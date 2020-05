Amazons neuer Shooter Crucible erscheint heute, am 20. Mai, auf Steam. Hier erfahrt ihr alles zum neuen Spiel, unter anderem zum Release, den Helden, Gameplay und den Plattformen von Crucible.

Was ist Crucible? Crucible ist ein kompetitiver Hero-Shooter von Amazon-Game-Studios. Ihr spielt einen vorgefertigten Helden mit speziellen Skills und Waffen. Ihr spielt primär gegen andere Spieler, aber auch KI-Monster kommen auf den Maps vor. Wann hat Crucible Release? Crucible erscheint am 20. Mai 2020 um 21:00 Uhr MESZ für Steam. Ist Crucible kostenlos? Ja, Crucible ist ein Free2Play-Spiel, das zum Spielen keine Kosten verursacht. Auf welchen Plattformen erscheint Crucible? Aktuell gibt es Crucible nur auf Steam für den PC. Ein Release für PS4, Xbox One, Stadia oder der Switch ist aktuell laut Entwicklern nicht geplant. Wie ist die USK-Freigabe von Crucible? Crucible hat eine USK-Freigabe ab 12 Jahren.

Allgemein Interessante Infos zu Crucible

Wie ist das Gameplay von Crucible? In Crucible spielt ihr eine Mischung aus einem Hero-Shooter á la Overwatch und einem MOBA-Spiele wie League of Legends. Wie unsere MeinMMO-Autorin Leya Jankowski schon in ihrem Review schrieb, erinnert das Spiel auch stark an die toten Hybriden wie Paragon und Gigantic.

Ihr verdient euch im Spiel Erfahrungspunkte und levelt so eure Helden auf. Damit der Level-Up nicht vom Spiel ablenkt, legt ihr schon zu Spielbeginn fest, was bei welchem Stufenaufstieg passiert.

Zum Launch spielt ihr in einem von drei Spielmodi und wählt einen von 10

abgefahrenen Helden mit jeweils einzigartigen Skills und Waffen aus. Die aktuellen Spielmodi sind:

Herzstück der Schwärme: Ein 4vs4-Modus. Ihr erschießt die Behausungen von Schwarmwesen und allesamt die „Herzen“, die dann rausfallen. Ihr bekämpft also die anderen Spieler und eklige Monster. Wer zuerst drei Herzen gesammelt hat, gewinnt.

Ein 4vs4-Modus. Ihr erschießt die Behausungen von Schwarmwesen und allesamt die „Herzen“, die dann rausfallen. Ihr bekämpft also die anderen Spieler und eklige Monster. Wer zuerst drei Herzen gesammelt hat, gewinnt. Alphajäger: Dieser Modus erinnert an Battle-Royale. Acht 2er-Teams kämpfen um Leben und Tod. Der Clou, wenn euer Kumpel verreckt, könnt ihr euch mit einem anderen Einzelgänger erneut zusammentun. Doch wenn ihr unter die letzten 3 Teams kommt, dann endet eure Allianz und es kann nur noch einen Sieger geben.

Dieser Modus erinnert an Battle-Royale. Acht 2er-Teams kämpfen um Leben und Tod. Der Clou, wenn euer Kumpel verreckt, könnt ihr euch mit einem anderen Einzelgänger erneut zusammentun. Doch wenn ihr unter die letzten 3 Teams kommt, dann endet eure Allianz und es kann nur noch einen Sieger geben. Erntemaschinenkommando: Zwei Teams aus 8 Spielern treten hier an. Es geht darum, Essenz-Erntemaschinen zu erobern. Das gibt – zusammen mit Kills – Punkte für euer Team. Wer zuerst 100 Punkte hat, gewinnt.

Hier findet ihr einen Überblick über die Features von Crucible.

Welche Helden gibt es in Crucible? Jeder der 10 Helden, in Crucible Jäger genannt, hat einzigartige Skills und ein festes Kit an Ausrüstung. Ihr könnt also nicht frei eure Waffen wählen. Die 10 Jäger sind:

Earl: Ein dicker Space-Trucker, der viel aushält

Ein dicker Space-Trucker, der viel aushält Captain Mendoza: Der generische Shooter-Guy, ideal für Anfänger

Der generische Shooter-Guy, ideal für Anfänger Tosca: Eien wütende Katze, die sich teleportiert

Eien wütende Katze, die sich teleportiert Ajonah: Eine Scharfschützin mit Greifhaken

Eine Scharfschützin mit Greifhaken Bugg: Ein putziger Botanik-Roboter, der Killer-Pflanzen züchtet

Ein putziger Botanik-Roboter, der Killer-Pflanzen züchtet Summer: Eine taffe Nahkämpferin mit Flammenwerfern

Eine taffe Nahkämpferin mit Flammenwerfern Shakirri: Eine elegante Duellantin mit Schwert und Pistole

Eine elegante Duellantin mit Schwert und Pistole Drakahl: Ein dickes Viech, das mit einer dicken Axt zuhaut, auch aus Distanz!

Ein dickes Viech, das mit einer dicken Axt zuhaut, auch aus Distanz! Sazan: Eine Kommando-Kämpferin, die gleich drei Wummen dabei hat und sich durch den Dschungel schleicht

Eine Kommando-Kämpferin, die gleich drei Wummen dabei hat und sich durch den Dschungel schleicht Rahi und Bruder: Ein Gespann aus einem dicken Kerl und seinem Robo-Freund. Sie agieren als Supporter.

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Crucible findet ihr Videos zu den einzelnen Helden mit Erklärungen der Charaktere und Gameplay.

Was wird Crucible kosten und wie finanziert es sich? Crucible ist ein kostenloses Free2Play-Spiel. Jeder kann es sich herunterladen und es spielen. Geld will das Spiel über Season-Packs verdienen. Das sind Pakete mit kosmetischen Inhalten. Man kann die Items daraus, zum, Beispiel Skins, auch einzeln kaufen. Für das Gameplay sind diese Dinge aber nicht relevant. Lootboxen, also Pakete mit zufälligen Inhalten, soll es nicht geben.

Das sind die Systemanforderungen zu Crucible

Die vom Hersteller vorgegebenen Hardware-Specs sind wie folgt:

Minimum Specs

Prozessor – Intel i5-3570 oder AMD FX-6300

– Intel i5-3570 oder AMD FX-6300 Grafikkarte – GTX 660 oder ATI Radeon HD 6950

– GTX 660 oder ATI Radeon HD 6950 Arbeitsspeicher – 8 GB RAM

– 8 GB RAM Betriebssystem – Windows 7 (64-bit)

– Windows 7 (64-bit) Festplatte: 15 GB

Empfohlene Specs