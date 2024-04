EA FC 24 TOTS: Das sind die Predictions zum Premier League Team of the Season

Im Zuge des großen TOTS-Events in EA FC 24 steht als Nächstes das Team of the Season der Premier League auf dem Programm. Wir zeigen euch, welche Karten dabei sein könnten.

Nachdem am vergangenen Freitag bereits das brandneue LIVE TOTS erschienen ist, ist es am kommenden Freitag bereits Zeit für das heiß erwartete Premier League TOTS.

Wenn ihr wissen wollt, wann welches TOTS erscheint, dann haben wir den TOTS-Zeitplan für euch.

Wann kommt das Premier League TOTS genau? Das Startdatum für das erste große Ligen-TOTS ist Freitag, der 26. April um 19:00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt sind dann die neuen Karten des Premier League TOTS live und die Spezialkarten des Live-TOTS sind nicht mehr in Packs verfügbar.

Die Predictions zum Premier League TOTS in EA FC 24

Was sind TOTS-Predictions? Bei den Predictions zum Team of the Season handelt es sich um Vorhersagen der Community. Es wird versucht zu erahnen, welche Spieler anhand ihrer starken Saisonleistungen einen Platz im jeweiligen TOTS erhalten können.

Bedenkt aber, dass es sich bei den Vorhersagen um keine Garantien handelt. Das finale TOTS könnte sich noch deutlich von den Predictions unterscheiden.

Die Predictions stammen von der FC-Seite futbin:

Torhüter:

TW: Alisson (Liverpool FC)

Verteidiger:

LV: Udogie (Tottenham Hotspur)

IV: Saliba (Arsenal FC)

IV: Van Dijk (Liverpool FC)

RV: Alexander-Arnold (Liverpool FC)

Mittelfeldspieler:

RM: Foden (Manchester City)

RF: Salah (Liverpool FC)

ZDM: Rice (Arsenal FC)

ZDM: Rodri (Manchester City)

Stürmer:

Watkins (Aston Villa)

Haaland (Manchester City)

Ersatzbank:

IV: Gabriel (Arsenal FC)

RV: Trippier (Newcastle United)

ZM: Douglas Luiz (Aston Villa)

ST: Solanke (AFC Bournemouth)

ZOM: Palmer (Chelsea FC)

ST: Son (Tottenham Hotspur)

RF: Saka (Arsenal FC)

So kommt ihr an die neuen Karten: Die neuen und vor allem begehrten Karten des Premier League Team of the Season sind gar nicht so leicht zu bekommen. Die sicherste Methode sollte die Weekend League sein. Wenn ihr dort gut abschneidet, dann winken euch als Belohnung garantierte TOTS-Karten, die allerdings zufällig sind.

Ansonsten könnt ihr auf „Pack Luck” hoffen und aufgesparte Packs öffnen, oder ihr versucht euer Glück in einer TOTS-SBC (Squad Building Challenge). Garantierte TOTS-SBCs erschienen in der Vergangenheit meist am Mittwoch oder Donnerstag, nachdem das jeweilige Team veröffentlicht wurde. Dort gebt ihr eine Reihe an Karten ab und erhaltet im Gegenzug einen zufälligen TOTS-Spieler.

Wenn ihr mit den Upgrades der neuen TOTS-Live-Karten auf dem Laufenden bleiben wollt, dann haben wir unseren Upgrade-Tracker für euch:

