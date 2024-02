EA FC 24: Das Fantasy FC Event startet morgen – Alle Leaks und Infos zu den neuen dynamischen Karten

Future Stars in EA FC 24 bringt starke Evolutions für den Angriff – So holt ihr das Beste aus den neuen Upgrades raus

In FIFA 23 erhielten die Fantasy-Karten beispielsweise Upgrades, wenn die Mannschaft des jeweiligen Spielers Siege holte, Angreifer an Toren beteiligt waren oder Niederlagen vermieden wurden.

Worum geht es bei dem neuen Event? Mehr als das Startdatum sowie das neue Kartendesign sind aktuell noch nicht zur ersten Fantasy-Promo in EA FC 24 bekannt. Richtet man sich jedoch nach den FUT-Fantasy-Events der Vorjahre, dann sollte Fantasy FC auch in diesem Jahr wieder frische dynamische Spezialkarten bringen, die immer besser werden, sobald bestimmte Bedingungen im echten Fußball erfüllt werden.

Wann startet Fantasy FC? Ein neuer Ladebildschirm in EA FC 24 hat das Startdatum des neuen Events preisgegeben. Es startet morgen, am 23. Februar 2024, um 19:00 Uhr.

In EA FC 24 startet morgen das Fantasy FC Event, das in der Vergangenheit als FUT Fantasy bekannt war. Wir erklären euch, worum es in der Promo geht und was ihr erwarten könnt.

