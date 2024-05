The Secret World wird ein Spiel wie Dungeons & Dragons – Fans finanzieren neues Projekt nach nur 3 Stunden

Derzeit läuft eine Kickstarter-Kampagne, die auf der Lizenz von Funcoms The Secret World basiert. Die Rollenspiel-Experten bei Star Anvil möchten ein Tabletop-Abenteuer herausbringen, das auf dem beliebten MMORPG aufsetzt und die dortigen Ereignisse fortführt.

Wie steht es um die Kickstarter-Kampagne? Nach nur drei Stunden war das Minimalziel von 9.289 Euro erreicht. Derzeit (6. Mai 2024, 12:01 Uhr) steht das Tabletop-RPG für The Secret World bei 415 Unterstützern sowie mehr als 25.000 Euro, und die Kampagne läuft noch 19 Tage (via Kickstarter).

Hinter der Kampagne stehen die 2017 gegründeten Star Anvil Studios, die im Jahr 2022 bereits das Basisbuch für „The Secret World“-RPG finanzieren konnten. Seinerzeit hatten sie ein Minimalziel von 40.000 US-Dollar ausgerufen und beeindruckende 154.633 US-Dollar eingesammelt (via Kickstarter).

Der Trailer von The Secret World zeigt schon die besonderes düstere und etwas abgedrehte Welt:

Was erwartet mich, wenn ich unterstütze? Während das Basisbuch aus dem Jahr 2022 auf dem Regelwerk der fünften Edition von Dungeons & Dragons setzte, soll die neue Variante das Universalsystem von Savage Worlds nutzen, was sich auf die Spielerfahrung und die Lore auswirkt.

Laut den Verantwortlichen der Star Anvil Studios stehen beide Abenteuer daher für sich allein. Besondere Unterstützer-Belohnungen wie das Art-Book oder das Audio-Drama gab es aber bereits bei der vorherigen Kampagne.

Das neue Rollenspiel-Abenteuer für Savage Worlds soll 220 Seiten stark sein und aus acht Kapiteln bestehen. Mit dieser Adaption möchten die Betreiber auf dem Fundament des Funcom-MMORPGs The Secret World aufbauen und die dortigen Ereignisse fortführen. Dabei hilft Joshua Doestch, der als Autor an dem Online-Rollenspiel gearbeitet hat.

Mit die besten Quests im MMORPG-Genre

Was war so toll an The Secret World? Das MMORPG von Funcom erschien im Juli 2012 und hatte – genretypisch – mit allerlei Startschwierigkeiten zu kämpfen. Aufgrund des spannenden Settings, das die Moderne mit kosmischem Horror im Stil von Lovecraft und Geheimgesellschaften wie den Illuminati mischt, und der starken Inszenierung, blieben viele Spieler jedoch am Ball.

Belohnt wurden sie mit einigen der besten Quests des MMORPG-Genres. Es gab neben den üblichen Kampf-Aufgaben nämlich auch viele knackige, aber toll designte und spaßige Rätsel. Oder spannende Sabotage-Missionen, in denen man Fallen ausweichen und Sicherungen überlisten musste. Mehr erfahrt ihr in diesem Special: The Secret World: Das beste Single-Player-MMO, das Ihr nie gespielt habt