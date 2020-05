Für den neuen Helden-Shooter Crucible könnte der Start kaum schlechter aussehen. Der Helden-Shooter interessiert nur wenige tausende Spieler auf Steam, damit ist man auf einer ähnlichen Kurve wie die größten Flops der letzten Jahre im Genre, wie Lawbreakers und Battleborn. Auch das waren Helden-Shooter.

Das ist die Situation: Helden-Shooter haben in den letzten Jahren keinen guten Lauf.

Das Genre sah 2016 mit dem Release von Overwatch für kurze Zeit wie das neue Hype-Gerne aus. Die Free2Play-Alternative Paladins konnte sich so bis 2018 zu einem stabilen Hit auf Steam entwickeln und dort halten.

MeinMMO-Autor Jürgen Horn mochte alle Heldenshooter und trauerte um Battleborn.

Doch die Spiele, die nach Overwatch und Paladins kamen, und in die Helden-Shooter-Richtung gehen wollten, fanden alle ein rasches Ende, selbst wenn große Namen hinter ihnen standen:

Battleborn gilt als ein großer Flop. Der lag 2016 wie Blei in den Regalen. Das Spiel von den „Borderlands“-Machen konnte nie die Spielerbasis finden, die es brauchte – trotz guter Kritiken. Battleborn floppte so schlimm, dass es Gearbox auf die „Todesliste“ brachte: Unternehmen, die um ihre Existenz bangen müssen

Lawbreakers sollte im August 2017 eine starke Alternative im Bereich First-Person-Shooter werden. Hat aber ebenfalls nie funktioniert, sank wie ein Stein zu Boden und nahm das Studio gleich mit

Das knuddelige Gigantic stand nie auf richtig sicheren Beinen und trudelte von Negativ-Meldung zu Negativ-Meldung, bis es schließen musste.

Sogar Paragon hat es erwischt: Das war in Mix aus MOBA und Helden-Shooter, der eigentlich herausragend aussah. Das machte Epic Games damals zugunsten von Fortnite dicht. Da hatte selbst Epic das Gefühl, es ist nicht zu retten.

All diese Spiele sind seit längerem beendet.

Zum Release von Amazons neuem Shooter Crucible war daher die Frage: Kann das Spiel da siegen, wo andere scheiterten?

Das war Lawbreakers – auch der Shooter scheiterte glücklos.

Das sind die höchsten Spielerzahlen auf Steam zum Release: Helden-Shooter haben in den letzten Jahren keinen guten Lauf auf Steam. Schon das anfängliche Interesse ist gering.

Helden-Shooter Spielerzahlen-Höchstand zum Release Battleborn (Mai 2016) 12.070 Crucible (Mai 2020) 10.600 Gigantic (Juli 2017) 8.303 Lawbreakers (Juni 2017) 7.482

Das ist jetzt beängstigend: Das sind die „höchsten Spielerzahlen“ auf Twitch, die fallen nach dem Release für gewöhnlich hart und schnell runter. Die Zahlen von Crucible liegen nach einer Woche im 24-Stunden-Höchststand nur noch auf 3518.

Die Steam-Reviews von Crucible erreichen nur ein 44%-Rating.

Crucible:



250 man team

~$300M (un-cited) development budget, sans marketing

4+ years development



5,000 peak CCU on Steam



44% positive ratings pic.twitter.com/ifA4oFMRMS — Yang (@YangCLiu) May 26, 2020

Die meisten anderen Helden-Shooter auf Steam hatten zumindest noch PS4- und Xbox-One-Versionen. Crucible ist jetzt nur auf dem PC.

Auch auf Twitch kann Crucible im Moment noch nicht für viel Aufmerksamkeit sorgen

Im Moment spricht alles dafür, dass Crucible trotz Amazon im Rücken nicht den „Helden-Shooter-Fluch“ brechen kann, dem seine Vorgänger zum Opfer fielen.

Paragon, Gigantic, Battleborn tot – Daran müssen wir uns gewöhnen

Helden-Shooter – das Genre, das ständig floppt

Woran liegt das? Helden-Shooter basieren darauf, dass Spieler im Team zusammenspielen, die Eigenschaften ihrer Helden nutzen und taktisch klug vorgehen.

Die aktuell seit Jahren im Trend liegenden „Battle-Royale“-Spiele tun genau das nicht. Hier können Spieler sogar alleine unterwegs sein, ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen. Ein Spielen im Team ist optional. Wenn man im Team spielt, hat aber jeder Spieler die gleichen Möglichkeiten.

Paragon galt als Shooter-Moba.

Es ist kein Zufall, dass der Solo-Trend im Gaming mit dem Aufstieg von Twitch einhergeht. In Teamspielen wie Overwatch, League of Legends oder CS:GO sind nicht die einzelnen Spieler die Stars, sondern die Teams. In den neuen Battle-Royale-Shooter sind Einzelpersonen die klaren Stars und Helden.

Zudem zerfallen Teamspiele oft in mehrere Phasen und laufen gemächlich auf einen Höhepunkt zu, während in einem Battle-Royale-Shooter zu jeder Zeit etwas passieren kann.

Beide Eigenschaften, die spontanen Höhepunkte und der individuelle Personen-Kult um Spieler, scheinen besser zu unserem individualisierten Zeitgeist zu passen als Teamwork und ein strategischer Match-Aufbau.

Der aktuelle Twitch-Hit Valorant versuchte auch klar zu machen: Sie sehen sich als Taktik-Shooter wie die erfolgreichen CS:GO und Rainbow Six Siege, nicht etwa als der nächste Helden-Shooter wie etwa Overwatch.

Die Aussichten stehen schlecht für Crucible.

Es ist jetzt die Frage, ob es Amazon gelingt, den Shooter Crucible noch soweit zu verbessern und zu stabilisieren, dass der Free2Play-Shooter seine Spielerbasis findet und gegen den Trend doch noch Erfolg hat.

Alles zu Amazons neuem Shooter Crucible findet ihr hier.