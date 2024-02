EA FC 24: Bekannter Pay-to-Win-Streamer überrascht Fans mit neuem Account, seine Community ist begeistert

In EA FC 24 hat ein Großteil der Spieler schon viele starke Karten in Ultimate Team beisammen. Während die meisten ihre Mannschaften nur punktuell verstärken müssen, fängt ein bekannter Twitch-Streamer mitten in der Saison wieder bei „0“ an und geht einen völlig neuen Weg. Seine Fans feiern ihn dafür.

Um wen geht es? Simon Schildgen ist der EA-FC-Community besser bekannt als GamerBrother, vor allem auf seinem YouTube-Channel. Seit FIFA 13 produziert der Twitch-Streamer und YouTuber regelmäßig neuen FIFA-Content. Neben dem Gameplay wurde „Broski“ in den vergangenen 12 Jahren vor allem für seine Pack-Openings berühmt, die mit seinem zunehmenden Bekanntheitsgrad immer größere Ausmaße annahmen.

Was sind Pack-Openings? Hierbei geht es um den Kauf und das Öffnen sogenannter Shop-Packs in EA FC 24, die entweder mit einer In-Game-Währung oder mit Echtgeld erworben werden können. Große Streamer investieren hierbei bis zu mehrere Tausend Euro, um die besten Spieler aus den zufällig generierten Paketen zu bekommen.

Damit soll jetzt aber zumindest auf dem neu gegründeten Account Schluss sein. GamerBrother möchte mit seinem neuen Projekt zeigen, dass man auch ohne die Investition von Echtgeld, Spaß am Spiel haben kann. Im Voraus informierte er seine Fans über sein Vorhaben in einem Video:

GamerBrother startet RTG: „Ich brauche eine neue Challenge“

In seinem Video kündigt GamerBrother an, dass er eine neue Challenge brauche und „extremst Bock“ auf eine neue Aufgabe habe. Nun stellt er sich den Herausforderungen einer RTG in EA FC 24.

Was ist eine RTG? Die Road-to-Glory, kurz RTG, beschreibt in EA FC 24 eine Herangehensweise an das Spiel, bei der man in Kauf nimmt, dass man seine Ziele in Ultimate Team erst nach und nach erreicht. Diese Methode konzentriert sich ausschließlich auf die Belohnungen und Fortschritte, die man unmittelbar mit Gameplay und investierter Spielzeit erreichen kann. Externe finanzielle Investitionen sind bei einer RTG ausgeschlossen.



Das genaue Gegenteil wäre der Pay-to-Win-Weg, bei dem man sich durch den Einsatz von Echtgeld einen Vorteil gegenüber anderen Spielern verschafft, indem man schneller an gute Packs und damit bessere Spieler gelangt.

Warum startet ausgerechnet GamerBrother eine RTG? Im oben verlinkten Video führt GamerBrother die Hintergründe für sein neues Projekt an. Er sei mit seinem Content an einem Punkt angekommen, „wo sich viele Sachen einfach wiederholen“ würden.

Der Streamer suche nach einem Ausgleich zu den üblichen Formaten, die ihm zwar noch Spaß machen würden, aber mit den finanziellen Rücklagen eines Pay-to-Win-Accounts etwas an Reiz verloren hätten. Er habe sich nach einer neuen Challenge gesehnt, die ihm ein strategisches und klügeres Vorgehen abverlangt. In diesem Zusammenhang verweist er auf die Anfangszeit seiner Karriere, in der er schlichtweg nicht so viele Möglichkeiten hatte.

Als einen weiteren wichtigen Aspekt nennt GamerBrother seine Vorbildfunktion als Person der Öffentlichkeit. Er möchte nicht nur seiner Community immer sagen müssen, dass sie kein Geld in EA FC 24 investieren sollten, sondern möchte diesen Vorsatz nun selbst aktiv vorleben.

An alle Freunde der Pack-Openings und anderer altgedienter Formate richtet der Content-Creator noch eine paar beruhigende Worte: „Es ist einfach nur mehr Content für euch. Hier fällt nicht irgendwie was weg.“ Er möchte sich zwar einer neuen Aufgabe widmen, betont dabei aber, nicht die Formate vernachlässigen zu wollen, durch die er berühmt geworden ist.

GamerBrother hat sich einen guten Zeitpunkt für einen Neustart in Ultimate Team ausgesucht. Momentan sind die dynamischen FC-Fantasy-Karten in den Packs.

Fans feiern das neue Projekt: „Bitte mehr davon“

Wie reagiert seine Community auf die RTG? GamerBrother bekam in den Kommentaren unter sein RTG-Ankündigungsvideo auf YouTube enorm viel Zuspruch. Seine Fans wünschen ihm viel Erfolg und freuen sich, dass er mit seinem neuen Account jetzt noch mehr ein Teil von ihnen geworden ist. Zahlreiche Anhänger zeigen sich äußerst interessiert, wie Broski den Wechsel von Pay-to-Win zu RTG hinbekommen wird.

Dieser positive Eindruck bestätigt sich auch in den Zahlen seiner neusten Videos auf YouTube (Stand: 28.02.2023). Das Ankündigungsvideo bekam über 180.000 Aufrufe, das Highlight-Video seiner ersten RTG-Folge bekam auf YouTube mit 177.000 Aufrufen nur unwesentlich weniger Klicks. Zieht man als Vergleichswert die Aufrufe seines neusten Pack-Openings auf dem Pay-to-Win-Account heran (102.000 Klicks auf YouTube), ist deutlich zu erkennen, dass seine Communtiy dem RTG-Format große Aufmerksamkeit schenkt.

Mittlerweile hat GamerBrother auch seine ersten erspielten Rewards gezogen und die erste Weekend League mit seinem neuen Team absolviert. Auch diese Videos sahen mehr Zuschauer als der Content, den er in der Zwischenzeit mit seinem Pay-to-Win-Account produziert hat.

Wenn ihr auch Bock auf einen Neuanfang habt, dann startet doch eine neue Saison im Karrieremodus: Mit den derzeit besten Talenten auf der Rechtsverteidiger-Position könnt ihr euch bei uns eine kleine Starthilfe holen.