Gray Zone Warfare: Lost and Found – So absolviert ihr die Quest

In Gray Zone Warfare bekommt ihr bereits zu Beginn des Spiels eine Quest namens „Lost and Found“. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Aufgabe erfolgreich beendet.

Was ist das für eine Quest? Lost and Found ist die zweite Quest der Händlerin „Lab Rat“, die euch mit medizinischen Waren versorgt. Für den Abschluss einer Quest bekommt ihr in Gray Zone Warfare Belohnungen, Erfahrungspunkte und steigert obendrein eurer Ansehen bei dem jeweiligen Händler.

Für die Erfüllung der Quest „Lost and Found“ müsst ihr eine vermisste Person namens Kanoa Sinarath finden. Wo ihr die Zielperosn findet und die Quest erfolgreich beendet, erfahrt ihr hier.

Lost and Found: Kanoa Sinarath Map Location

Wo findet ihr Kanoa Sinarath? Ihr findet die vermisste Person stets in einem der Dörfer, die in der Nähe eurer Basis sind. Welches Dorf das ist, hängt von der von euch gewählten Fraktion ab.

Mithras Security Systems – Nam Thaven

Crimson Shield International – Kiu Vongsa

Lamang Recovery Institute – Pha Lang

Die Dörfer sind grundsätzlich alle gleich aufgebaut, lediglich die Anordnungen der unterschiedlichen Gebäude unterscheidet sich. Dennoch besteht jedes Dorf aus den gleichen Gebäuden.

Kanoa Sinarath befindet sich in einem Gebäude innerhalb des Dorfes, direkt am Holzlager (Lumberyard). In diesem Gebäude sind zwei Räume, in einem dieser Räume liegt die Zielperson leblos am Boden – zwischen einem Haufen Papiere.

Map Location von Kanoa Sinarath: Wir haben euch verschiedene Bilder der Map von Gray Zone Warfare zusammengestellt und den Fundort der Zielperson mit einem roten Viereck umrandet. Damit ihr euch besser orientieren könnt, haben wir zudem zwei wichtige POIs markiert – den Marktplatz (Marketplace) und das Holzlager. Beide Orte sind stets in der Nähe des Fundortes.

Die Map von Gray Zone Warfare mit den Basen der Fraktionen und den Dörfern Map-Location von Kanoa Sinarath in Nam Thaven Map-Location von Kanoa Sinarath in Kiu Vongsa Map-Location von Kanoa Sinarath in Pha Lang

Identität der Zielperson bestätigen und die Quest abschließen

Wie bestätigt ihr die Identität der Zielperson? Damit die Quest „Lost and Found“ als abgeschlossen gilt, müsst ihr für Lab Rat die Identität von Kanoa Sinarath bestätigen.

Habt ihr den Leichnam der Zielperson entdeckt, haltet die Augen nach einer Halskette offen, die am Kopf des Toten auf dem Boden liegt. Diese dient der Identifikation der Zielperson.

Um die Quest abzuschließen, müsst ihr demnach jetzt nur noch die Halskette aufsammeln und euch mit dem Questitem zurück zur Basis begeben und sie dort Lab Rat zur Identifikation von Kanoa Sinarath überreichen.

