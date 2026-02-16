Erfinder von 7 vs. Wild verrät die wahren Gründe für den Ausstieg, erklärt wie es in Zukunft weitergeht

Die große Survival-Show 7 vs. Wild beschäftigte immer wieder viele Zuschauer und ließ sie mit ihren Lieblingsinfluencern mitfiebern. Doch nach dem Verkauf der Show zogen sich die Originalgründer nach Staffel 4 zurück. Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen.

Um wen geht es? Maximilian Kovacs und Johannes Hovekamp sind die Köpfe hinter 7 vs. Wild, die die Show mit Fritz Meinecke gründeten und so erfolgreich machten. Doch nach dem emotionalen Abschiedsvideo von 7 vs. Wild, in dem sie ihr endgültiges Aus verkündeten, wurde es ruhig um die zwei hinter der Kamera.

Jetzt bricht Johannes Hovekamp sein Schweigen und erklärt, warum er 7 vs. Wild wirklich verkaufen musste und wie es jetzt weitergeht.

Ein Leben vor und hinter der Kamera

Wieso wurde 7 vs. Wild verkauft? In seinem ersten Video auf seinem eigenen YouTube-Kanal geht Hovekamp seinen beruflichen Werdegang durch. Von den Anfängen als kleiner YouTuber über seine Ausbildung bis hin zum ersten Treffen mit „7 vs. Wild“-Teilnehmer Survival Mattin.

Dabei erklärt er, je größer der Erfolg der Show wurde, desto schlechter erging es ihm und Mitgründer Maximilian Kovacs. So erklärt er im Video: „Bei all diesen Höhepunkten […] gab es […] auch ein paar Probleme. Vor allem, dass Max und ich einfach keine Zeit mehr für irgendwas hatten […] zu wenig Schlaf, viel zu viel Stress, schlechtes Essen, kein Sport und so weiter.“

Dies seien auch die Gründe für die Entscheidung gewesen, das eigene Projekt zu verkaufen und nicht mehr selbst zu produzieren. Entgegen der schlechten Stimmung aus der Community zeigt er sich sehr glücklich darüber, wie das Projekt weitergeführt wurde und dass man mit CaliVision jemanden gefunden hat, der das Projekt im Kern so umsetzt, wie es einst gedacht war.

Ihm und auch Mitgründer Maximilian Kovacs tat der Ausstieg laut eigener Aussage sehr gut. So haben die beiden wieder Zeit für Sport und ein allgemein gesünderes Leben erlangt.

Wie geht es jetzt weiter? Johannes Hovekamp war bislang vor allem hinter der Kamera aktiv, als Kameramann und Cutter für verschiedene Survival-YouTuber. Aber auch die Vermarktung und den Aufbau von YouTube-Kanälen wie dem „Fritz Meinecke Live“-Kanal und dem Kanal von Meeresbiologe und Forschungstaucher Robert Marc Lehmann übernahm er mit Maximilian Kovacs.

In seinem Video erklärt er jedoch nun, dass er jetzt auch vor die Kamera treten möchte und die Zuschauer an seinem Leben teilhaben lassen will. Gleichzeitig betont er aber, er sei kein reiner Outdoor-YouTuber, der wie die Kanäle, die er betreut, nur Touren macht und veröffentlicht. Man darf also gespannt sein, wie die Inhalte auf dem Kanal wirklich aussehen.

Am Ende des Videos meldet sich auch Mitgründer Maximilian Kovacs nochmal zu Wort. Auch ihm geht es sichtlich gut, auch wenn er selbst erstmal hinter der Kamera bleiben will. Für die beiden gibt es wohl genau wie für Fritz Meinecke kein Zurück zu 7 vs. Wild, was für die Fans wohl bitter ist, für die drei jedoch wohl ein Gewinn von viel Lebensqualität bedeutet.

