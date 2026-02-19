Während Aion 2 im Westen für seine Monetarisierung kritisiert wird, sollen sich 1,5 Mio. asiatische Spieler eines der Abos gönnen

Obwohl Aion 2 kostenlos ist, greifen doch viele Spieler zum Geldbeutel und abonnieren das MMORPG. Die Gründe dafür sind jedoch tragisch.

Wie geht es Aion 2? Während Aion 2 vom Release am 19. November bis zum Jahresende 2025 etwa 58 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, hat das MMORPG die gleiche Zahl nochmal vom 1. Januar 2026 bis zum 9. Februar 2026 umgesetzt. Das Momentum, um das MMORPG scheint also nicht abzureißen.

Im Gegenteil: neuen Informationen zufolge hat sich die Zahl der Abonnenten noch weiter erhöht. Wie Jeuxonline berichtet, soll es inzwischen 1,5 Millionen Abonnenten von Aion 2 geben. Wobei unklar ist, ob sich diese Zahl auf Accounts oder Abos bezieht, denn Aion 2 bietet gleich mehrere Abos an, die man gleichzeitig abschließen kann.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Aion 2 sehen:

Free2Play mit Einschränkungen

Warum bezahlen die Spieler für Aion 2? Das neue MMORPG ist in seiner asiatischen Form derzeit mit extremen Einschränkungen für Free2Play-Spieler belegt. So dürfen diese nur ganz beschränkt handeln, dürfen weniger oft im Dungeon looten und bekommen weniger Zeit im PvP-Gebiet Abyss, was ihnen einen langsameren Fortschritt beschert.

Auch die nötigen Upgrade-Materialien für die eigene Ausrüstung gibt es am schnellsten im Battlepass von Aion 2. Den gibt es zwar auch in der Basic-Version kostenlos, aber im Premium-Track wirft er mehr Materialien ab.

Wer Aion 2 auf dem gleichen Stand wie andere Spieler erleben will, braucht am besten beide Abos: Das eine für den Handel und das andere für den Progress in Dungeons und PvP. Kommt noch der Battlepass dazu, kann das im Monat etwa 47 € kosten.

Natürlich lassen sich die genauen Beweggründe eines jeden Einzelnen nicht vorhersagen. Klar ist aber, dass die Monetarisierung von Aion 2 im Westen zurecht seit Release kritisiert wird, während die Spieler in Asien dennoch viel Geld für das MMORPG ausgeben.

Braucht man das alles? Aion 2 versteckt derzeit keine Inhalte hinter einer Bezahlschranke. Ihr könnt also jeden Dungeon, Raid und auch die PvP-Gebiete sehen, ganz ohne Geld für das MMORPG auszugeben. So gibt es auch Gilden und Spieler, die bewusst nichts ausgeben und im eigenen Tempo durch das MMORPG gehen.

Betrachtet man die Zahl von 1,5 Millionen Abonnenten, wird jedoch klar, dass viele Spieler zumindest ein Abo abgeschlossen haben, um in Aion 2 Vorteile zu haben. Gerade die Einschränkungen rund um den Handel können nervig sein.

Die Monetarisierung ist eines der Dinge, die sich wohl beim globalen Release von Aion 2 ändern wird. Für viele im Westen sind die in Asien aufgerufenen Beträge für die Abos und den Battlepass kaum vorstellbar. Das zeigen sie auch hier: MMORPG Aion 2 kündigt zur neuen Season Battlepässe für 47 € an, sorgt damit für richtig Ärger mit den Fans