WoW vergreift sich am Heiligsten und ändert, wie mythische Raids funktionieren

Die mythischen Raids in World of Warcraft werden sich ändern. Sie sollen zugänglicher werden – Blizzard wagt ein Experiment.

Mythische Raids sind die Königsdisziplin des Contents in World of Warcraft. Immer, wenn ein neuer Raid seine Pforten öffnet, gibt es ein „World First Race“, bei dem sich die besten Gilden der Welt um den Sieg streiten. Dabei sind die Regeln für einen mythischen Raid ziemlich klar – man braucht exakt 20 Personen und gute Koordination, um überhaupt eine Chance zu haben. Nahezu perfekte Ausrüstung ist auch mehr als hilfreich.

Doch eine dieser Kern-Voraussetzungen wird im nächsten Patch geändert. Denn die Größe der Raid-Gruppe wandelt sich.

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Mythische Raids für viele Gruppengrößen in WoW

Was ändert sich am neuen Raid? Normalerweise braucht man für eine mythische Raid-Gruppe im aktuellen Content exakt 20 Personen. Im kommenden Raid „Sporefall“ wird das allerdings flexibler gestaltet. Dort will Blizzard eine Gruppengröße zwischen 15 und 25 Personen zulassen.

Das ist für mythische Raids ungewöhnlich, da sie eigentlich eine fixe Schwierigkeit haben. So kann Blizzard sehr präzises Feintuning betreiben und eine äußerst knackige Schwierigkeit erreichen, die genau auf nahezu perfektes Spielen abgestimmt ist.

Warum macht Blizzard das? Blizzard ist der Ansicht, dass es eine zu große Einstiegshürde für die mythischen Raids gibt. Viele, die gerade vor allem heroische Raids besuchen, schaffen den Sprung in mythische Raids nicht. Das liegt vor allem daran, dass die Gruppengröße nicht flexibel ist. Gibt es zu wenig Spieler, fällt der Raid aus – sind es zu viele, dann fühlen sich vielleicht Mitglieder ausgeschlossen.

Da es sich hierbei nur um einen 1-Boss-Raid handelt, kann Blizzard das perfekt als Test-Ballon nutzen, wie gut eine flexible Raidgröße bei mythischer Schwierigkeit funktioniert.

Cortyn meint: Ich bin, ehrlich gesagt, skeptisch, was die Umsetzung angeht. Schon im heroischen Modus der Raids gelingt es nur selten, die Balance zwischen verschiedenen Gruppengrößen so zu gestalten, dass es wirklich bei einer einheitlichen Schwierigkeit bleibt.

Ich sehe schon jetzt vor mir, wie die Profis die exakte Gruppengröße bestimmen, bei der ein Kampf am leichtesten zu bewältigen ist. Immerhin gibt es immer gewisse Grenzen, ab denen Fähigkeiten mehrfach (oder eben seltener) eingesetzt werden und so die Schwierigkeit steigt oder fällt.

Allerdings finde ich es gut, dass Blizzard dieses Experiment wagt. Mythische Raids stellen für viele Gruppen eine große Barriere dar – denn die exakte Gruppengröße von 20 einzuhalten, das ist für heroische Gruppen nur selten möglich, die manchmal mit viel weniger (oder viel mehr) Charakteren losziehen. Ich bin gespannt, ob meine Raidgruppe sich auf dieses Experiment einlassen wird.

Was haltet ihr davon, dass Blizzard die Regeln für mythische Raids ändert? Ist es gut, dass auch diese Inhalte zugänglicher und für eine breitere Gruppe verfügbar sein sollen? Oder hättet ihr es lieber, dass es bei 20-Personen-Raids bleibt?

Bis der neue Raid erscheint, könnt ihr aber noch euer Itemlevel steigern – denn seit einigen Tagen gibt es richtig dicke Boosts auf die beste Ausrüstung im Spiel.