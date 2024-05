Trading-Experte in FC 24 verliert auf einen Schlag 45 Millionen Münzen, ist vom Pech verfolgt

In FC 24 wollte ein deutscher Twitch-Streamer zum Team of the Season eigentlich die teuersten Spieler kaufen und für seine Zuschauer testen. Dafür hatte er sich extra ein dickes Münz-Konto für Ultimate Team angespart. Doch von seinen zurückgelegten 45 Millionen Coins war nach seinem Mallorca-Urlaub nichts mehr übrig. Der nächste Akt einer wohl einzigartigen Pechsträhne.

Um wen geht’s? Chris Schneider ist in der FIFA-Szene unter dem Namen „Smexy“ (hier kommt ihr zu seinem Twitch-Account) bekannt. Der Content-Creator produziert seit Jahren wöchentlich neue Videos, in denen er für seine Zuschauer die neuesten Inhalte in Ultimate Team unter die Lupe nimmt. Dazu gehören die neusten Squad Building Challenges (SBCs) und Spieler.

Um seinen Fans guten Content liefern zu können, braucht er sehr viele Münzen, weil er auf das Investment von echtem Geld verzichtet. Da trifft es sich gut, dass Smexy zu den besten Tradern in FC 24 zählt und regelmäßig in der Top-Liste der Spieler mit den meisten Transfer-Einnahmen auftaucht.

Jüngst sparte er für das Team of the Season (TOTS) wieder 45 Millionen Münzen zusammen, um möglichst viele Spieler für seine Community zu testen. Doch während er sich auf Mallorca für die kommende TOTS-Zeit erholte, wurde sein Account Opfer eines Internet-Verbrechens, das ihm seine gesamten Münzen kostete. Und das nicht zum ersten Mal.

„45 Millionen Münzen weg“: Twitch-Streamer mit viel Pech

Wohin verschwand Smexy’s Geld? In einem seiner neuesten Videos auf YouTube berichtet der Streamer, wie er zum wiederholten Male Opfer von Hackern wurde. Sein Account wurde von den fremden Angreifern komplett leer geräumt. Nach eigenen Angaben stehe er jetzt zum TOTS ohne Münzen da, was ihn sichtlich mitnimmt.

Hier könnt ihr euch nochmal die ersten Minuten des Videos anschauen, um zu erfahren, was Smexy zum Hackangriff zu sagen hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Damit setzt sich eine traurige Serie fort: Wie der Streamer betont, sei es bereits das vierte Jahr in Folge, in denen er Opfer von Hackern geworden ist. Besonders ärgerlich seien dabei vor allem zwei Dinge:

Er wurde gehacked, obwohl er alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen, wie die doppelte Authentifizierung beim Log-In aktiviert habe. Im Video erklärt er, dass man für einen Log-In-Versuch von fremden Geräten sogar seinen Ausweis bräuchte. Den Hackern gelang es einmal mehr, diese Hürde zu überwinden. Sein investierter Arbeitsaufwand von mehreren tausend Stunden Spielzeit sei dadurch komplett umsonst gewesen.

Wie geht es für Smexy weiter? Wie alle anderen FC-24-Spieler musste sich der Streamer an den EA-Kunden-Support wenden. Ob, wann, und wie er seine verlorenen Münzen zurückerhält, sei noch völlig offen. Momentan könne er sich nicht einmal in seinen gehackten Account einloggen.

Besonders für seinen geplanten Content stelle der neueste Bankrott eine große Herausforderung dar, da er für den Test der angesagtesten Karten viele Münzen benötigt.

Seine Fans und sich selbst kann er immerhin etwas vertrösten. Er versuche, so viel wie möglich über seinen zweiten Account, seiner Road-to-Glory zu kompensieren.

Einer der größten YouTuber Deutschlands startete vor ein paar Monaten ebenfalls eine RTG, um das Gefühl seiner Anfänge noch einmal aufleben zu lassen.

Wie läuft so ein Angriff von Hackern ab? Der Vorgang bei einem solchen Hackerangriff ist eigentlich immer gleich. Nachdem sich die Hacker in den fremden Account eingeloggt haben, leeren sie das Münz-Konto und verkaufen zusätzlich alle tauschbaren Karten auf dem Transfermarkt, um an noch mehr Spielgeld zu gelangen.

Wie genau die Hacker die Münzen auf fremde Konten transferieren, ist uns nicht bekannt. Ein mögliches Szenario wäre, dass sie mit den erbeuteten Münzen völlig überteuerte Karten kaufen, die sie selbst auf den Transfermarkt gestellt haben.

Ein überteuerter Kauf von Karten wird eigentlich von EA überwacht. Die Hacker scheinen dennoch schon seit einigen Jahren ein Schlupfloch gefunden zu haben. Ganz zum Ärger von Pechvogel Smexy.

Aber auch andere Streamer klagten schon zu Beginn von FC 24 über Cybercrime: Erneuter Hackerangriff trifft deutsche Twitch-Streamer, einer ist den Tränen nahe