EA FC 24: Mit diesen 5 Tipps schießt ihr in jedem Spiel garantiert mehr Tore

In EA FC 24 habt ihr so viele Möglichkeiten, Tore zu erzielen, wie noch nie zuvor. Wir zeigen euch Tipps und Tricks für den neuen FIFA-Nachfolger, mit denen eure Torerfolgsquote garantiert steigt.

Worauf solltet ihr achten, wenn ihr Tore schießen wollt? Die beste Nachricht vorweg; in EA FC 24 könnt ihr aus fast allen Lagen Tore erzielen. Egal, ob im Sechszehner oder außerhalb des Strafraums.

Wir zeigen euch, wie ihr euch am besten in torgefährliche Situationen spielt und wie ihr diese am besten zu einem Tor verwertet.

1. Tipp: Wählt eine breite Formation mit schnellen Flügeln

Welche Formationen sind am stärksten? In unserem Artikel zu den besten Formationen und Taktiken für den Start hatten wir euch bereits einige starken Aufstellungen präsentiert. Das Prunkstück und die wichtigsten Positionen dieser Ausrichtungen sind die offensiven Außenbahnen.

Durch das neue OP-Dribbling in EA FC 24 ist es ungemein schwer, schnelle und dribbelstarke Spieler zu verteidigen. Das könnt ihr am besten ausnutzen, wenn eure Flügelspieler das Spiel breit machen und quasi auf der Außenlinie stehen.

Allerdings helfen auch die besten Einzelkönner nichts, wenn ihr keine gute Spielanlage habt, denn der Ball muss erstmal auf die Außen gelangen. Damit ihr euch gekonnt nach vorne spielen könnt, haben wir einen weiteren Tipp für euch.

2. Tipp: Spielt Doppelpässe, um nach vorne zu kombinieren

Wie funktionieren Doppelpässe? Doppelpässe sind auch in EA FC 24 ein probates Mittel, um gefällig nach vorne zu spielen. Dafür haltet ihr bei einem Zuspiel einfach die L1-Taste auf der Playstation oder die LB-Taste auf der Xbox gedrückt.

Wenn ausgeführt, wird der Spieler, der den Ball gespielt hat, sich umgehend auf den Weg nach vorne machen, um gegebenenfalls wieder angespielt werden zu können. Dadurch schafft ihr ständig neue Anspielmöglichkeiten in der Offensive.

Spieler spielt einen Doppelpass und geht in den freien Raum

Vorsicht ist aber geboten, wenn ihr mit euren Innenverteidigern im Ballbesitz seid. Diese solltet ihr nur im absoluten Notfall, wie einer drohenden Niederlage, nach vorne schicken.

3. Tipp: Bleibt geduldig im Spielaufbau

Darum solltet ihr euch Zeit für den Spielaufbau lassen: Es ist nur verständlich, dass ihr so schnell wie möglich nach vorne spielen wollt, um Tore zu erzielen. Es ist aber von Vorteil, wenn ihr euch langsam nach vorne kombiniert, denn je mehr Spieler ihr in euer Angriffsspiel mit einbindet, umso mehr Optionen habt ihr auch vor dem Tor.

Die Geduld macht sich besonders dann bezahlt, wenn ihr aggressiv vom Gegner gepresst werdet, was in den meisten Spielen von EA FC 24 der Fall ist. Tut eurem Gegner nicht den Gefallen und passt den Ball direkt ins Pressing, sondern wählt den Weg über euren Verteidiger oder über eure Torhüter.

Wenn ihr euch dann etwas Luft und Raum verschafft habt, solltet ihr versuchen, in einen bestimmten Raum in der gegnerischen Hälfte vorzustoßen.

4. Tipp: Geht zur Grundlinie und spielt in den Rückraum

Warum sollte ich zur Grundlinie gehen? Ziel eurer Passstafetten sollte immer die gegnerische Torauslinie sein. Von hier bietet sich die Möglichkeit, einen Pass in den Rücken der Abwehrspieler zu spielen.

Von der Grundlinie ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten

Diese Taktik ist sehr effektiv, da die Angreifer sich meistens intelligent in den Rückraum absetzen, um auf das flache Anspiel zu warten. Kommt euer Pass zum Mitspieler an, reicht es in den meisten Fällen, die Schuss-Taste kurz anzutippen, um den gegnerischen Torhüter zu überwinden.

Wenn euer Gegenspieler allerdings gut verteidigt, kann es sein, dass ihr Schwierigkeiten habt, den Pass in den Rückraum anzubringen. Für diesen Fall solltet ihr euch nicht zu schade sein, auch einfach mal aufs Tor zu schießen.

Weiter unten zeigen wir euch, wie ihr verschiedene Schusstechniken zu eurem Vorteil nutzt.

5. Tipp: Nutzt situativ die verschiedenen Schussarten

Welche Schüsse sind am effektivsten? In einem separaten Artikel haben wir euch die verschiedenen Schussarten in EA FC 24 ausführlich vorgestellt. Vor allem angeschnittene Schüsse und Außenristschüsse sind äußerst effektiv, da sie euren Schüssen den Effet verleihen, um den Ball am Keeper vorbei ins Tor zu drehen.

Sollte euer Gegner sich also auf eure Pässe in den Rückraum eingestellt haben, könnt ihr entweder von außen in die Mitte ziehen und den Abschluss suchen oder ihr entscheidet euch für einen Distanzschuss. Beide Varianten sind mit angesprochenen Schüssen ein gutes Mittel, um zum Torerfolg zu kommen.

Der Torhüter blockiert einen Vollspannschuss in die kurze Ecke, deshalb bietet sich ein Außenristschuss in die lange Ecke an

Ihr solltet immer darauf achten, dass ihr das lange Eck mit dem starken Fuß eures Spielers anvisiert. Situativ wählt ihr, dieser Devise folgend, einen Außenristschuss mit der L2-Taste auf der Playstation oder die LT-Taste auf der Xbox, oder einen angeschnittenen Schuss mit R1 auf der Playstation oder RB auf der Xbox.

Aber auch der Powerschuss verspricht in diesem Jahr große Torgefahr. Wir haben für euch die Spieler auf einen Blick zusammengefasst, die den Powerschuss besonders gut können.

Das waren unsere fünf grundlegenden Tipps für ein besseres Angriffsspiel und folglich mehr Toren für euch in EA FC 24. Nehmt euch die Zeit und versucht diese Ratschläge in euer Gameplay einzubinden, dann werden garantiert mehr Tore herausspringen.