Trailer zu Summer Game Fest 2026 zeigt: Welche Ankündigungen wir erwarten können

Das Summer Game Fest 2026 hat erst kürzlich einen Teaser zum kommenden Stream veröffentlicht und dieser zeigt euch schon einige spannende Einblicke in Spiele, die auf dem Event zu sehen sind. Um welche es sich dabei handelt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Trailer? Der offizielle YouTube-Account der Game Awards hat einen neuen Teaser für das Summer Game Fest veröffentlicht und dieser zeigt schon einige Spiele, die ihr auf dem Event erwarten könnt. Folgende konnten wir erhaschen:

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

Clutch

007 First Light

ILL

Gothic Remake

Star Wars: Galactic Racer

The Blood of Dawnwalker

Blood Message

Fortnite

Among Us

Beachtet, dass hierbei auch Spiele gezeigt wurden, die schon veröffentlicht wurden. Dazu gehören 007 First Light oder auch Fortnite. Bei Letzterem geht es eher um den Start der neuen Season, denn diese soll am 6. Juni beginnen.

Solltet ihr weitere Titel im Trailer aufgeschnappt haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir ergänzen dann unsere Liste.

Video starten Das Summer Game Fest 2026 zeigt in einem kurzen Teaser, was euch erwartet Autoplay

Wann startet der Stream? Das Summer Game Fest 2026 hat viele verschiedene Termine, an denen unzählige Ankündigungen gemacht und Spiele gezeigt werden. Den Start der Festlichkeiten markiert jedoch der 5. Juni 2026. Um 23:00 Uhr deutscher Zeit beginnt an jenem Freitag die Hauptshow des Events, wie gewohnt mit dem ikonischen Moderator Geoff Keighley.

Im Trailer wurde natürlich nur ein Bruchteil dessen gezeigt, was ihr erwarten könnt. Es bleibt also spannend, mit welchen Spielen die Entwickler euch noch vor den Bildschirm fesseln wollen. Solltet ihr mehr Infos zum Event und den einzelnen Terminen haben wollen, könnt ihr gerne in unserer Übersicht vorbeischauen. Dort findet ihr auch alle wichtigen Details und die notwendigen Links, um pünktlich zuschalten zu können: Summer Game Fest im Juni 2026: Termine, Uhrzeiten, Streams und mehr