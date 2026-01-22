MMORPG Aion 2 kündigt zur neuen Season Battlepässe für 47 € an, sorgt damit für richtig Ärger mit den Fans

Während die Spieler im Westen noch auf Aion 2 warten, gibt es in Asien derweil Ärger um die Preise des neuen Battle Pass, die wirklich hoch sind.

Wie steht es um Aion 2? Während wir im Westen wohl noch bis zum Ende des Jahres auf den Release von Aion 2 warten müssen, dürfen die Spieler in Asien schon das neue MMORPG ausprobieren. Inzwischen steht die zweite Season für Aion 2 an.

Dabei sollen wie gewohnt neue Inhalte ins Spiel kommen, die das MMORPG erweitern, aber auch neue kosmetische Gegenstände und neue Battlepässe kommen mit dem Update ins Spiel. Letztere sorgen indes für Ärger und Frust bei den Spielern.

Stolze 47 € für Battlepässe

Warum gibt es Ärger? Der große Ärger bei der Community liegt an den Preisen für die neuen Battlepässe. Nachdem man zunächst falsche Preise in Höhe von fast 90 € angekündigt hat, reduzierte man die Preise auf etwa die Hälfte, umgerechnet 47 €.

Die Battlepässe in Aion 2 sind jedoch nicht rein kosmetisch, sondern bieten Itembelohnungen auch im Paid-Track. Außerdem schalten die Pässe unterschiedliche Features frei. So darf man mit einem Battlepass häufiger in den Dungeons looten, ein anderer erlaubt erst den Handel mit anderen Spielern.

Gerade wegen der zusätzlichen Features werden die Pässe als Pflicht-Kauf von vielen aktiven Spielern angesehen, einfach um die aktuellen Dungeons und Raids gleich zu Beginn spielen zu können und mit ihren Charakteren im Vergleich zu anderen Spielern nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Zwar halten die Battlepässe wohl die ganze Season, für die Spieler ist es dennoch viel zu teuer.

Wie reagieren die Fans? Die Fans von Aion 2 kritisieren die Preise für die neuen Battlepässe scharf. In einem Beitrag auf Reddit erklärt ein Nutzer, dass dies weit über die üblichen Preise hinausgeht und man für 47 € schon fast einen Vollpreistitel erhalten kann.

Ein anderer Nutzer erklärt darunter, dass dies nur pro Charakter sei, denn wer noch einen Alt zockt, braucht auch dort die Pässe für die Belohnungen.

Bei den vielen frustrierten Stimmen unter dem Reddit-Beitrag wird klar, dass Aion 2 so im Westen wohl keinen Erfolg haben wird, denn vor allem westliche Spieler nutzen Reddit als Ventil, während die heimischen Spieler aus Korea und Taiwan eher die eigenen Plattformen von NCSoft nutzen, um ihrem Frust kundzutun.

Die Entwickler wollen Aion 2 vor dem Release im Westen erstmal in Asien reifen lassen und Verbesserungen sowie Bug-Fixes durchführen, bevor das neue MMORPG zu uns kommt. Doch statt Ingame-Features scheint es eher die Sorge nach einem zu aggressiven Bezahl-Model zu sein, die den Spielern gerade Sorgen macht, und das nicht erst seit jetzt: Spieler geben Ersteindruck zu Aion 2, sagen: Eine Sache muss sich ändern, bevor das MMORPG hierher kommt