In WoW könnt ihr jetzt Items mit Level 298 farmen, werdet komplett übermächtig

Neue Gegenstände in World of Warcraft machen eure Items noch mächtiger. Damit wird jeder „Mythisch+“-Dungeon zum Kinderspiel.

Seit dem 13.05.2026 könnt ihr in World of Warcraft den Gegenstand „Aufsteigender Leerenkern“ farmen. Damit verleiht ihr eurer Ausrüstung einen starken Boost und könnt noch höhere Itemlevel erreichen als je zuvor.

Die Auswirkungen dieser Upgrades sind beträchtlich. Bis zu 10 Itemlevel bekommt ihr für einen einzigen Klick – allerdings müsst ihr im Vorfeld ein wenig Materialien farmen.

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Wie bekommt man Aufsteigender Leerenkern? Dafür müsst ihr für Decimus im Leernsturm eine Quest abschließen und das 4-mal. Falls ihr das jede Woche getan habt, seid ihr in dieser Woche damit fertig. Solltet ihr Wochen verpasst haben, könnt ihr sie aber auch in dieser Woche nachholen.

Nach dem Abschluss der Questreihe seid ihr in der Lage, „Aufsteigender Leerenkern“ zu ergattern. Die Leerenkerne erhaltet ihr, nachdem ihr 5 „Aufsteigender Leerensplitter“ gesammelt und kombiniert habt.

Die Leerenkerne können dann für dicke Upgrades eurer Ausrüstugng verwendet werden.

Wo gibt es Leerensplitter? Leerensplitter droppen aus vielen Formen des Endgame-Contents. Ihr erhaltet sie garantiert:

Von heroischen und mythischen Raid-Bossen.

Von Dungeons der Schwierigkeit M+10 und höher.

Aus Tiefen der Stufe 11 aus Kisten, die ihr mit einem Schlüssel öffnet.

Aus den Ausrüstungs-Kisten der Alptraum-Jagden.

Außerdem gibt es sie gelegentlich aus Ritualstätten – am häufigsten auf Stufe 5, deutlich seltener aber auch auf den Stufen 1 bis 4.

Leerenkerne machen Items übermächtig

Welche Items lassen sich aufwerten? Sobald ihr 5 „Aufsteigender Leerensplitter“ gesammelt habt, könnt ihr diese zu einem „Aufsteigender Leerenkern“ kombinieren. Diesen Gegenstand könnt ihr dann auf einen Gegenstand anwenden, der eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

Es ist ein mit heroischen Wappen hergestelltes Item.

Es ist ein mit mythischen Wappen hergestelltes Item.

Es ist ein Item des Held-Pfads, das bereits vollständig aufgewertet wurde.

Es ist ein Item des Mythos-Pfads, das bereits vollständig aufgewertet wurde.

Je nachdem, auf welche Gegenstände ihr den Leerenkern anwendet, ändert sich das Itemlevel wie folgt:

Art des Items Itemlevel vor dem Upgrade Itemlevel nach dem Upgrade Mythische Ausrüstung 289 298 Mythisch hergestellte Ausrüstung 285 295 Heroische Ausrüstung 276 285 Heroisch hergestellte Ausrüstung 272 282

Wie stark sind die Auswirkungen? Ganz grundsätzlich lässt sich das wohl am besten mit „massiv“ zusammenfassen. Ein Itemlevel-Boost von 9 oder 10 Stufen auf mehreren Ausrüstungsslots kann eure Leistung – egal in welcher Rolle – deutlich verstärken. Wenn ihr also irgendein Ziel in der Saison 1 von Midnight habt, das ihr noch nicht ganz erreichen könnt, dann sammelt „Aufsteigender Leerenkern“ um noch ein bisschen mehr Leistung aus eurem Charakter rauszukitzeln.

Wofür sollte man den Leerenkern benutzen? Grundsätzlich ist das natürlich eine Frage, die sich wie so oft mit „kommt darauf an“ beantworten lässt. Allgemein scheint die beste Option allerdings zu sein, sich eine mythische Waffe von einem Handwerksberuf auf Itemlevel 285 herstellen zu lassen (benötigt 80 Mythos-Wappen) und anschließend mit dem Leerenkern ein Upgrade auf Itemlevel 295 durchzuführen. Das dürfte für die allermeisten Charaktere das größte Upgrade bedeuten.

Cortyn meint: Auch wenn die Questreihe eine ganze Menge Zeit in Anspruch genommen hat, bin ich ein wenig verwundert darüber, wie stark der Boost ins Gewicht fällt. Einer ohnehin schon starken Waffe noch einmal 10 weitere Gegenstandsstufen verleihen zu können, sorgt für einen massiven Leistungsschub, der das eine oder andere Tausend DPS aus eurem Charakter rauskitzeln kann. Mich motiviert das in jedem Fall, in den nächsten Wochen noch ein paar Herausforderungen anzugehen, für die es bisher noch nicht gänzlich gereicht hat.

Auch wenn es natürlich Kritik gibt, dass das eine weitere Entwertung der Ausrüstung und eine etwas verschleierte „Catch-Up“-Mechanik mitten in der Saison ist, finde ich die Umsetzung hier gut. Da sich nur Ausrüstung aufwerten lässt, die ohnehin schon zu dem Besten zählt, was man sich erspielen kann, muss man schon ein wenig für die Upgrades spielen. Ob das allerdings gegen den WoW-Burnout hilft, kann ich noch nicht sagen.

Wie findet ihr dieses System der Aufwertungen? Eine gute Sache, dass man noch etwas mehr Leistung aus dem eigenen Charakter rauskitzeln kann? Oder sollte WoW lieber zum Start einer Saison bereits das maximale Itemlevel festlegen, damit man auch irgendwann mal „fertig“ ist und nicht während der laufenden Saison neue Systeme lernen muss? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

An anderer Stelle muss WoW allerdings definitiv mal die Notbremse ziehen.