Diablo 4: Fractured Winterglass farmen – So findet ihr ein wichtiges Item für einen der besten Builds in Season 5

Das Amulett Zersplittertes Winterglas (engl. „Fractured Winterglass“) ist in Season 5 von Diablo 4 eines der beliebtesten Items für Zauberer, weil es das Kern-Item für den „Gefrorene Kugel“-Build ist. MeinMMO verrät, wo das Amulett droppt, wie ihr es farmt und wie ihr es richtig einsetzt.

Wo droppt Fractured Winterglass?

Die beste Quelle für das Zersplitterte Winterglas ist Fürst Zir. Ihr findet den Boss im „Sitz des Uralten“ in den Zersplitterten Gipfeln.

Um den Kampf zu starten, braucht ihr Exquisites Blut. Das Blut bekommt ihr am besten in Höllenfluten und hier bei Blutjungfern, sonst bei Weltbossen und Legions-Events.

Ihr findet im Guide alle wichtigen Infos zu Fürst Zir, wie ihr ihn beschwört und besiegt.

Das macht das Amulett so gut: Mit Season 5 sind alle Uniques stärker geworden, sie dienen nun als tatsächlich stärkste Items für bestimmte Build.

Das Zersplitterte Winterglas hat dabei besonders nützliche Werte für den „Frozen Orb“-Build. Der Build ist in der Tier List der besten Builds in Season 5 im A-Tier. Das Amulett liefert euch für den Build:

Abklingzeitverringerung auf Beschwörungs-Zauber, wenn Gefrorene Kugel explodiert.

Eine Chance, Gefrorene Kugel doppelt zu wirken.

Bis zu 75 % weniger nichtphysischen Schaden.

+ 3-4 auf Beschwörungskunst.

Als legendären Effekt hat das Amulett, dass ihr eine Chance von bis zu 65 % habt, eine zufällige Beschwörung zu wirken, wenn Gefrorene Kugel explodiert. Beschwörungen haben dazu eine Glückstreffer-Chance, Gefrorene Kugeln abzufeuern.

Ihr beschwört also allein durchs Wirken von Gefrorene Kugel zusätzlich noch Hydren und Eisklingen, die durch die Gegner feuern. Der Build eignet sich sowohl für große Gegner-Massen als auch gegen einzelne Bosse, was bei vielen Zauberer-Builds nicht der Fall ist.

Fractured Winterglass für den „Frozen Orb“-Build – So spielt ihr ihn

Der Spielstil des Builds ist recht einfach: Ihr spamt im Prinzip einfach nur Gefrorene Kugeln und seht zu, wie alles um euch herum platzt, während Hydren und Eislanzen durch die Gegner fegen. Wichtig ist, dass die abschließende Explosion das richtige Ziel trifft.

Ansonsten haltet ihr euch mit Eisrüstung und Flammenschild am Leben. Ihr müsst dabei allerdings stark auf euer Mana achten. Weitere Items, die ihr idealerweise im Build haben solltet, sind:

Das Gewand des Unendlichen

Tibaults Wille

Tal’Rashas schillernder Reif

Der Ring der sternlosen Himmel

Die Harlekinskrone („Shako“)

Das Gewand des Unendlichen erhaltet ihr praktischerweise ebenfalls direkt bei Fürst Zir. Tal’Rashas farmt ihr am besten bei Lord Varshan und Tibaults Wille, Shako sowie den Ring der Sternlosen Himmel findet ihr bei Duriel und Andariel:

Ihr findet den Build im Detail auf maxroll.gg. Dort sind ebenfalls benötigte Paragon-Tafeln und Skills aufgeführt.

Mit den entsprechenden Items könnt ihr dann Gegner per Teleport an einen Punkt ziehen und mit Gefrorenen Kugeln gesammelt in die Luft sprengen. Die Kugel selbst macht Gegner verwundbar, was euren Schaden schon an sich multipliziert.

Bevor ihr die notwendigen Items habt, solltet ihr am besten einen anderen Build spielen. Die Blitz-Builds der Zauberin eignen sich dafür meist recht gut, weil sie fast alle weniger Manahungrig sind als die Frost-Builds. Ein höheres Level hilft ebenfalls. Hier findet ihr Tipps zum schnellen Leveln in Season 5.