„Ich habe so etwas noch nie gesehen“ – Twitch-Streamer bemitleidet die Gegner des neuen Weltmeisters in FC 24

In Berlin wurde am vergangen Wochenende mit Anders Vejrgang (18) der erste Weltmeister in EA FC 24 gekürt. Der deutsche YouTuber GamerBrother war vor Ort und wir konnten mit ihm über den spektakulären WM-Sieg sprechen.

Um wen geht es? Simon Schildgen dürften die meisten von euch eher unter dem Namen GamerBrother auf Twitch und YouTube kennen. Der Streamer ist einer der bekanntesten Content-Creator in FIFA und FC 24 und ist bereits seit 2012 aktiv.

GamerBrother selbst spielt auf seinem Kanal in der Weekend League und zeigt neuerdings auch beliebten RTG-Content.

Das sagt FC-YouTuber GamerBrother zum Finale: Nach dem Finale in den Weltmeisterschaften von EA FC 24 konnten wir von MeinMMO mit ihm unter anderem über das gerade gespielte Endspiel sowie über das Turnier sprechen.

Angesprochen darauf, wie er die Leistung des neuen Weltmeisters fand, sagte er: „Unfair. Also mir haben die Gegner wirklich leid getan.” Besonders das Finalspiel von Anders Vejrgang gegen Yuval fand der Streamer beeindruckend: „Ich habe so etwas noch nie gesehen. 7:0 in einem Finale.”

Aber auch der letzte Turniertag insgesamt, bei dem Anders Vejrgang die Welt-Elite der FC-Szene nacheinander rausschmiss und unfassbar hohe Siege im Viertel- und Halbfinale einfuhr, imponierten dem Streamer: „Vor allem der Weg ins Finale. Also er hat 20 Tore alleine heute am Turniertag gemacht. Viertelfinale 7:2, Halbfinale 6:0.”

GamerBrother fassungslos – „Also mir haben die Gegner wirklich leid getan”

Als vermeintlichen Grund für den unfassbaren Erfolg und die Dominanz von Anders Verjgang schätzte GamerBrother den Skill der anderen Spieler ein und verglich diesen mit dem brandneuen Weltmeister: „Die anderen Spieler waren ja alle so ungefähr auf einem Level. Und dann kommt halt er und es sind halt vier Level drüber.”

Enttäuscht wurde Streamer jedenfalls nicht vom Turnier. Auf der Hinfahrt zum finalen Spieltag sei ihm schon gesagt wurden, dass Anders in unfassbarer Form ist: „Und mit dieser Erwartung bin ich dann reingegangen und ich wurde nicht eine Sekunde enttäuscht.”

Warum der WM-Sieg so krass war: Dass Anders Vejrgang, auch früher bekannt als das FIFA-Wunderkind, den WM-Titel bei der FC Pro Championship holt, war vielleicht nicht super überraschend. Vor allem, weil er erst in der Vorwoche Europameister wurde. Doch, wie er das Turnier dominiert hat, war wirklich bemerkenswert.

Denn er ließ seinen Gegnern einfach gar keine Chance, spielte sogar fast mit ihnen und schoss Tore wie am Fließband. Es war verrückt, dass Anders das WM-Halbfinale mit 6:0 gewann, nur um dann im Finale nochmal einen raufzusetzen.

Das Endspiel gewann er spektakulär mit 7:0 und ließ es wie ein Trainingsspiel aussehen. Ein „Trainingsspiel”, das ihm 250.000 Dollar Preisgeld brachte. Wenn ihr mehr zu FC Pro World Championship lesen wollt, dann schaut doch mal hier rein: Wunderkind dominiert beim größten Turnier von FC 24, holt sich direkt den Titel