Diablo 4: Gewand der Unendlichen macht Zauberinnen gerade zur OP-Klasse – So farmt ihr es am besten

Das Unique „Gewand des Unendlichen“ sorgt dafür, dass die Zauberinnen in Diablo 4 gerade unglaublich stark sind. Wie ihr den einzigartigen Brustschutz am besten farmt und was ihn so stark macht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Seit Season 2 ist es in Diablo 4 möglich, bestimmte Bosse zu legen, um Uniques zu erhalten. Auch das Echo von Duriel kam in Season 2 hinzu und ist in Season 3 der Boss, der die begehrten Uber-Uniques droppen kann.

Das „Gewand des Unendlichen“ ist ein einzigartiger Brustschutz für Zauberinnen, der euch einen enormen Boost auf euren Schaden und euren Teleport-Skill gibt. Ihr könnt ihn bei Varshan und Lord Zir farmen, um euren Build damit zu verstärken.

Im Kampf gegen Bosse sind Resistenzen ziemlich nützlich. Falls ihr eure Tränke regelmäßig vergesst, haben wir hier einen Trick für euch:

Gezieltes Farmen bei Varshan und Lord Zir

Wie kann ich das „Gewand des Unendlichen“ farmen? Mit Glück bekommt ihr das Unique bei Weltbossen, Events oder in Alptraum-Dungeons. Um den Brustschutz jedoch gezielt farmen zu können, müsst ihr Materialien sammeln, damit ihr die Bosse beschwören könnt.

Varshan könnt ihr auf Weltstufe 3 und 4 in Diablo 4 einen Besuch abstatten, Lord Zir nur auf Weltstufe 4. Die Materialien für Varshan bekommt ihr hauptsächlich aus Truhen von dem Baum des Flüsterns und durch Tauschen beim Alchemisten. Das „Exquisite Blut“ für Lord Zir bekommt ihr von Weltbossen und Legion-Events.

Das müsst ihr zu Varshan wissen:

Fundort: in seinem Unterschlupf „Boshaftenbau“ neben dem Baum des Flüsterns in Hawezar

Materialien: Weltstufe 3: 1 Gurgelnder Kopf, 1 Geschwärzter Femur, 1 Bebende Hand Weltstufe 4: 1 Gurgelnder Kopf, 1 Geschwärzter Femur, 1 Bebende Hand, 1 Boshaftenherz

Level: 55 auf Weltstufe 3 75 auf Weltstufe 4

Schadensart: Schatten/ Physisch

Das müsst ihr zu Lord Zir wissen:

Fundort: Hinter dem Zugangspunkt „Der Verdunkelte Weg“ in seinem Unterschlupf „Sitz des Uralten“ in der Region Zersplitterte Gipfel

Materialien: 9 Exquisites Blut

Level: 80 auf Weltstufe 4

Schadensart: Feuer

Boost auf Schaden und Mobilität-Skill

Was macht das „Gewand des Unendlichen“ so stark? Der Brustschutz „Gewand des Unendlichen“ erhöht den Schaden der Zauberinnen enorm und ermöglicht, dass die Gegner nach dem Teleportieren herangezogen und betäubt werden.

Das „Gewand des Unendlichen“ besitzt folgende Affixe:

+ Intelligenz

+ Schaden gegen Gegner in der Nähe

+ Schaden gegen betäubte Gegner

+ Ränge für die passive Fertigkeit „Glaskanone“

Das Gewand des Unendlichen verschafft euch einen Bonus auf euren Teleport und euren Schaden.

Konkret sorgt der Brustschutz also dafür, dass ihr euch mit dem Teleport nicht nur flotter durch die Gegnermobs bewegt. Zusätzlich zieht ihr eure Gegner zusammen und betäubt sie gleichzeitig, um sie dann in etwa mit Blitzen zu grillen. Diese Kombination macht Zauberinnen zu einer OP-Klasse.

Der Brustschutz ist eine perfekte Unterstützung für euren Mobilität-Skill und eignet sich für verschiedene Aktivitäten im Endgame von Diablo 4. Ein Blick auf die Ranglisten verrät, dass die bestplatzierten Spielerinnen und Spieler ebenfalls auf das „Gewand des Unendlichen“ schwören: Zauberinnen sind gerade die stärkste Klasse in Diablo 4 – Das macht sie so stark