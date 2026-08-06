Herr der Ringe Online bringt jetzt Nachbarn ins Housing – Was hat es damit auf sich?

Im MMORPG Herr der Ringe Online gibt es mit dem neuen Update The Wolves of Mordor im Herbst 2026 viele neue Inhalte. Mit dabei auch ein neues Nachbarschafts-Feature für das Housing und MeinMMO hat es sich detaillierter angesehen.

Was steckt alles im neuen Update? The Wolves of Mordor ist die neue Erweiterung für Herr der Ringe Online und soll im Herbst 2026 starten. Das Update fokussiert sich ganz auf die sehr frühe Geschichte von Sauron aus dem ersten Zeitalter, das im Silmarillion beschrieben wird.

Als Herr der Werwölfe befehligte Sauron eine Zeit lang eine kleine Armee an eben diesen Werwölfen im Namen seines Herrn Morgoth. Daran angelehnt bringt die neue Erweiterung demnächst drei neue Regionen im Osten Mordors und den neuen Gegner Draugardh – einen Werwolf. Dazu kommen noch neue Spieler-Instanzen und ein Raid.

Ganz besonders ist aber, dass für das Housing-Feature in Herr der Ringe Online jetzt sogenannte Nachbarn eingeführt werden. Was genau es damit auf sich hat und was ihr damit anstellen könnt, haben wir uns in unserem YouTube-Video zum Thema angesehen:

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Geliebte Nachbarn – oder auch nicht?

Das neue Nachbarschafts-Feature in Herr der Ringe Online lässt NPCs bei euch in euer Haus und drumherum einziehen. Es soll für jedes der freien Völker Mittelerdes einen Nachbarn geben, der euch wegen eurer Heldentaten besucht.

Diese NPCs geben euch Quests. Statt mit Loot werdet ihr aber mit Tagebucheinträgen und persönlichem Feedback belohnt. So steigert ihr auch den Zusammenhalt und die Freundschaft mit euren Gästen, was wiederum zu Geschenken, Meilensteinen und wechselnden Launen führen soll.

Die Nachbarn haben über 100 verschiedene Persönlichkeiten, von denen jeder NPC vier mitbringt. Dadurch wird jeder von ihnen fast einzigartig.

Leider ist noch nicht klar, wann die Nachbarn genau bei euch einziehen und ab wann ihr in Mordors neuen Gegenden questen gehen könnt. Sobald wir mehr wissen, lest ihr es auf MeinMMO. In einem noch größeren MMORPG, nämlich World of Warcraft, tobt gerade ein ganz anderer Nachbarschaftskampf: WoW: Fan sehnt sich nach alten Geschichten ohne Aliens, nennt als Beispiel Aliens