Diablo 4 Season 5 Tier List: Die besten Builds für alle Klassen im Endgame

In unserer Tier List zu Season 5 in Diablo 4 zeigen wir euch, welche Klassen und Builds im Endgame am stärksten sind. Dazu liefern wir eine kurze Beschreibung zu den besten Builds und Links zum Nachbauen.

Welche ist die stärkste Klasse in Season 5? Nach neusten Informationen gibt es in Season 5 starke Buffs für Zauberinnen, Druiden und Totenbeschwörer sowie harte Nerfs für Barbaren. Damit liegen im Moment vermutlich Zauberinnen vorne.

So haben wir die Liste erstellt: Wir beziehen uns auf Daten vom Diablo-Experten und Build-Theorycrafter Rob sowie auf Einschätzungen weiterer Experten etwa von maxroll.gg (insbesondere wudijo) und Icy Veins. Dazu nutzen wir unsere eigenen Erfahrungen für die Einordnungen der Builds.

Die Tier List umfasst alle Endgame-Aktivitäten für Diablo 4. Für PvP, Speed-Grinds und Level-Builds sind die Builds nicht immer am besten geeignet.

Beachtet, dass es sich hier um eine erste Einschätzung aufgrund des PTRs und den bekannten Änderungen zu Season 5 handelt. Die Tier List wird sich in den ersten Wochen nach Release häufig ändern. Ihr findet hier alle Infos zu Season 5.

Was bedeutet „S“ bis „F“? In der Tier List werden die Builds in Buchstaben kategorisiert. In diesem Fall steht „S“ für die besten Builds, während „F“ die schlechtesten kennzeichnet.

S+ Tier: Die „broken“ Builds in Season 5

In der aktuellen Vorschau hat Rob einige Builds vorgestellt, die im Moment noch stärker sind als alles andere, was allerdings vermutlich auf fehlerhaftes Verhalten von Items und Skills zurückzuführen ist. Die Builds sind zwar stärker als alles andere, aber die Chancen auf einen Bugfix bzw. Nerf sind hoch.

S+ Tier: Durchschlagender-Schuss-Jäger

Nachdem der Build schon in Season 5 enorm stark war, ist Durchschlagender Schuss in Season 5 noch besser. Trotz Nerfs sorgt das neue Unique „Umbracrux“ für eine absurde Steigerung: Ihr beschwört Totems, die ihr selbst angreifen könnt, um Schaden auf einen Bereich aufzuteilen. Durchschlagender Schuss wird stärker, wenn er mehr Gegner durchschlägt, was zusammen mit dem Totem an sich zu heftigen Multiplikatoren führt.

S+ Tier: Schnellfeuer-Jäger

zum englischen Build auf maxroll.gg (noch auf Stand von Season 4)

Ähnlich wie der Durchschlagender-Schuss-Jäger seid ihr durch Umbracrux mit Schnellfeuer in Season 5 weit vorne mit dabei. Auf dem PTR gab es hier allerdings einen Bug, durch den bei zu schnellen Angriffen der Schaden zu hoch berechnet wurde. Rechnet mit einem Nerf!

S+ Tier: Knochengeist-Totenbeschwörer

Mit dem Knochengeist-Build setzt ihr auf eure kritische Trefferchance und verursacht massiven Schaden, wenn ihr sie aufs Maximum pusht. Ihr beschwört einen Knochengeist, der Gegner aufspürt und sie mit einer Explosion vom Spielfeld räumt. In Season 5 gibt es neue Items, die Skills stärken, die Ressourcen verbrauchen. Da Knochen-Builds vom Totenbeschwörer ohnehin gut mit Essenz skalieren, ist der Knochengeist-Build vermutlich an der Spitze. Allerdings rechnet zumindest Rob mit Nerfs.

Season 5 wird die letzte Season vor der ersten Erweiterung Vessel of Hatred. Hier das Intro zum Addon:

S Tier: Die besten Builds in Season 5

Die Builds in diesem Tier sind die absolut besten, die ihr spielen könnt. Sie haben nahezu keine Schwächen und sind in jedem Content besser als alles andere. Hier und da gibt es eine kleine Schwäche, die meist aber nicht reicht, als dass andere Builds vorbeiziehen könnten.

S Tier: Bestrafen-Herzsucher-Jäger

zum englischen Build auf maxroll.gg (noch auf Stand von Season 4)

Der Herzsucher-Build wird in Season 5, wie viele Jäger-Builds, durch das Unique Umbracrux noch stärker. Die passive Fähigkeit Bestrafen sorgt dafür, dass eure Skills explodieren, wenn ihr verwundbare Gegner trefft. Zusammen mit den Explosionen der Totems von Umbracrux verursacht ihr mit einem einzigen Skill mehrfach Schadens-Instanzen.

S Tier: Andariel-Jäger

Der Build dreht sich um das Uber Unique „Andariels Antlitz“, das die Bosse Duriel und Andariel droppen können. Als Fähigkeit nutzt ihr den Klingensturm und Kombo-Punkte, um eure Angriffsgeschwindigkeit zu erhöhen – und setzt dabei auf Giftschaden durch den Uber Helm.

S Tier: Erdrutsch-Druide

Mit dem Erdrutsch-Build seid ihr dauerhaft als Werbär unterwegs und nutzt die Synergien sowohl für Erd-Skills als auch Werbär-Skills. Der Haupt-Skill Erdrutsch wird mit dem einzigartigen Ring Erdbrecher zu einem Schaden-über-Zeit-Effekt auf dem Boden und hat die Chance, bei mehrfachem Wirken zusätzliche Erdrutsche zu erzeugen. Durch die Buffs in Season 5 kommt ihr so auf mehrere Milliarden Schaden mit der richtigen Ausrüstung.

S Tier: Blizzard-Zauberer

zum englischen Build auf maxroll.gg (noch auf Stand von Season 4)

Zauberer erhalten in Season 5 die stärksten Buffs, was sie mit etlichen Builds ins S-Tier bringt. Grund ist unter anderem, dass ein neues Item euch quasi unsterblich macht. Außerdem wird der Schaden grob verdoppelt, schätzt Experte Rob. Mit dem Blizzard-Build taucht ihr den gesamten Screen in einen Schneesturm und verursacht Schaden durch auftauchende Eisstachel, die explodieren und Gegner zerfetzen.

S Tier: Gefrorene-Kugel-Zauberer

zum englischen Build auf maxroll.gg (noch auf Stand von Season 4)

Ihr deckt eure Gegner mit gefrorenen Kugeln ein, die Feinde durchschlagen und dabei alles in der Umgebung verlangsamen. Ein recht simpler Build, der selbst ohne Uniques gut funktioniert.

S Tier: Kugelblitz-Zauberer

Einer der Favoriten vieler Zauberer: Ihr lasst mehrere Kugelblitze um euch herum schweben und zieht Gegner mit dem Gewand des Unendlichen an euch heran. So habt ihr die Feinde bequem an euch gebunden und bratet sie mit euren Blitzkugeln durch.

S Tier: Feuerblitz-Zersplittern-Zauberer

einen Link zum Build liefern wird bald nach

Der Feuerblitz-Build war bereits in Season 4 im S-Tier und zuvor als „Immortal“-Build gekennzeichnet, also unsterblich. Durch die Flammenweber-Handschuhe multipliziert ihr den Schaden von Feuerblitzen auf einzelne Gegner. Zersplittern sorgt für zusätzlichen Schaden und nutzt Eingefroren, einen Zustand, von dem ihr mit weiteren Synergien profitieren könnt. Da einige Anpassungen dafür sorgen, dass ihr nicht mehr „unsterblich“ sein könnt, ist dieser Build am ehesten von einer Abstufung ins A-Tier betroffen.

S Tier: Hieb-Barbar

Obwohl der „Bash Barb“ in Season 5 einen starken Nerf bekommen sollte, wird er tatsächlich noch stärker. Grund dafür sind neue Synergien: Ihr könnt mit einigen neuen Uniques dafür sorgen, dass Skills, die Wut verbrauchen, immer stärker werden. Mit der richtigen Ausrüstung geht euch die Wut dabei nie aus und ihr könnt einfach fröhlich Hieb spammen, um Gegner zu zermatschen.

A Tier: Starke Builds fürs Endgame in Season 5

Mit Builds im A-Tier kommt ihr immer noch durch jeglichen Content im Endgame, nur in der Grube nicht so weit wie mit den stärkeren Builds. Sie bieten euch aber ein wenig mehr Auswahl für euren Spielstil und sind in vielen Fällen nicht so stark abhängig von einzelnen Items.

A Tier: Pulverisieren-Druide

zum englischen Build auf maxroll.gg (noch auf Stand von Season 4)

Durch die Buffs für den Druiden schafft es der Pulverisieren-Build in Season 5 ins A-Tier. Ihr nutzt eure Fähigkeit zum Gestaltwandeln, um euch selbst zu buffen und greift Gegner dann mit einem verstärkten Pulverisieren an, das eine zusätzliche Schockwelle auslöst. Ein dicker Schadens-Bonus kommt dabei von Überwältigen. Der Build ist vor allem für Einsteiger geeignet, weil ihr viele benötigte Aspekte in Dungeons findet.

A Tier: Windschere-Druide

zum englischen Build auf maxroll.gg (noch auf Stand von Season 4)

Ihr schickt schneidende Windstöße durch Gegner und vergiftet sie dadurch. Dabei begleiten euch eure Wölfe, um Gegner in Schach zu halten und euch in Ruhe zaubern zu lassen.

A Tier: Kettenblitz-Zauberer

Der Zauberer-Build mit dem ihr euch am ehesten wie Viktor Frankenstein fühlen könnt – oder wie eine Teslaspule. Ihr schickt Blitze in die Gegner und beschwört dabei Knisternde Energie, die Gegner zusätzlich unter Strom setzt.

A Tier: Frosch-Barbar

Frosch, Känguru, Hase: Der Build hat im Vorfeld viele Namen bekommen und alle passen. Ihr springt lediglich in der Gegend herum und erschafft dabei Erdbeben mit quasi endloser Wut. Gegner werden einfach zerstampft, wortwörtlich. Der Build braucht für seine Stärke allerdings gleich 3 Uber Uniques: Tyraels Macht, den Großvater und die Harlekinskrone.

Weitere Builds im A-Tier

Schinden-Bluten-Barbar

Klingensturm-Jägerin (noch auf Stand von Season 4)

Knochenspeer-Totenbeschwörer

B Tier: Das solide Mittelfeld

Im B-Tier findet ihr Builds, die teilweise experimentell sind oder Schwächen mit bestimmten Inhalten haben. Einige davon sind stark gegen Mob-Gruppen, dafür nutzlos gegen Bosse. Die Builds hier sind zwar schwächer als in höheren Tiers, aber vor allem zusammen mit anderen Spielern, die ihre Schwächen aushebeln können, haben sie großes Potential.

B-Tier-Builds des Barbaren

B-Tier-Builds des Druiden

Wolf-Begleiter-Druide

Werwolf-Tornado-Druide (noch auf Stand von Season 4)

Kataklysmus-Druide

Hurricane-Druide (noch auf Stand von Season 4)

B-Tier-Builds des Zauberers

Meteor-Zauberer (noch auf Stand von Season 4)

Funken-Zauberer

Comboblitze-Zauberer (noch auf Stand von Season 4)

Elektropeitsche-Zauberer (noch auf Stand von Season 4)

Einäschern-Zauberer (noch auf Stand von Season 4)

Feuerball-Zauberin (noch auf Stand von Season 4)

B-Tier-Builds des Jägers

Schraubklingen-Jäger (noch auf Stand von Season 4)

B-Tier-Builds des Totenbeschwörers

„Lazymancer“ (noch auf Stand von Season 4)

Schatten-Diener-Totenbeschwörer (noch auf Stand von Season 4)

C Tier: Die schwachen Builds in Season 5

Builds im C-Tier reichen vermutlich nach wie vor, um viele Inhalte zumindest abschließen zu können, sie hinken aber in der Leistung stark hinterher. Wenn es euch allerdings um reinen Spielspaß geht und ihr nur ein paar Dämonen abschlachten wollt, könnt ihr hier ohne Bedenken zugreifen.

F Tier: Finger weg!

Von F-Tier-Builds raten wir grundsätzlich ab. Hier findet ihr Skills und Builds, die im Regelfall überhaupt nicht funktionieren, weil ihnen Synergien fehlen. Ihr werdet vielleicht den Content bis zum Endgame schaffen, spätestens ab da allerdings Schwierigkeiten bekommen.

Wirbelwind-Barbar (noch auf Stand von Season 4)

Anrufung-der-Urahnen-Barbar

Eiserner-Mahlstrom-Barbar

Season 5 wird die letzte Season vor der ersten Erweiterung Vessel of Hatred. Das Addon verändert die gesamte Klassen-Balance, bringt neue Skills und legendäre Glyphen für alle Klassen sowie eine vollkommen neue Klasse, den Geistgeborenen. Einen ersten Eindruck zur neuen Klasse findet ihr hier: Ich war bei Blizzard und habe die neue Klasse von Vessel of Hatred gespielt – Das kann der Spiritborn