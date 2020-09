Secret World Legends wurde für tot gehalten – Bekommt jetzt riesiges Update

Jahrelang war es still um das MMORPG The Secret World Legends, doch plötzlich kündigen die Entwickler eines der größten Updates überhaupt an. Was steckt drin?

Was ist das für ein Update? Wer auf eine neue Story wie ein Survival-Szenario hofft, der dürfte vielleicht enttäuscht sein. Denn das Update kümmert sich um eine Überarbeitung des Balancings im MMORPG The Secret World Legends. Besonders die Raids und Dungeons sind hiervon betroffen. Ebenso wird das Loot-Key-System überarbeitet und es gibt Anpassungen am Crafting und den Klassen/Rollen.

Viele Änderungen am MMORPG

Was genau verändert sich? Ihr könnt mit einer ganzen Reihe von Änderungen rechnen, denn wie die Entwickler selbst erklären, handelt es sich um eines der größten Updates für das MMORPG überhaupt.

Alle Charaktere erhalten 9 Polymorphic Glyph Exchanger, um eure Glyphen an eure Rolle anzupassen. Damit werden die Glyphen jetzt auch für Tanks interessant. Glyphen können in Items eingesetzt werden und verbessern diese.

Ihr braucht für Dungeons, Szenarios und Lairs keine Schlüssel mehr, um darin Loot zu finden. Am Ende erscheint eine Kiste mit Beute.

In den Dungeons, Raids und Szenarios beginnen die Elite-Mechaniken nun mit Elite-Stufe 8. Weitere kommen mit Level 14 hinzu. Es gibt weitere Achievements ab Stufe 17.

Solo und Duo Seek sowie Preserve Scenarios gehen nun bis Elite-Stufe 17 und die Manhattan Exclusion Zone besitzt jetzt eine reine Elite 17-Version mit eigenen Mechaniken und besonderem Loot.

Es gibt neue Crafting-Items und das Zurückholen von Glyphen und Siegeln kostet jetzt 4.000 MoF für eine rote Version.

Das Balancing an Items wurde überarbeitet. Auch an der Blutmagie gab es Änderungen.

Das Heilen und Tanken wurde verbessert und es gibt Anpassungen an einigen Waffen, Heiltränken und Ultimates sowie den Passives für Solo-Survival-Spiele.

Warum ist dieses Update etwas Besonderes? Seit etwa zwei Jahren war es still um das MMORPG The Secret World Legends. Es gab im Grunde keine großen Updates mehr. Die Community dachte schon, das Spiel wäre tot und Betreiber Funcom würde eben einfach die Server weiter offen lassen.

Jetzt ein so umfangreiches Update zu bekommen, ist sehr überrachend.

Wann kommt das Update? Es wird am 29. September aufgespielt.

Das Update für The Secret World Legends hat die Community überrascht.

So kommt das Update an: Die Fans von The Secret World Legends freuen sich über diese Überraschung. Es wurde sogar die Hoffnung geweckt, dass weitere Updates und vielleicht sogar neue Inhalte folgen.

Dragnerve schreibt auf reddit: „Können wir Hoffnung für neuen Content haben?“

itworksintheory meint: „The Secret World war mein Lieblingsspiel aber ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass die Entwickler weitermachen. Und dann sehe ich diese Neuigkeit.“

scoyne15 erklärt: „Beeindruckende Anzahl an Änderungen. Ich wünschte nur, es wären auch neue Inhalte mit dabei.“

Mit diesem Update hatte die Community nicht gerechnet. Und wer weiß, vielleicht kommt ja wirklich noch mehr. The Secret World Legends hat noch eine treue Community, die sich über neue Inhalte freuen würde. Bisher gibt es von den Entwicklern dazu aber keine Aussage.

Seid ihr von diesem plötzlichen Update für The Secret World Legends auch überrascht?

The Secret World Legends ist ein MMORPG, das auch alleine Spaß macht. Daher findet ihr es in der MeinMMO-Liste „Welche MMORPGs machen auch alleine Spaß? Die 6 besten Solo-MMOs“.