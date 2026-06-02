Im Jahr 2026 finden rund um das Summer Game Fest etliche Livestreams, Trailer-Shows und Ankündigungen statt. Was ihr dazu wissen müsst, findet ihr in unserer Übersicht.

Alle bisher bekannten Termine der großen Showcases in Kürze:

2. Juni 2026, 23 Uhr MESZ – Sony State of Play [Youtube | Twitch]

5. Juni 2026, 1 Uhr MESZ – Women Led Games Showcase [Youtube]

5. Juni 2026, 23 Uhr MESZ – Summer Game Fest [Youtube | Twitch]

6. Juni 2026, 20 Uhr MESZ – Green Games Showcase [Youtube | Twitch]

6. Juni 2026, 21 Uhr MESZ – Future Games Show Summer Showcase [Youtube | Twitch]

7. Juni 2026, 18 Uhr MESZ – Wholesome Direct [Youtube | Twitch]

7. Juni 2026, 19 Uhr MESZ – Xbox Games Showcase & Gears of War: E-Day [Youtube]

7. Juni 2026, 21 Uhr MESZ – PC Gaming Show [Youtube | Twitch]

Wo ihr die Showcases und Streams anschauen könnt und was euch genau erwartet, lest ihr hier.

Letztes Jahr wurde z. B. beim Summer Game Fest ein Trailer zu Chrono Odyssey gezeigt:

Video starten Chrono Odyssey: Trailer vom Summer Game Fest 2025 zeigt actionreiche Kämpfe und düstere Welt Autoplay

Alle wichtigen Infos zu den Gaming-Showcases im Juni 2026

Sony State of Play

Zeit: 2. Juni 2026, 23:00 Uhr MESZ

2. Juni 2026, 23:00 Uhr MESZ Verfügbar auf: Youtube | Twitch

Was ist das? Die State of Play ist eine digitale Präsentation von Sony, in der neue Spiele und Updates für PlayStation vorgestellt werden. Während der Show werden Trailer, Gameplay-Szenen und Neuankündigungen von PlayStation Studios und Drittanbietern gezeigt. Die Veranstaltung wird per Livestream übertragen und zählt zu den wichtigsten Gaming-Präsentationen rund um das Summer Game Fest 2026.

Women Led Games Showcase

Zeit: 2. Juni 2026, 23:00 Uhr MESZ

2. Juni 2026, 23:00 Uhr MESZ Verfügbar auf: Youtube

Was ist das? Das Women Led Games Showcase ist eine digitale Trailershow, die Spiele von Entwicklerinnen und Teams mit weiblicher Führung in den Mittelpunkt stellt. Dort werden neue Titel, Trailer und Updates vorrangig aus dem Indie- und AA-Bereich gezeigt. Ziel des Events ist es, mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Spieleentwicklung zu schaffen und ihre Projekte hervorzuheben.

Summer Game Fest 2026

Zeit: 5. Juni 2026, 23:00 Uhr MESZ

5. Juni 2026, 23:00 Uhr MESZ Verfügbar auf: YouTube | Twitch

Was ist das? Das Summer Game Fest ist seit 2020 jährlich Dreh- und Angelpunkt für etliche Gaming-Livestreams sowie Showcases. Es ist eines der größten Gaming-Events des Jahres und die wichtigste Bühne für neue Spieleankündigungen. Entwickler und Publisher aus aller Welt präsentieren dort neue Trailer, Gameplay-Szenen und kommende Projekte.

Das Haupt-Event wird live übertragen und von Geoff Keighley moderiert. Rund um die Hauptshow finden weitere Präsentationen statt, darunter Events von Xbox, Indie-Studios und PC-Publishern.

Green Games Showcase

Zeit: 6. Juni 2026, 20:00 Uhr MESZ

6. Juni 2026, 20:00 Uhr MESZ Verfügbar auf: YouTube | Twitch

Was ist das? Das Green Games Showcase ist eine digitale Spielepräsentation, die sich auf umweltfreundliche und nachhaltige Themen in der Games-Branche konzentriert. Dort werden Spiele vorgestellt, die ökologische Inhalte behandeln oder bei deren Entwicklung auf eine nachhaltige Produktion geachtet wurde. Außerdem sollen Entwickler und Studios sichtbar gemacht werden, die aktiv an klimafreundlicheren Produktionsweisen arbeiten. Die Show wird online übertragen.

Future Games Show Summer Showcase

Zeit: 6. Juni 2026, 20:00 Uhr MESZ

6. Juni 2026, 20:00 Uhr MESZ Verfügbar auf: Youtube | Twitch

Was ist das? Beim Future Games Show Summer Showcase werden vorrangig neue Spiele vorgestellt. Im Fokus stehen Trailer, Gameplay-Enthüllungen und Interviews mit Entwicklern von AAA- und Indie-Titeln. Die Show wird von GamesRadar+ organisiert und während der Sommer-Showcase-Saison 2026 rund um das Summer Game Fest ausgestrahlt.

Wholesome Direct

Zeit: 7. Juni 2026, 18:00 Uhr MESZ

7. Juni 2026, 18:00 Uhr MESZ Verfügbar auf: Youtube | Twitch

Was ist das? Die Wholesome Direct konzentriert sich auf entspannte, kreative und „wohlfühlige“ Indie-Spiele. Dort werden vor allem Titel gezeigt, die ruhiges Gameplay, charmante Optik und positive Themen bieten. Die Show stellt neue Spiele vor, gibt Updates zu bereits bekannten Projekten und rückt kleinere Entwicklerstudios in den Fokus.

Xbox Games Showcase & Gears of War: E-Day

Zeit: 7. Juni 2026, 19:00 Uhr MESZ

7. Juni 2026, 19:00 Uhr MESZ Verfügbar auf: Youtube

Was ist das? Das Xbox Games Showcase ist eine digitale Veranstaltung von Microsoft, bei der neue Spiele für Xbox und PC vorgestellt werden. Dabei zeigen die Xbox Game Studios und Partnerstudios aktuelle Trailer, Gameplay und frische Ankündigungen.

Ein besonderer Schwerpunkt im Jahr 2026 liegt auf Gears of War: E-Day, das als Vorgeschichte zur bekannten Reihe die Ereignisse des ersten Emergence Day beleuchtet. Der Stream findet direkt im Anschluss an das Xbox Games Showcase statt.

PC Gaming Show

Zeit: 7. Juni 2026, 21:00 Uhr MESZ

7. Juni 2026, 21:00 Uhr MESZ Verfügbar auf: Youtube | Twitch

Was ist das? Die PC Gaming Show ist eine digitale Präsentation, die sich vollständig auf Spiele für den PC konzentriert und von PCGamer organisiert wird. Dort werden neue Trailer, Gameplay-Enthüllungen und Updates zu kommenden Titeln aus allen Genres gezeigt. Die Show wird von PC Gamer organisiert und bringt sowohl große Publisher als auch Indie-Studios auf die Bühne.

Beim Summer Game Fest 2026 wird auch Aion 2 ein Thema sein. Das MMORPG wird bereits heiß erwartet und soll noch in diesem Jahr bei uns in Europa erscheinen. Bis dahin ist noch einiges zu tun und es gibt offenbar noch einiges, das die Entwickler vorher zeigen wollen: Aion 2 bereitet Release im Westen vor, kommt im Juni auf die ganz große Bühne