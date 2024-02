Future Stars in EA FC 24 bringt starke Evolutions für den Angriff – So holt ihr das Beste aus den neuen Upgrades raus

In EA FC 24 könnt ihr gerade in den Evolutions eure eigenen, starken Future Stars erschaffen. Ihr müsst euch allerdings aus einer Auswahl an Spielern auf zwei Karten festlegen. Wir erklären euch, welche Youngster ihr auswählen solltet, um das Maximum aus den Upgrades herauszuholen.

Um welche Evolution geht es? Die Future Stars brachten die Academy-Spieler in neuer Auflage zurück ins Spiel. In den Evolutions könnt ihr euch aus einer Vorauswahl an Academy-Karten auf jeweils zwei Stars für den Sturm festlegen. Am Ende erwarten euch folgenden Upgrades und Verbesserungen:

Gesamtrating: +8

Tempo: +7

Schuss: +6

Pass: +5

Dribbling: +6

Physis: +6

Spielstil: Lupfer

Spielstil+: Power-Kopfball

Spielstil+: Akrobatisch

Spezialbewegung: +1*

Für die Angreifer stehen euch neun Spieler zur Verfügung. Im Folgenden geben wir euch eine begründete Empfehlung, welche beide Spieler ihr unserer Meinung nach für die Upgrades verwenden solltet.

Die 2 besten Optionen für die FS-Academy-Evolutions

Welche Kriterien haben wir für unsere Auswahl verwendet? Wir haben uns zuallererst für jeden einzelnen Academy Spieler angeschaut, wie die Karte nach der kompletten Evolution mit den neuen Upgrades aussehen würde. Das könnt ihr direkt im Spiel erledigen, da ihr ohnehin nur eine begrenzte Anzahl an Karten für die Academy-Evolutions einsetzen könnt.

Für alle anderen Fälle empfehlen wir allerdings den Evolutions-Rechner. Mit diesem findet ihr für jede beliebige Evolution die besten und passendsten Optionen für euer Team.

Nachdem wir uns mit der Vorschau einen groben Überblick verschafft hatten, haben wir überprüft, zu welchem Spieler die Upgrades hinsichtlich seiner Voraussetzungen am besten passen würden. Eine detaillierte Erklärung, was wir genau damit meinen, liefern wir euch dann konkret bei den vorgestellten Karten.

Weitere Kriterien waren:

Playstyles

Fähigkeit Schwacher Fuß/Skillmoves

alternative Positionen

Liga/Nation

Anhand dieses Kriterienkatalogs haben wir uns für folgende Spieler entschieden.

FS-Academy-Sturmprofi Option 1: Noah Okafor (AC Mailand)

FS-Acdademy-Sturmprofis Okafor nach der kompletten Evolution

Darum eignet sich Okafor für die Sturmprofi-Evolution: Der Stürmer vom AC Mailand verfügt nach seiner Evolution über ein unfassbares Tempo (98). Dieses kann er mit dem Playstyle „Raserei“ auch perfekt auf den Rasen bringen. Auch wenn er nur den Beschleunigungstyp „Kontrolliert“ hat, hilft ihm der Playstyle „Schneller Schritt“, um zügiger auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen.

Eine ausführliche Erklärung, was die schnellsten Spieler mitbringen müssen, um besonders flink zu sein, haben wir in diesem Artikel für euch: So werden eure Spieler schneller, ein einfacher Trick macht’s möglich

Okafor paart seine Geschwindigkeit mit einem wuchtigen Körper (97 Stärke), was ihm im Zweikampf einen Vorteil selbst gegen viele kräftige Verteidiger verschafft. Und auch in der Luft ist Okafor eine echte Waffe. Mit 99 Sprungkraft kann er sich in den Luftzweikämpfen behaupten. Zusätzlich bringt er eine ordentliche Körpergröße von 1,85 m mit.

Seine Sprungkraft in Kombination mit seiner Körpergröße lassen euch perfekt, seine dazugewonnenen Playstyles+ einsetzen. Power-Kopfball+ und Akrobatisch+ helfen euch dabei, seine physischen Voraussetzungen in Kopfball- und Volley-Tore umzumünzen.

Neben diesen beeindruckenden körperlichen Voraussetzungen kann er auch mit einem starken Torabschluss und Dribbling, sowie mit einem soliden Passspiel überzeugen. Der Playstyle „First Touch“ verleiht ihm eine sichere Ballverarbeitung nach Zuspielen. Im 1gegen1 könnt ihr euren Gegnern mit 5-Sterne-Skills alt aussehen lassen.

So könnt ihr FS-Academy-Okafor noch besser machen: Um Okafors Schuss und Passspiel zusätzlich zu stärken, empfehlen wir euch den Chemie-Stil Deadeye. Dadurch pusht ihr unter anderem den Abschluss und die Schusskraft, sowie die Übersicht und den kurzen Pass. Diese Extra-Upgrades machen den Schweizer zu einem technisch versierten Zielspieler mit Durchsetzungsvermögen, starkem Passspiel und eiskaltem Torabschluss.

FS-Academy-Sturmprofi Option 2: Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt)

FS-Acdademy-Sturmprofis Dina Ebimbe nach der kompletten Evolution

Darum eignet sich Ebimbe für die Sturmprofi-Evolution: Ähnlich wie Okafor bringt Ebimbe starke physische Voraussetzungen mit: 95 Tempo und 90 Physis dienen hier als Beweis. Mit „Raserei“ kann er seinen Tempowerten auch im Spiel Ausdruck verleihen. Seine Dribbling-Stats (91) bestechen ebenfalls. Auch seine Schuss- (85) und Passwerte (87) sind mehr als vorzeigbar.

Was Ebimbe aber so richtig interessant werden lässt, sind seine soliden Fähigkeiten in der Abwehr gepaart mit einem der wahrscheinlich besten Playstyles in der Defensive: „Antizipation“ verschafft euch in defensiven Zweikämpfen die Fähigkeit, den Ball mit größerer Erfolgsaussicht vom Fuß des Gegners abzuluchsen.

In Kombination mit seinen starken Offensivwerten ist Ebimbe damit nicht der geborene, klassische Stürmer, aber den braucht ihr ja auch nicht, wenn ihr unsere erste Option Okafor abschließt. Dafür könnt ihr den Franzosen auf nahezu jeder anderen Position einsetzen, im Mittelfeld und auch in der Abwehr. Das lassen auch seine alternativen Positionen (RAV, ZM und RF) zu.

Besonders als offensiver Außenverteidiger in den besten Formationen in EA FC 24 kann sich Ebimbe als echte Bereicherung erweisen. Seine offensiven Begabungen kann er hier genauso einbringen wie seine defensiven Fähigkeiten. Hinzu lassen ihm seine Körpergröße und Sprungkraft zu einem sehr starken Kopfballspieler werden, der besonders gegen die meist kleineren Flügelstürmer keine Probleme haben dürfte, sich im Luftzweikampf zu behaupten.

Durch Powerkopfball+ ist Ebimbe außerdem in der Lage, potenzielle Kopfbälle wuchtig zu klären. Akrobatisch+ garantiert für die ein oder andere spektakuläre Rettungsaktion in Form von Fallrückziehern im eigenen Strafraum.

So könnt ihr FS-Academy-Ebimbe noch besser machen: Für Ebimbe haben wir zwei Empfehlungen für euch. Die offensivere Variante wäre, den Franzosen mit dem Chemie-Stil „Engine“ auszustatten. Damit käme er auf 99 Tempo, 91 Pass und 96 Dribbling. Die defensivere Variante wählt ihr mit dem Chemistry-Style „Powerhouse“. Damit würde ihr Ebimbes Defensivwerte auf 76, und sein Passspiel auf 92 anheben.

Weitere starke Alternativen für die FS-Academy-Sturmprofis

Welche FS-Academy-Profis eignen sich sonst noch? Wenn wir euch mit unseren Argumenten nicht vollends überzeugen konnten, haben wir noch zwei weitere Karten, mit denen ihr definitiv nichts verkehrt machen könnt:

Athenea (Real Madrid): Athenea weiß vor allem mit starkem Dribbling zu überzeugen. Sie ist eine kleine, quirlige Spielerin. Die Playstyles+ verpuffen bei ihrer Körpergröße allerdings ein wenig. Wer sich daran nicht stört, für den könnte Athenea nicht zuletzt auch wegen ihrer 5 Sterne auf „Schwacher Fuß“ und Spezialbewegungen eine starke Alternative sein.

Melvine Malard (Manchester United): Malard weist ein ähnliches Profil wie Athenea auf. Sie bringt unter allen Kandidaten das beste Dribbling mit. Dieses wirkt im Spiel noch stärker durch den Playstyle „Ruhepol“, der eine engere Ballführung erlaubt. Aber auch bei Malard würden die zusätzlichen Playstyles+ ihre Wirkung verfehlen.

Am Ende müsst ihr abwägen, welche Karten am besten zu eurem Spielstil passen. Mit unseren 4 Varianten seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.

