Crucible ist ein MMO-Shooter von Amazon Games Studios, in dem 12 Spieler in eine Arena geworfen werden, in der sie um das Überleben wie in einem Battle Royale kämpfen. Die Welt ist dabei futuristisch und ihr trefft auf verschiedene Aliens. Über den Spielern thront eine 13. Person, der Game Master, der mit verschiedenen Events Einfluss auf das Geschehen ausüben kann. Crucible soll im Mai 2020 erscheinen.