Fritz Meinecke spricht zum ersten Mal seit dem Aus über 7 vs. Wild, doch eine Sache ignoriert er eiskalt

In einem neuen Video hat Fritz Meinecke sich auch zu 7 vs. Wild geäußert und zeigt, dass er die Serie nicht vergessen hat.

Wo hat der Gründer sich geäußert? Fritz Meinecke gilt nicht nur als Gründer, sondern auch als Gesicht von 7 vs. Wild. In der Vergangenheit fiel er dabei immer wieder auch durch schonungslose Kritik zum eigenen Projekt auf.

In einem neuen Reaction-Video hat der Outdoor-YouTuber sich nun das erste Video von „7 vs. Wild“-Mitgründer Johannes Hovekamp angesehen. Darin spricht dieser über seinen Werdegang, darunter auch 7 vs. Wild und was er in Zukunft vorhat.

Gerade bei den Szenen von 7 vs. Wild wird Fritz Meinecke dabei nostalgisch.

Nostalgie bei Meinecke

Wie reagiert Meinecke auf 7 vs. Wild? Seit dem Abschiedsvideo von 7 vs. Wild hat sich Fritz Meinecke kaum noch zu Aussagen zu seiner ehemaligen Survival-Show hinreißen lassen. Er reagierte weder auf die erste Staffel ohne seine Beteiligung, noch gab er seine Meinung dazu kund.

Die Reaktion auf das Video seines Mitgründers entlockt ihm jedoch klare Gefühle. Meinecke reagiert auf das Video nostalgisch:

Fühlt ihr das auch? Staffel 1 vs. Wild ist jetzt an so einem Punkt, wo das quasi Oldschool Shit ist. Das ist jetzt schon wieder so lange her und es ist so viel passiert und die Leute haben sich unterschiedlich entwickelt, das Format hat sich unterschiedlich entwickelt, dass das jetzt schon so OG mäßig ist. Dass wenn man das jetzt sieht, ist schon dieses, boah, wisst ihr noch damals Alter, diese Aufnahme, diese Musik Fritz Meinecke auf YouTube

Meinecke wirkt im Video freudestrahlend und stolz auf das, was er und seine Mitgründer erschaffen haben. So sagt er: „Wir haben Geschichte geschrieben, einfach, ist so.“

Das Video samt Kommentaren zu 7 vs. Wild findet ihr hier. Die Szene zu 7 vs. Wild startet ab Minute 12:20:

Sagt er etwas zur aktuellen Staffel? Nein, Fritz Meinecke sagt nichts zur aktuellen Staffel und Produktion. Auch die Ankündigung der neuen, sechsten Staffel der Show erwähnt er im Video nicht.

Dafür erklärt Meinecke jedoch, in Zukunft auch weiter mit den Mitgründern zusammenzuarbeiten und auch in Videos bei Johannes Hovekamp aufzutreten. Diese werden jedoch wohl nicht in Verbindung mit 7 vs. Wild stehen, sondern neue, eigene Formate darstellen.

Es wirkt, als hätten die Original-Gründer kein böses Blut mit den Käufern ihrer Show. Ganz im Gegenteil wirkt Fritz Meinecke glücklich über das Projekt und zeigt sich stolz. Doch auch ohne Fritz Meinecke und seine Mitgründer geht 7 vs. Wild weiter: 7 vs. Wild kündigt neue Staffel an, doch die Fans finden, die Serie muss selbst ums überleben kämpfen