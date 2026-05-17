WoW bringt die heroische Welt aus Legion Remix, aber es gibt einen Haken

Eine härtere Spielwelt in World of Warcraft – das wünschen sich viele. Der Traum wird in Midnight wahr, wenn auch nur zum Teil.

Der Spielmodus „Legion Remix“ war einer der erfolgreichsten Modi, die WoW je gesehen hat. Er wartete mit frischen Ideen auf, bei denen vor allem die „heroische Welt“ in Erinnerung geblieben ist. Knackige Gegner und richtige Herausforderungen machten das zu einer ganz neuen Spielerfahrung.

So etwas soll auch in Midnight Einzug halten, im kommenden Patch 12.0.7 – zumindest in Teilen. Denn so ganz ist es dann doch nicht, was sich die Fans gewünscht haben.

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Was hat Blizzard geplant? Für den Patch 12.0.7 gibt es eine heroische Schwierigkeit für Teile der Welt – nämlich für Naigtal und Val. Das sind zwei neue Gebiete, die aktuell von Kultisten der Leere heimgesucht werden. Dort stellen die Helden einige der Drahtzieher hinter dem Leerenkult und können sich ein paar neue Belohnungen verdienen.

Diese Welten kommen in einer heroischen Schwierigkeit daher. Dann warten dort neue Elite-Feinde, die Affixe erhalten, und Bosse, die auch nur von mehreren Helden bezwungen werden können.

Während die normalen Welten bereits für Itemlevel 217 gedacht sind, braucht man für die heroischen Versionen ein Itemlevel von 274 und höher.

In Legion Remix erschien die heroische Schwierigkeit durchdachter

Was war die heroische Schwierigkeit in Legion Remix? In Legion Remix, oft auch einfach „Lemix“ genannt, war die heroische Welt-Schwierigkeit ein optionaler Spielmodus. Feinde waren hier deutlich härter, hatten mehr Lebenspunkte und zusätzlich Affixe, die ihnen starke Fähigkeiten verliehen. Dafür gab es allerdings auch deutlich mehr Belohnungen in Form von Währungen und Machtgewinn.

Wer eine Herausforderung beim Spielen wollte und gleichzeitig größere Belohnungen ins Visier nahm, war im heroischen Welt-Modus perfekt aufgehoben. Das machte auch das Outdoor-Questen zu einem anspruchsvolleren Vergnügen, das traditionell in WoW sonst eher einen äußerst niedrigen Schwierigkeitsgrad hat.

In Legion Remix war die heroische Welt ein wichtiger, optionaler Bestandteil der Spielerfahrung.

Welche Zweifel gibt es? Auch wenn die heroische Welt in Legion Remix ein voller Erfolg war, gibt es schon jetzt einige Zweifel an der Umsetzung in Patch 12.0.7. Denn dort ist die heroische Schwierigkeit lediglich für die beiden neuen Mini-Welten „Naigtal“ und „Val“ verfügbar.

Diese beiden Mini-Welten sind allerdings so klein, dass man hier ohnehin zumeist andere Spieler-Charaktere haben wird und richtige Solo-Herausforderungen dabei gar nicht aufkommen. Wie üblich wird hier eine potenzielle Schwierigkeit in der offenen Welt trivialisiert, wenn zu viele Charaktere anwesend sind.

In Legion Remix erstreckte sich diese heroische Welt auf einen ganzen Kontinent. Dort kam es im Grunde permanent vor, dass man auch mal alleine unterwegs war und sich mit den zusätzlichen Herausforderungen auch wirklich auseinandersetzen musste.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt bin ich bei der aktuellen Umsetzung auf dem PTR zu Patch 12.0.7 ziemlich skeptisch. Die heroischen Welten von Naigtal und Val haben – zum aktuellen Stand – keine Belohnungen, die irgendwie reizvoll erscheinen. Der richtige Anreiz, um sich diese erhöhte Schwierigkeit antun zu wollen, fehlt.

Klar können die Belohnungen nicht so krass sein wie damals in Lemix – aber ein wenig Anreiz wäre doch schön.

Außerdem stört es mich, dass der heroische Weltmodus für Tanks im Grunde nicht existent ist. Denn für Tanks dauern Kämpfe einfach nur ein paar Sekunden länger, aber eine wirkliche Gefahr entsteht nicht.

Was haltet ihr davon, dass Blizzard versucht, ein wenig mehr optionale Schwierigkeit in die offene Welt zu bringen? Eine gute Sache, die man gerne weiter ausbauen kann? Oder sollten die Entwickler eher andere Inhalte anpeilen?

Eine weitere, große Änderung betrifft mythische Raids – die ändern in Patch 12.0.7 ihre Voraussetzungen drastisch.