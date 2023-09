EA FC 24: 3 starke Taktiken und Formationen für den Start

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was sind das für Formationen? Wir zeigen euch 3 Formationen von FIFA-Profis, die jeweils verschiedene Spielansätze verfolgen und euch eine Grundlage für eure Teams bieten können. Schaut also, welche Taktik zu eurem Spielstil sowie euren Karten passt.

Die „ Eine “ beste Formation gibt es also nicht. Man sollte schauen, was am besten zu einem selbst passt.

Die perfekte Formation und Taktik in EA FC 24 zu finden, ist alles andere als einfach. Denn jeder geht das Spiel anders an und hat einen eigenen Spielstil. Manche bevorzugen es beispielsweise, sich durch die Mitte zu dribbeln, besonders mit Hilfe des neuen R1-Dribblings , und andere ziehen den Weg über die Flügelspieler vor.

Durch den Early Access haben viele schon Zugriff auf EA FC 24 und können sich mit dem neuen Gameplay vertraut machen. Doch was ist aktuell die beste Taktik? Wir zeigen euch 3 starke Aufstellungen zum Start in FC 24.

