein Survival/Bushcraft Content mehr. Ich glaub das haben viele so gar nicht aufm Schirm, aber das Ding ist schon lange durch.“

Warum gibt es keinen Survival-Content mehr? Auch diese Frage beantwortet Meinecke in seinem Beitrag. Dabei erklärt er, er habe einfach das Interesse an Survival verloren. Am Radfahren im Gegenzug, habe er viel mehr Spaß, auch wenn er verstehe, dass damit nicht jeder etwas anfangen mag.

Für die Fans hat er deshalb eine Botschaft: „Lasst los! Trennt euch! Es war schön mit euch, aber ich verletz euch nur, wenn ihr bleibt.“ Die Reaktion erteilt Meinecke wohl auch, weil er ständigen Fragen seiner Zuschauer nach neuen Survival-Inhalten ausgesetzt ist und dem ein Ende machen möchte.

Was heißt eigentlich Fahrrad-Content? Wer denkt, die neuen Inhalte von Fritz Meinecke würden daraus bestehen, mit dem Fahrrand zum Bäcker zu fahren, der irrt gewaltig. Fritz Meinecke ist dabei, Profi-Radfahrer zu werden und wagt sich dabei auch auf harte Abenteuer.

So ist er beim Atlas Moutain Race auf YouTube etwa 1.400 Kilometer und 25.000 Höhenmeter ohne Hilfe von anderen Menschen durch das Atlas-Gebirge von Marrakesch/Beni-Mellal bis nach Essaouira an der Atlantikküste geradelt.

Die Strecke musste in nur 7 Tagen zurückgelegt werden und von den etwa 260 Fahrern erreichten am Ende nur etwa die Hälfte das Ziel. Auch Meinecke schaffte das extrem anspruchsvolle Rennen, das stellenweise auch über unbefestigte Routen führte.

Auch wenn Meinecke keinen Survival-Content mehr macht, haben sich seine Inhalte an sich nicht geändert. Er nimmt seine Zuschauer weiterhin mit auf eine Reise voller Strapazen, Selbstüberwindung und beweist immer wieder, wie viel der eigene Körper leisten kann. Auch über sein Aus bei 7 vs. Wild hat er gesprochen: Fritz Meinecke spricht zum ersten Mal seit dem Aus über 7 vs. Wild: „Wir haben Geschichte geschrieben“