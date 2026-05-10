Während sich Fans in Aion 2 den größten Schurken des MCUs bauen, bringt NCSoft das MMORPG auf die ganz große Bühne

Aion 2 ist bekanntlich bereits im Heimatmarkt erschienen und soll irgendwann 2026 zu uns in den Westen kommen. Jetzt haben die NCSoft-Verantwortlichen verraten, wann wir mit dem Release-Termin rechnen können.

Was plant NCSoft? Einen Beitrag vom Summer Game Fest auf X zum großen Auftakt-Stream am 5. Juni 2026 kommentierte das Team von Aion mit einem eigenen Post:

„Habt ihr es mitbekommen? Ja, AION 2 ist beim Summer Game Fest dabei! Schaltet am 5. Juni ein, um einen brandneuen Trailer mit weiteren Informationen zum MMO der nächsten Generation zu sehen. Wir sehen uns dort, Daevas.“

Es scheint sicher, dass die Entwickler dann den konkreten Release-Termin verraten werden. Schließlich soll der Nachfolger von Aion noch dieses Jahr in den Westen kommen. Im Heimatmarkt ist das MMORPG bereits 2025 gestartet. Falls das Team vorher noch eine letzte Testphase durchführen möchte, sollte diese zudem bald starten.

Video starten Ankündigungstrailer von Aion 2 gibt Ausblick auf den Release Autoplay

Mächtiger Charakterbaukasten lässt euch Tyrael aus Diablo spielen

Was treibt die Community von Aion 2 derweil? Die diskutiert natürlich die jüngste Ankündigung, kritisiert das Bezahlmodell der asiatischen Version und … tobt sich in der mächtigen Charaktererstellung von Aion 2 aus.

Ein Post auf Reddit von Substantial_Pop897 zeigt eine Galerie aus Screenshots mit Charakteren, die wie Thanos aus dem Marvel Cinematic Universe, Tyrael aus Diablo oder der Joker aus dem DC-Universum aussehen. Sein beigefügtes Lob: Die Charaktererstellung hat keine Grenzen.

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Unter den Bildern feiern Spieler die Power des Editors – AbyssalKultist schreibt etwa: „Ich applaudiere dem Grad an Anpassungstiefe.“ Aggressive-Gap9186 hat einen Wunsch: „Mach jetzt bitte Chrisitano Ronaldo.“

Aber auch hier witzelt ein großer Teil der Community über die Monetarisierung des MMORPGs. not_waargh schreibt etwa: „Guter Versuch, NCSoft, aber ich bin einfach zu arm, um mir deine kostenlosen Games leisten zu können.“ Consistent-Hat-8008 ergänzt: „Wisst ihr, was auch keine Grenzen hat? Die Gier von NCSoft.“

Bei solchen Kommentaren scheint es klar, dass die Entwickler die Monetarisierung von Aion 2 für den Westen substanziell umbauen müssen, um hier nachhaltigen Erfolg haben zu können. Doch das ist nicht die einzige Baustelle, die das MMORPG bis zum Launch im Westen beheben sollte: 4 Dinge muss Aion 2 trotz des Erfolgs in Korea ändern, damit das MMORPG auch den Westen rockt