Amazon schlägt IO Interactive nach dem riesigen Erfolg mit 007 First Light die Tür zu: Die nächsten James-Bond-Spiele haben bereits einen neuen Entwickler

Amazon erteilt den Hoffnungen der Fans auf weitere Bond-Abenteuer von IO Interactive eine Absage. Das Unternehmen bestätigte nun, dass künftige Spiele rund um den Geheimagenten von den hauseigenen Amazon Game Studios entwickelt werden sollen – und das, obwohl die aktuellen Entwickler gerade erst einen Mega-Hit abgeliefert haben.

Warum wird IO Interactive keine neuen Bond-Spiele entwickeln? Erst vor wenigen Tagen hat das Entwicklerstudio IO Interactive, das vor allem für die Hitman-Reihe bekannt ist, das James-Bond-Actionspiel „007 First Light“ veröffentlicht. Der Titel feierte mit 1,5 Millionen verkauften Kopien in den ersten 24 Stunden (via X) einen starken Einstand, doch auf eine Fortsetzung vom selben Entwicklerteam wird die Community vergeblich warten.

Jeff Gattis, General Manager für Gaming bei Amazon, bestätigte nun gegenüber Polygon, dass künftige Sequels nicht mehr von IO Interactive, sondern „von MGM und theoretisch von den Amazon Game Studios“ entwickelt werden.

Video starten 007 First Light – Annoucement Trailer des neuen Spiels der Hitman-Entwickler Autoplay

Amazon will sich Erfolg durch bestehende Marken sichern

Was steckt hinter dem Entwickler-Wechsel? Gattis führt aus, dass der Lizenz-Deal mit IO Interactive – der 007 First Light ermöglichte – geschlossen wurde, ehe Amazon die Übernahme des Filmstudios MGM (und damit der James-Bond-Rechte) abschließen konnte. Amazon habe 007 First Light zwar nicht selbst entwickelt, nun aber die volle Kontrolle über die Marke.

Laut Gattis verfolge Amazon eine langfristige Strategie, die vorsehe, massiv auf First-Party-Inhalte zu setzen, denn man sehe eine „kontinuierliche Verschmelzung von Video, Filmen und Videospielen“, bei der die Grenzen immer mehr verschwimmen sollen. Als Beispiel nannte der Amazon-Manager das Tomb-Raider-Franchise, bei dem parallel zu neuen Spielen von Lara Croft auch eine Serie für Prime Video produziert werde.

Für IO Interactive bedeutet dies das Ende der 007-Pläne. Das dänische Studio hatte eigentlich Ambitionen für ein Sequel, konzentriere sich nun aber auf ein neues Multiplayer-Fantasy-RPG und eine voraussichtliche Rückkehr zur Hitman-Reihe.

So kommt der Entwickler-Wechsel an: Die Entscheidung von Amazon steht in der Community stark in der Kritik. Ein Spieler schimpft etwa auf Reddit: „Aber… ich möchte nichts, das von Amazon Games gemacht wird. Lasst es einfach bei IO und agiert als Publisher.“ Ein anderer Nutzer mokiert: „Ahhh ja, weil Amazon Games so eine gute Erfolgsbilanz hat…”

Die Kritik ruht dabei in erster Linie auf den Misserfolgen von Amazon Games in den vergangenen Jahren. So wurde etwa der Shooter Crucible eingestampft und die Abschaltung der Server des MMORPGs New World angekündigt.

Noch bevor der genaue Todestag von New World feststand, blickte unser MMORPG-Experte Karsten Scholz im Mai 2025 auf die enttäuschende Bilanz von Amazon als Spieleentwickler und die Versuche als Publisher – da gehört nämlich noch viel mehr zu als nur Crucible und New World. Hier könnt ihr den damaligen Zwischenstand nachlesen: Amazon will seit 10 Jahren ein Big Player für Games sein, jetzt muss es Herr der Ringe richten