WoW: Neuer Patch erscheint in wenigen Tagen, aber es gibt Time Gating

Das nächste Update für World of Warcraft ist schon fast da. Doch bis alle Inhalte spielbar sind, vergehen noch Wochen.

Die Geschichte von World of Warcraft Midnight hat sich ziemlich schnell entfaltet und im Grunde sind die Weichen bereits für die nächste Erweiterung „The Last Titan“ gestellt. Doch es gibt noch eine Menge Content-Updates, die bis dahin erscheinen werden. Das nächste ist der Patch 12.0.7, der die Story vorantreibt und sogar einen kleinen Raid mit sich bringt, der die Gesetze von mythischen Schlachtzügen ändert.

Jetzt wissen wir: Schon in 2 Wochen geht es mit dem Patch 12.0.7 los.

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Wann erscheint Patch 12.0.7? Das offizielle Release-Datum für das nächste WoW-Update ist der 17. Juni 2026 – zumindest für uns in Europa. Wie üblich erscheint der Patch auf den US-Realms bereits einen Tag vorher, nämlich am 16. Juni. Das liegt an den unterschiedlichen Zeitpunkten für die wöchentlichen Server-Wartungen sowie der Zeitverschiebung.

Was steckt im neuen Patch? Obwohl Patch 12.0.7 nur ein kleines Update ist, gibt es doch eine Menge Neuerungen. Dazu gehören:

Die beiden Mini-Gebiete Naigtal und Val, die es auch auf heroischer Schwierigkeit gibt – sie bilden das Finale der Leeren-Invasionen.

Der Omniumfoliant schaltet neue Kräfte für eure Charaktere frei, die für den Rest von Midnight aktiv sein werden.

Ein neuer Raid mit einem einzelnen Boss öffnet seine Pforten und lockt mit besserer Beute.

Es gibt ein neues „Lorewalking“ rund um die Trolle und ihre Verbindung zu den Loa.

Der Loa Jan’alai hat neue Eier gelegt und ihr müsst dabei helfen, dass sie problemlos schlüpfen können.

Die Turbulenten Zeitwege starten erneut mit 6 Zeitwanderungen am Stück.

Mehr zu den Loa und ihrer Verbindung zu den Trollen erlebt ihr in Patch 12.0.7.

Wann starten die Inhalte? Ebenfalls inzwischen üblich ist, dass nicht alle neuen Inhalte direkt zum Start verfügbar sind. Ein Teil des Contents wird erst in den Wochen nach dem Release veröffentlicht oder besitzt verschiedene „Time Gating“-Mechaniken, sodass das ganze Potenzial von Features erst im Laufe der Wochen freigeschaltet ist. Einige der Termine sind:

Der Omniumfoliant, der mehr Charakterstärke gewährt, kann jede Woche etwas mehr ausgebaut werden. So bekommen eure Charaktere jede Woche noch einen Funken mehr Macht, was wiederum sämtliche Spielinhalte etwas leichter machen dürfte.

Ab dem 1. Juli beginnen die „Turbulenten Zeitwege“, bei denen es mehrere Wochen am Stück Zeitwanderungen gibt.

Ab dem 6. Juli startet die Questreihe rund um Zul’jan und seinen Onkel Kinduru, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den Ereignissen von Patch 12.1 hinführen wird.

Das Mikro-Event Dunkelspeerrennen findet am 27. Juni statt.

Cortyn meint: Auch, wenn ich skeptisch bin, ob Blizzard dieses Mal das richtige Tempo wählt und dem Patch 12.0.7 genug Zeit gegeben hat, um größte Fehler zu beseitigen, klingen die Inhalte gut. Vor allem neue Story-Inhalte freuen mich, da ich durchaus gespannt bin, was Blizzard noch im Rest von Midnight erzählen möchte.

Allerdings ist Patch 12.0.7, auch wenn es nur ein kleines Update ist, genau der Patch, mit dem Blizzard beweisen muss, dass Qualität wichtiger ist als schnelles Tempo. Denn die letzten kleinen Patches kamen bei der Community nicht gut an, da viele Features zu Beginn quasi nicht spielbar waren. Etwas, das dieses Mal hoffentlich nicht geschehen wird. Denn sonst könnte das Gefühl des WoW-Burnouts sich immer stärker in der Community zeigen.