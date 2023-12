LEGO Fortnite: Bernstein finden und was ihr damit bauen könnt

In LEGO Fortnite ist Bernstein eine wichtige Ressource, um eure Siedlung und eure Ausrüstung aufzuwerten. Wo ihr es findet und was ihr damit machen könnt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Wo finde ich Bernstein? Um Bernstein zu finden, müsst ihr in die Wüstenregion, also in das Dürretal in LEGO Fortnite gehen, wo ihr auch das Weichholz findet. Allerdings ist das Material nicht so leicht zugänglich, wie in etwa Kakteen. Für Bernstein müsst ihr teilweise auf Felsen klettern.

Nehmt vorsichtshalber normales Holz mit, falls ihr Treppen bauen wollt, um die Stellen an den Felsen zu erreichen. Zusätzlich benötigt ihr eine Spitzhacke, die mindestens „ungewöhnlich“ (grün) ist, um das Material abzubauen.

Bernstein befindet sich auf Felsen im Dürretal

Um an die goldenen Knoten auf und an den schwarzen Felsen im Dürretal zu gelangen, könnt ihr versuchen, sie mit einer gebauten Treppe zu erreichen. Wenn ihr einen Hängegleiter habt, könnt ihr einen noch höheren Felsen erklimmen und mit dem Hängegleiter herüberfliegen. Auf manche Felsen könnt ihr aber auch einfach drauf laufen – schaut euch dafür gut um.

Wo ist das Dürretal? Das Dürretal ist eine warme bis heiße Region in LEGO Fortnite und ist erkennbar an den braunen Bereichen auf der Map. Seht ihr dort goldene Punkte an den schwarzen Felsen, solltet ihr euch auf den Weg machen, denn: Das ist Bernstein.

Auch die Geysire erweisen sich manchmal als hilfreich. Aus den Löchern im Boden wird Wasser nach oben gestoßen, wenn ihr euch drauf stellt – und katapultieren euch dadurch in die Luft.

das Dürretal erkennt ihr an den braunen Bereichen auf der Map

Wofür brauche ich Bernstein? Mit Bernstein könnt ihr in LEGO Fortnite verschiedene Crafting-Tische für eure Siedlung, Dekoration, aber auch nützliche Ausrüstungsgegenstände bauen. Ein paar Items, für die ihr das Material benötigt, listen wir euch nachfolgend auf:

Edelsteinschneider

Essenztisch

Glasgeschirr, Öl und Pfanne

seltene Waldaxt

Konditions-Glücksbringer

Für manche davon reicht ungeschliffener, also roher Bernstein aus. Für andere müsst ihr den Bernstein allerdings erst mit dem Edelsteinschneider zu geschliffenen Bernstein weiterverarbeiten.

für den Edelsteinschneider braucht ihr rohen Bernstein und für die seltene Waldaxt geschliffenen Bernstein

Das waren alle wichtigen Infos zu dem Bernstein in LEGO Fortnite. Habt ihr Wünsche für andere Guides? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.

