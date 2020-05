Amazons neuer Shooter Crucible sollte eigentlich am 20. Mai 2020 um 21:00 Uhr erscheinen. Das ging aber gehörig in die Hose. Erfahrt hier, wie der Launch ablief und was die Spieler von Crucible halten.

Was ist Crucible? Crucible ist ein neuer free2play Hero-Shooter von Amazon Game Studios. Ihr spielt als einer von 10 abgedrehten Helden mit einzigartigen Skills gegen andere Spieler, aber auch komische Viecher auf einer gefährlichen Dschungelwelt.

Was lief beim Release schief? Crucible sollte am 20. Mai 2020 um 21:00 Uhr MESZ auf Steam erscheinen. Doch wer sich schon auf den Download freute, der wurde herbe enttäuscht. Auch eine Stunde später war kein solcher Button auf der Steam-Page von Crucible aktiv.

Später ging dann zumindest bei einigen Spielern der Download, doch danach konnte man immer noch nicht spielen. Die Entwickler meldeten sich schnell via Twitter und ihren Discord-Server und versicherten, dass man an den Problemen mit dem Download und der fehlenden Start-Option arbeite. Man wolle aber erst die USA versorgen und dann sei Europa dran.

Bevor man mit dieser bunten Truppe losziehen durfte, verging einige Zeit.

Release verspätet sich gehörig, Steam-Reviews fallen durchwachsen aus

Wann kam den Crucible endlich? Ich, Jürgen Horn von MeinMMO, wollte gestern eigentlich auch nach meiner Rollenspiel-Runde Crucible ausprobieren und war entsprechend angefressen, dass es nicht ging. Ich blieb bis 1:30 Uhr auf und spielte derweil Apex Legends. Doch irgendwann wurde es mir zu blöd und auch mein Kollege Benedict Grothaus, der ebenfalls spielen wollte, hatte um 2:30 Uhr keinen Bock mehr, weil immer noch nichts passiert war.

Die Entwickler versicherten in regelmäßigen Updates, das man die Sache bald lösen werde, dich am Ende wurde es 6:30 Uhr, bis mit einem finalen Hotfix wohl auch die Europa-Server online waren und man hierzulande Crucible spielen konnte.

Wie viele Spieler spielten Crucible: Dennoch war die Spielerzahl zum Launch laut Steam-Statistik ordentlich. Der Höchststand zum Start lag bei über 21.000 Usern. Zum Zeitpunkt dieser News am 21. Mai Um 10:00 Uhr sind aktuell über 16.000 Leute online.

Die Userzahlen zum Release auf Steam.

Das sind die Reaktionen der Spieler zum Launch: Während der Wartezeit wuchs freilich der Unmut der Spieler. Darum gab es schon zu dieser Zeit negative Bewertungen auf Steam. Zum Launch am 21. Mai 2020 um 9:45 Uhr liegen die vollständigen Steam-Scores bei 64% positiven Bewertungen, was lediglich dem Prädikat „ausgeglichen“ entspricht. Das ist keine gute Score für einen Release. Ist Crucible also Murks?

Filtert man diese Reviews aber nach Spielzeit, sieht die Sache schon anders aus. Je länger wohl jemand Crucible gespielt hat, desto besser findet er das Spiel. Die Review-Scores der insgesamt 1.955 Reviews entwickeln sich abhängig der Spielzeit wie folgt:

Spielzeit Anzahl Reviews positive Review Score Unter 1 Stunde 491 19 %, entspricht „Sehr Negativ“ Mindestens 1 Stunde 1.258 58%, entspricht „Ausgeglichen“ Mindestens 2 Stunden 809 73%, entspricht „Größtenteils Positiv“ Mindestens 3 Stunden 309 78%, entspricht „Größtenteils Positiv“ Mindestens 4 Stunden 378 87%, entspricht „Sehr Positiv“ Mindestens 5 Stunden 22 95%, entspricht „Sehr Positiv“

Was bedeuten diese Zahlen? Wie man sieht, steigt die Zufriedenheit mit Crucible, je länger man es spielt. Viele Spieler haben wohl entweder aus Zorn über den verbockten Launch oder nach sehr kurzer Spielzeit schon beschlossen, dass ihnen das Spiel nicht taugt. Wer hingegen länger dabei war, fand wohl eher Gefallen daran.

Bereits ab einer Stunde Spielzeit fielen die Reviews spürbar besser aus, ab 2 Stunden sind eigentlich die meisten Spieler zufrieden. Dennoch gibt es zu bedenken, dass unter den positiven Bewertungen viele Reviews sind, die noch aus der geschlossenen Beta oder Alpha von Crucible stammen und von Leuten sind, die wohl eh sich dem Spiel verbunden fühlten.

Die wütende Katze Tosca finden viele Spieler gerade OP.

Das sagen die Spieler: Damit ihr euch ein Bild von der Bewertung von Crucible machen könnt, haben wir bei MeinMMO ein paar prominente Meinungen von Spielern aus jeder der oben genannten Spielzeit-Kategorien gesammelt:

Unter 1 Stunde:

MAXus: Unvollendet, ungeschliffen, unoptimiert. Ich brauchte sieben Versuche, um mich in diesen Fehler eines Spiels einzuloggen.

Justy559: Wahrscheinlich eines der langweiligsten Spiele, die ich je durchgesessen habe….. langweilige Charaktere mit langweiligen Fähigkeiten, verwirrende Mechaniken, die nichts tun, um das Spiel überhaupt spannend zu machen, jede Menge Bugs, kein Gleichgewicht oder identifizierbare Rollen für die Charaktere; buchstäblich nur ein Durcheinander…

Mindestens 1 Stunde:

Oops, an accident: Es macht Spaß, wenn die Teamkollegen alle klug genug sind, um zusammenzuarbeiten. Wenn nicht, ist es schrecklich einseitig. Es gibt überhaupt keinen Text-Chat im Spiel, und soweit ich weiß, gibt es auch keinen Voice-Chat.

V3NCH3l2: Das Spiel scheint Spaß zu machen und lässt einen fast glauben, es sei ausgewogen. Das ist es aber nicht. Bei manchen Charakteren muss man mehrere Magazine in einen Gegner leeren, bevor sie auch nur so aussehen, als würden sie Schaden nehmen, und manche brennen den Gegner in einem halben Magazin durch. Dieses Spiel ist nicht annähernd ausgewogen.

2 oder mehr Stunden:

Legend of Darko: Der Hauptspielmodus macht wirklich Spaß und hat ein schönes Gleichgewicht von PVE und PVP. Es gibt einen Jäger für jeden Spielstil und Teamkämpfe fühlen sich sehr befriedigend an. Es gibt Leistungsprobleme und andere Dinge, die behoben werden müssen, aber insgesamt gefällt mir Crucible.

Zorfixx: Ein unterhaltsamer Shooter. Macht mehr Spaß mit Freunden und im Voice-Chat, da die Spielziele durch die Kommunikation viel überschaubarer werden. Es gibt keinen Voice- oder Text-Chat im Spiel (im Guten wie im Schlechten), also bedenkt dies, wenn ihr plant, euch alleine in die Warteschlange einzureihen.

Ihr wollt wissen, wie das neue Spiel Crucible bei uns bei MeinMMO angekommen ist? Unsere MeinMMO-Autorin Leya Jankowski hatte bereits das Vergnügen mit Crucible und ihre Einschätzung des Hero-Shooters von Amazon könnt ihr hier nachlesen. Viel Spaß!