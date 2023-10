EA FC 24: So werden eure Spieler schneller, ein einfacher Trick macht’s möglich

Damit ihr die schnellen Männer und Frauen auch optimal in Fahrt bekommt, empfehlen wir euch zum Abschluss unsere 5 Tipps für garantiert mehr Tore in EA FC 24.

Andere Spieler, wie ein Adeyemi oder ein Chiesa, sind teilweise für weniger als 10k erhältlich. Wenn ihr also noch einen flotten Flügelflitzer mit einem Extra an Tempo benötigt, empfehlen wir euch einen der günstigeren oben aufgeführten Optionen in euer Team aufzunehmen.

So habt ihr alle Super-Sprinter auf einen Blick. In unserer Auswahl haben wir Icons und Heroes nicht berücksichtigt. Uns ist auch bewusst, dass einige Spieler wie ein Mbappé oder Vinícius Júnior nicht zu jedem Geldbeutel passen.

Wo wir schon über Playstyles reden: An anderer Stelle haben wir euch die 5 besten Playstyles in EA FC 24 unter die Lupe genommen.

Im Idealfall verfügen Spieler nicht nur über beide Spielstile in Silber, sondern haben einen dieser beiden als Playstyle+ in Gold. Die Effekte eines goldenen Spielstils sind noch einmal höher als die eines silbernen.

