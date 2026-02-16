Erfinder von 7 vs. Wild verrät die wahren Gründe für den Ausstieg, erklärt wie es in Zukunft weitergeht

EntertainmentNewsYouTube
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Erfinder von 7 vs. Wild verrät die wahren Gründe für den Ausstieg, erklärt wie es in Zukunft weitergeht

Die große Survival-Show 7 vs. Wild beschäftigte immer wieder viele Zuschauer und ließ sie mit ihren Lieblingsinfluencern mitfiebern. Doch nach dem Verkauf der Show zogen sich die Originalgründer nach Staffel 4 zurück. Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen.

Um wen geht es? Maximilian Kovacs und Johannes Hovekamp sind die Köpfe hinter 7 vs. Wild, die die Show mit Fritz Meinecke gründeten und so erfolgreich machten. Doch nach dem emotionalen Abschiedsvideo von 7 vs. Wild, in dem sie ihr endgültiges Aus verkündeten, wurde es ruhig um die zwei hinter der Kamera.

Jetzt bricht Johannes Hovekamp sein Schweigen und erklärt, warum er 7 vs. Wild wirklich verkaufen musste und wie es jetzt weitergeht.

Auch Knossi gehört zum Inventar von 7 vs. Wild, gleich in zwei Staffeln begeisterte er die Zuschauer:

Vom Zeugenstand bei Barbara Salesch zum König von Twitch – Karriere und Leben von Knossi
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Entwickler einer neuen Lebenssimulation bitten auf Steam, mit ungewöhnlichen Reviews aufzuhören: „Wir stellen keine Gefahr dar“ Bekannte Sängerin schwärmt für ein 25 Jahre altes MMORPG, vor allem ein Detail gefällt ihr richtig gut Der „neue“ Spider-Man bricht alle Regeln des Marvel-Helden, zeigt ihn von seiner schlimmsten Seite Ein einziger Satz von Dr. Cox im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler der letzten Staffel nicht wiederholen Diablo 2: Warlock Build – So schafft ihr es mit dem Hexenmeister ins Endgame Twitch-Streamerin von Sauercrowd macht einen falschen Schritt, 1 Stunde später wäre sie für den ersten Raid nominiert worden Der Warlock wird die neue Klasse in Diablo 4 – Das wissen wir zu Gameplay, Fähigkeiten und Klassen-Mechanik Helldivers 2 verschenkt neues Cape zum Geburtstag, das ein patriotisches Geheimnis in sich birgt WoW-Spieler wollte unbedingt Tank werden, gibt nach einem Monat auf: „Die Community sorgt für den Tank-Mangel“ Battlefield 6: Roadmap für Season 2 – Das passiert Anfang 2026 10 Verlierer von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hätte es in WoW Classic Hardcore besser laufen können

Ein Leben vor und hinter der Kamera

Wieso wurde 7 vs. Wild verkauft? In seinem ersten Video auf seinem eigenen YouTube-Kanal geht Hovekamp seinen beruflichen Werdegang durch. Von den Anfängen als kleiner YouTuber über seine Ausbildung bis hin zum ersten Treffen mit „7 vs. Wild“-Teilnehmer Survival Mattin.

Dabei erklärt er, je größer der Erfolg der Show wurde, desto schlechter erging es ihm und Mitgründer Maximilian Kovacs. So erklärt er im Video: „Bei all diesen Höhepunkten […] gab es […] auch ein paar Probleme. Vor allem, dass Max und ich einfach keine Zeit mehr für irgendwas hatten […] zu wenig Schlaf, viel zu viel Stress, schlechtes Essen, kein Sport und so weiter.“

Dies seien auch die Gründe für die Entscheidung gewesen, das eigene Projekt zu verkaufen und nicht mehr selbst zu produzieren. Entgegen der schlechten Stimmung aus der Community zeigt er sich sehr glücklich darüber, wie das Projekt weitergeführt wurde und dass man mit CaliVision jemanden gefunden hat, der das Projekt im Kern so umsetzt, wie es einst gedacht war.

Ihm und auch Mitgründer Maximilian Kovacs tat der Ausstieg laut eigener Aussage sehr gut. So haben die beiden wieder Zeit für Sport und ein allgemein gesünderes Leben erlangt.

Hier könnt ihr das ganze Video sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Wie geht es jetzt weiter? Johannes Hovekamp war bislang vor allem hinter der Kamera aktiv, als Kameramann und Cutter für verschiedene Survival-YouTuber. Aber auch die Vermarktung und den Aufbau von YouTube-Kanälen wie dem „Fritz Meinecke Live“-Kanal und dem Kanal von Meeresbiologe und Forschungstaucher Robert Marc Lehmann übernahm er mit Maximilian Kovacs.

In seinem Video erklärt er jedoch nun, dass er jetzt auch vor die Kamera treten möchte und die Zuschauer an seinem Leben teilhaben lassen will. Gleichzeitig betont er aber, er sei kein reiner Outdoor-YouTuber, der wie die Kanäle, die er betreut, nur Touren macht und veröffentlicht. Man darf also gespannt sein, wie die Inhalte auf dem Kanal wirklich aussehen.

Mehr zum Thema
7 vs. Wild kündigt plötzlich neue Staffel für Januar 2026 an, doch ihr könnt sie nicht schauen
von Cedric Holmeier
7 vs. Wild interessiert weniger Zuschauer als sonst, dabei finden Fans die neue Staffel besonders gut
von Cedric Holmeier
Kandidat von 7 vs. Wild wehrt sich gegen Vorwürfe des Diebstahls, sagt, man habe sich das Equipment nur ausgeliehen
von Cedric Holmeier

Am Ende des Videos meldet sich auch Mitgründer Maximilian Kovacs nochmal zu Wort. Auch ihm geht es sichtlich gut, auch wenn er selbst erstmal hinter der Kamera bleiben will. Für die beiden gibt es wohl genau wie für Fritz Meinecke kein Zurück zu 7 vs. Wild, was für die Fans wohl bitter ist, für die drei jedoch wohl ein Gewinn von viel Lebensqualität bedeutet.

Auch ohne die drei läuft gerade die erste internationale Ausgabe von 7 vs. Wild im Schweizer Fernsehen. Unter den Teilnehmern ist auch ein Altbekannter dabei, der bereits den Amazonas überlebt hat. Wer noch am Start ist und wohin es geht, erfahrt ihr hier: 7 vs. Wild kündigt plötzlich neue Staffel für Januar 2026 an, doch ihr könnt sie nicht schauen

Quelle(n): YouTube Johannes (auch Titelbild)
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
7 vs. Wild Kris Grippo Titelbild Schweiz Edition

7 vs. Wild kündigt plötzlich neue Staffel für Januar 2026 an, doch ihr könnt sie nicht schauen

Die neue Staffel von 7 vs. Wild interessiert weniger Zuschauer als sonst, dabei finden Fans sie besonders gut - Titelbild zeigt AviveHD

7 vs. Wild interessiert weniger Zuschauer als sonst, dabei finden Fans die neue Staffel besonders gut

Teilnehmer von 7 vs. Wild wehrt sich gegen Vorwürfe des Diebstahls, sagt, man habe sich das Equipment nur ausgeliehen - Titelbild zeigt David Leichtle

Kandidat von 7 vs. Wild wehrt sich gegen Vorwürfe des Diebstahls, sagt, man habe sich das Equipment nur ausgeliehen

Teilnehmer von 7 vs. Wild macht großen Vorschlag für die nächste Staffel, die Community ist begeistert, will ihn aber nicht dabeihaben - Titelbild zeigt Joe Vogel bei 7 vs. Wild

Kandidat von 7 vs. Wild macht großen Vorschlag für die nächste Staffel, die Community ist begeistert, will ihn aber nicht dabeihaben

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx