Die besten Shooter 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox und Switch

Auf dem Markt herrscht ein stetiger Wandel, welche Shooter gerade zu empfehlen sind, wenn ihr Fans des Genres seid und nach neuen Titeln sucht. Manche Spiele dominieren seit Jahren die Szene und sind auch 2024 wieder in den Top-Listen vertreten, andere stoßen frisch dazu. Wir zeigen euch die aktuell besten Shooter für PC, PS4, PS5, Xbox und Switch.

Was sind das für Spiele? MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat sich den aktuellen Markt angeschaut und anhand seiner Erfahrung in vielen verschiedenen Shootern und tausenden Stunden Spielzeit bewertet, welche seiner Einschätzung nach die aktuell besten sind.

Hierbei hat er verschiedene Faktoren wie die Performance des Spiels, den Gameplay-Loop, die Spielerzahlen sowie die Aktualität der Spiele in Betracht gezogen. Dennoch ist die Liste eine persönliche Einschätzung des Autors und es kann sein, dass euch ein Spiel fehlt oder ihr ein vorhandenes schlechter bewertet.

Die besten Shooter 2024, in denen ihr PvP spielen könnt

Apex Legends

Entwickler: Respawn Entertainment | Modell: Free-to-play | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch | Subgenre: Battle Royale | Modus: PvP | Perspektive: First-Person |

Was zeichnet das Spiel aus? Apex Legends ist ein Battle-Royale-Shooter, der sich durch ein schnelles und variables Movement auszeichnet und von Konkurrenten wie PUBG und Fortnite abhebt.

Außerdem handelt es sich bei Apex Legends um einen Helden-Shooter. Vor dem Start einer Runde wählt ihr eine Legende aus, die ihr während der Runde steuert und zwischenzeitlich nicht wechseln könnt. Jede Legende bringt zudem ihre eigenen Fähigkeiten mit.

Apex Legends Gameplay Trailer

Für wen ist das Spiel interessant? Apex Legends richtet sich an Fans von Battle-Royale-Shootern, aber auch an Spieler, die ein schnelles Movement mögen und beispielsweise gerne sliden. Wenn euch ein PUBG zu ruhig oder langsam ist, solltet ihr einen Blick auf Apex Legends werfen.

Aufgrund der unterschiedlichen Legenden, die ihr spielen könnt und die einen eigenen Spielstil mitbringen, hat Apex Legends mehr Gameplay-Tiefe und Abwechslung als andere Battle Royales. Das heißt: Wenn ihr zu den Top-Spielern gehören wollt, müsst ihr viel Zeit und Übung investieren.

Pro Free-to-play

Auf allen wichtigen Plattformen spielbar

Schnelles und vielseitiges Movement

Intuitives Gunplay

Regelmäßige Updates

Vielseitiges Gameplay durch die verschiedenen spielbaren Charaktere

Hohe Spielerzahlen Contra Die unterschiedlichen Charaktere und Spielweisen erschweren den Einstieg für Neueinsteiger im Vergleich zu anderen Battle Royales

Aggressive Monetarisierung durch Battle Pass und Skins

BattleBit Remastered

Entwickler: SgtOkiDoki | Modell: Buy-to-play | Plattformen: PC | Subgenre: Arena-Shooter | Modus: PvP | Perspektive: First-Person |

Was zeichnet das Spiel aus? BattleBit Remastered ist ein PvP-Shooter, der im Sommer 2023 als das Low-Poly-Battlefield von sich reden machte und in dem ihr großangelegte und chaotische Schlachten mit bis zu 254 Spielern bestreitet.

Auf dem Schlachtfeld kämpft ihr wahlweise zu Fuß oder mit verschiedenen Vehikeln. Natürlich stehen euch auch bekannte Waffen wie beispielsweise ein M4 oder eine UMP zur Verfügung, die ihr zusätzlich mit unterschiedlichen Aufsätzen individuell ausstatten könnt.

Battlebit Remastered – Announcement-Trailer

Für wen ist das Spiel interessant? BattleBit Remastered richtet sich in erster Linie an Fans von Battlefield, so sind die Schlachten beider Spiele ähnlich groß, chaotisch und bieten gleichermaßen Infanterie- und Fahrzeugkämpfe.

Wichtig ist jedoch, dass ihr keinen großen Wert auf eine wunderschöne Grafik legt, denn diese werdet ihr in BattleBit nicht bekommen. Stattdessen besitzt das Spiel durch die Low-Poly-Grafik eine sehr minimalistische Optik, die wiederum eine solide Performance auch auf leistungsschwächeren PC ermöglicht.

Das Gunplay ist einfach und innovativ lernbar, strategisches Vorgehen ist nicht zwangsläufig notwendig und für das Movement benötigt ihr ebenfalls keine zusätzlichen Hände oder die Reflexe einer Katze. BattleBit spielt sich sehr simpel und eignet sich deshalb auch für Feierabend-Spieler sowie Shooter-Neulinge.

Pro Große chaotische Schlachten wie in Battlefield

Gute Performance

Intuitives und einfaches Gunplay

Gute Auswahl an Waffen, Maps und Klassen-Gadgets

Einsteigerfreundlich Contra Nur bei Steam verfügbar

Low-Poly-Grafik ist nicht schön

Manche Spieler klagen über eine Anfälligkeit für Motionsickness

Spielerzahlen haben seit dem erfolgreichen Release stark nachgelassen

Battlefield (Franchise)

Entwickler: DICE | Modell: Buy-to-play | Plattformen: PC, Konsole | Subgenre: Arena-Shooter | Modus: PvP | Perspektive: First-Person |

Was zeichnet das Spiel aus? Battlefield ist vorrangig für die großen, actionreichen Schlachten bekannt. Ihr kämpft mit zahlreichen Spielern auf großen Maps und versucht unter anderem Flaggen zu erobern oder zu verteidigen.

Dabei stehen euch verschiedene Waffen und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Außerdem könnt ihr auf einen Fuhrpark an Vehikeln zugreifen, zu denen Panzer, Helikopter, Mannschaftstransportwagen und Flugzeuge zählen.

Zum klassischen Battlefield-Erlebnis gehören Klassen wie der Sanitäter oder der Pionier, die verschiedene Aufgaben auf dem Schlachtfeld übernehmen. Der neuste Ableger, Battlefield 2024, ist allerdings einen etwas anderen Weg gegangen und bietet zudem verschiedene spielbare Charaktere mit eigenen Fähigkeiten und Gadgets an.

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Für wen ist das Spiel interessant? Battlefield ist primär für Spieler interessant, die auf große Schlachten mit viel Chaos und Explosionen stehen. Dabei könnt ihr innerhalb des Franchise verschiedene Settings wie den Ersten oder Zweiten Weltkrieg mit entsprechenden Waffen erleben.

Wenn ihr jedoch kleine Schlachten mit maximal 10-12 Spielern bevorzugt, lohnt sich Battlefield für euch wahrscheinlich eher weniger. Gleiches gilt, wenn ihr prinzipiell eine Abneigung habt, gegen Panzer oder Helikopter zu kämpfen und lieber an reinen Infanterieschlachten teilnehmt.

Generell ist Battlefield aber deutlich einsteigerfreundlicher als Taktikshooter wie Valorant oder Rainbow: Six Siege und richtet sich auch an Spieler, die nur wenige Stunden pro Woche spielen können.

Pro Auf allen gängigen Plattformen verfügbar

Große, teils immersive Schlachten mit vielen Spielern

Viele verschiedene Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Vehikel

Die unterschiedlichen Spiele bedienen viele möglichen Settings (WW1, WW2, modern)

Einsteigerfreundliches Gunplay, keine hohe Lernkurve

Kein SBMM – ihr könnt stets auf gute und weniger gute Spieler treffen, wodurch die Lobbys sehr gemischt sind Contra Durch den ausbleibenden Erfolg von Battlefield 2042 teilen sich die Spieler auf verschiedene Ableger der Reihe auf

Vollpreistitel, der je nach Spiel dennoch DLCs, einen Battle Pass oder Cosmetics verkauft

Der neuste Teil 2042 hat immer noch Performance-Probleme

Wer nur Infanteriekämpfe und keine Fahrzeuge mag, wird in den meisten Modi wenig Spaß haben

Call of Duty (Franchise)

Entwickler: Sledgehammer Games, Treyarch, Infinity Ward, Raven Software, […] |

Modell: Multiplayer: Buy-to-play / Warzone: Free-to-play | Plattformen: PC, Konsole | Subgenre: Arena-Shooter, Battle Royale | Modus: PvP, Zombie: PvE | Perspektive: First-Person |

Was zeichnet das Franchise aus? Call of Duty ist DER Mainstream-Shooter. Wenn ihr Shooter-Fans seid, ist sehr wahrscheinlich, dass ihr schon mal ein CoD gespielt habt – egal ob die Arena-Modi eines aktuellen Multiplayer-Ablegers, einen Zombie-Modus oder Warzone.

Das CoD-Franchise bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Spielmodi, Maps und Waffen, hat stets ausreichend Spieler, um eine Lobby zu füllen und der neuste Teil wird zudem fortlaufend mit neuen Updates versorgt.

Das neue CoD MW3 präsentiert sich mit Shooter-Action im neuen Multiplayer-Trailer

Für wen ist das Franchise interessant? Theoretisch für die meisten Shooter-Fans, da CoD wirklich viele unterschiedliche Modi anbietet. Die Waffen sind leicht zu kontrollieren und durch den Aim-Assist ist das Spiel auch auf der Konsole für Feierabend-Spieler geeignet.

In der Praxis sind vor allem Tryhards und Vielspieler mit CoD häufig unzufrieden und üben viel Kritik. Besonders das Matchmaking steht häufig in der Kritik und auch der Aim-Assist für Controller-Spieler ist ein viel diskutiertes Thema.

Außerdem ist das Franchise für euch uninteressant, wenn ihr wenig Geld zur Verfügung habt oder sehr geizig seid, da Activision regelmäßig neue CoD-Teile für den Vollpreis veröffentlicht und der Support für den Vorgänger dann heruntergefahren oder sogar eingestellt wird.

Pro Einfaches und intuitives Gunplay

Support der Entwickler für aktuelle Ableger

Beachtliche Auswahl an Waffen, Maps, und Spielmodi

Einsteigerfreundlich Contra Regelmäßig neu erscheinende Ableger teilen die Spielerschaft und kosten für wenig Verbesserungen immer den Vollpreis

Starke Kritik am Matchmaking, Stichwort „SBMM“

Starker Aim-Assist für Controller immer wieder Thema in Diskussionen

PS-Spieler haben regelmäßig Vorteile wie längere XP-Boni oder früheren Beta-Zugriff

Counter-Strike 2

Entwickler: Valve | Modell: Free-to-play | Plattformen: PC | Subgenre: Taktik-Shooter | Modus: PvP | Perspektive: First-Person |

Was zeichnet das Spiel aus? Counter-Strike 2 löste im September 2023 CS:GO ab und brachte Grafik und Engine des Taktik-Shooters auf einen moderneren Stand. Das Spielprinzip des Erfolgstitels ist jedoch gleich geblieben.

Zwei Teams aus jeweils 5 Spielern – die Terroristen und eine Antiterroreinheit – treten gegeneinander an

Die Teams müssen versuchen eine Bombe zu platzieren, das Platzieren der Bombe zu verhindern oder die platzierte Bombe entschärfen.

Beide Teams müssen sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff spielen.

Ein besonderes Merkmal von CS2 ist die äußerst geringe Präzision beim Schießen, während ihr euch bewegt. Ihr könnt also nicht so gut wie in CoD oder Battlefield eure Gegner während der Bewegung gezielt ausschalten. Auch die Nutzung eines Visiers ist nur bei bestimmten Waffen möglich.

Außerdem ist Counter-Strike für die astronomischen Preise für Skins bekannt, denn diese können zwischen den Spielern gehandelt werden. Ein besonderer Skin, mit einem seltenen Farb-Pattern in einem guten Zustand, kann mehrere hundert bis hunderttausende Euro wert sein. Deshalb geben viele Spieler Unmengen an Geld aus und kaufen sich Schlüssel, um Kisten mit zufälligen Inhalten zu öffnen.

Counter-Strike 2: Valve überzeugt noch einmal richtig mit Launch-Trailer

Für wen ist das Spiel interessant? CS2 ist als Taktik-Shooter eher weniger für Feierabend-Spieler geeignet. Ihr solltet nicht unüberlegt in jedes Gefecht rennen und eher mal taktisch sinnvolle Positionen einnehmen. Auch Teamplay und Kommunikation sind enorm wichtig.

Wenn ihr also kopflos von Kill zu Kill eilen, Dubstep hören und nicht mit anderen Menschen sprechen wollt, dann ist CS2 eher weniger für euch geeignet – außer ihr seid am Skin-Handel interessiert. Alternativ könntet ihr euer Glück beim Öffnen von Kisten versuchen. Empfehlen können wir das allerdings nicht.

Pro Verbesserte Grafik im Vergleich zum Vorgänger

Hohe Spielerzahlen

Fortlaufender Support seitens Valve über Jahre nahezu gesichert

Ein aktiver und viel gesehener E-Sport, falls ihr euer liebstes Spiel auch auf sportlichen Veranstaltungen verfolgen wollt

Nahezu konkurrenzlos in der Spielweise, da selbst Valorant mit den Agents vieles anders macht Contra Glücksspielmechaniken beim Öffnen von Skin-Kisten

Nicht einsteigerfreundlich

Einige Inhalte von CS:GO fehlen aktuell noch

Starkes Problem mit Cheatern

Gilt als eine der toxischsten Communitys

Escape from Tarkov

Entwickler: Battlestate Games | Modell: Buy-to-play | Plattformen: PC | Subgenre: Extraction-Shooter, Hardcore-Shooter | Modus: PvPvE | Perspektive: First-Person |

Was zeichnet das Spiel aus? Escape from Tarkov ist wohl der prominenteste Extraction-Shooter auf dem Markt und erlebt etwa alle sechs Monate erneut einen großen Hype auf Twitch – immer, wenn es in dem Shooter einen Wipe gab.

Ihr startet mit eurem Gear einen Raid, sammelt Loot und erfüllt Aufträge von Händlern. Gespielt wird in der fiktiven russischen Stadt Tarkov. Auf den unterschiedlichen Maps trefft ihr sowohl auf gegnerische Spieler als auch auf NPCs. Stirbt euer Charakter, bevor ihr extrahieren konntet, verliert ihr auch eueren gesamten Loot.

Escape from Tarkov ist neben seiner Extraktionsmechanik vor allem für sein herausforderndes Gameplay bekannt. Zu einem realitätsnahen Rückstoßsystem und einem minimalen HUD kommen Verletzungen hinzu, die euer Charakter erleiden kann und die unbehandelt zum Tod führen können.

Escape from Tarkov: Update 0.13.5 bringt neuen, fiesen Boss in die Straßen von Tarkov

Für wen ist EFT interessant? Escape from Tarkov ist nicht für Spieler geeignet, die ein einfaches und intuitiv erlernbares Spiel suchen. Ihr müsst EFT und all dessen Mechaniken aufwendig lernen und verstehen.

EFT erklärt euch nicht viel und ist durch das Hardcore-Gameplay auch echt herausfordernd. Außerdem ist stets Vorsicht und im Koop auch Kommunikation wichtig – sonst erwischt es schnell euren Teamkollegen, weil ihr dachtet, er sei ein Gegner. Ebenso muss euch klar sein, dass ihr sehr viel sterben werdet – sehr viel.

Wenn ihr auf Hardcore-Shooter und realistische Spielmechaniken steht, und nichts gegen Extraction-Shooter und viele Tode habt, dann ist EFT für euch jedoch unverzichtbar.

Pro Einzigartiger Mix aus Extraction-Shooter und realistischem Hardcore-Gameplay

Große Spielerbasis, besonders nach einem Wipe

Regelmäßig stattfindende Wipes bringen Langzeitmotivation, weil sie die Spieler zwingen, erneut von vorn zu grinden

Battlestate Games arbeitet weiterhin an EFT und verspricht Content-Updates zu liefern, die beispielsweise wechselnde Jahreszeiten bringen Contra Nicht einsteigerfreundlich, steile Lernkurve

Nur im eigenen Launcher und nicht auf Steam oder in anderen etablierten Launchern verfügbar

Aufgrund der vielseitigen Tastenbelegung ist ein Konsolen-Release oder eine Controller-Unterstützung nahezu ausgeschlossen

Wie viele PvP-Shooter hat auch EFT gerade ein starkes Cheater-Problem

Fortnite

Entwickler: Epic Games | Modell: Free-to-play | Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Mobile | Subgenre: Battle Royale | Modus: PvP | Perspektive: Third-Person |

Was ist das für ein Spiel? Fortnite ist ein farbenfrohes Battle Royale, das in der Third-Person-Perspektive gespielt wird und auf allen gängigen Plattformen verfügbar ist.

Einst war Fortnite vorrangig für den Ansatz bekannt, dass er Shooter-Gameplay mit dem Bauen und Craften eines Survival-Spiels kombiniert. Statt euch nur eine Deckung oder einen höher gelegenen Punkt zu suchen, könnt ihr euch in Windeseile eine Barrikade, einen Turm oder sonst was bauen.

Mittlerweile bietet Fortnite aber auch eine Reihe anderer Modi. Ihr könnt das „Battle Royale“-Erlebnis etwa gänzlich ohne Bauen erleben. Oder ihr verzichtet auf den Shooter-Aspekt und errichtet in dem Survival-Modus LEGO Fortnite euer eigenes LEGO-Dorf.

Insgesamt bietet Fortnite regelmäßig spannende Events und zahlreiche Kollaborationen, die das Spiel mit neuen Inhalten erweitern – stets in einem bunten und farbenfrohen Stil. Doch wer seinen liebsten Skin haben möchte, der muss in der Regel auch gut dafür bezahlen.

Fortnite Battle Royale Kapitel 5 Saison 2: Myths & Mortals zeigt Kämpfe mit Göttern

Für wen ist das Spiel interessant? Auch wenn Fortnite aufgrund seines Grafikstils stets nachgesagt wird, dass sich der Shooter an jüngere Spieler richtet, bietet er mit seinen zahlreichen Kollaborationen auch genug Reize für Spieler, die in den 90ern oder frühen 2000er Jahren aufgewachsen sind. Wer wird bei Skins zu Dragon Ball, den Ninja Turtles oder Naruto nicht nostalgisch?

Trotzdem solltet ihr natürlich mit der bunten Optik und der Third-Person-Perspektive keine Probleme haben und generell ein Fan von Battle Royale sein.

Pro Auf vielen verschiedenen Plattformen verfügbar

Aktive Spielerschaft

Regelmäßig neue Updates, Events und Kollaborationen

Der Unreal Editor für Fortnite (UEFN) ermöglicht es den Spielern, eigene Spiele und Modi zu entwerfen

Fortnite erweitert das eigene Repertoire jetzt auch außerhalb des Battle Royales, beispielsweise mit dem Survival-Modus LEGO Fortnite Contra Aggressive Monetarisierung durch Battle Pass und Skins

Kindlicher Grafikstil gefällt nicht jedem

Nicht bei Steam

Wenn ihr nur den Battle Royale spielen wollt, müsst ihr auch LEGO Fortnite herunterladen und andersrum

Hunt: Showdown

Entwickler: Crytek | Modell: Buy-to-play | Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5| Subgenre: Battle Royale | Modus: PvPvE | Perspektive: First-Person |

Was ist das für ein Spiel? Hunt: Showdown ist ein Extraction-Shooter mit Horror-Elementen, in dem die komplette Map von zahlreichen verschiedenen Monstern besiedelt ist.

Ihr müsst mindestens einen von bis zu zwei Boss-Gegnern jagen, töten und anschließend eine von dem Boss fallen gelassene Trophäe aufsammeln und extrahieren. Um die Position eines Bosses zu kennen, müsst ihr zuvor Hinweise sammeln oder ihm zufällig begegnen. Es gibt vier verschiedene Monster, die auf der Karte erscheinen können.

Die Waffen des Shooters sind eher altmodisch und rustikal. Es gibt Einzellader und Revolver. Auch das Design der Charaktere erinnert eher an den Wilden Westen, als an Soldaten.

Hunt: Showdown Launch Trailer

Für wen ist das Spiel interessant? Hunt: Showdown ist für Spieler interessant, die einen etwas anderen Extraction-Shooter spielen wollen und kein Problem mit Monstern haben.

Wenn ihr allerdings moderne Waffen, coole bunte Fähigkeiten und ein rasantes Movement haben wollt, seid ihr bei dem Shooter falsch. Stattdessen brilliert Hunt: Showdown durch sein Sounddesign und die erdrückende Atmosphäre.

Pro Spannendes Spielprinzip

Einzigartiges Setting

Überragend guter Sound

Support der Entwickler Contra Nicht einsteigerfreundlich

Niederlagen sind schmerzhaft

Overwatch 2

Entwickler: Blizzard | Modell: Free-to-play | Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 | Subgenre: Helden-Shooter | Modus: PvP | Perspektive: First-Person |

Was ist das für ein Spiel? Overwatch 2 verbindet das Gameplay eines First-Person-Shooters mit dem eines MOBAs wie LoL oder DOTA. Es gibt eine Reihe von Helden, die in 5v5-Kämpfen unterschiedliche Fähigkeiten wirken können und sich alle unterschiedlich spielen.

Durch ihre Aufgaben in den Matches sind die einzelnen Helden zudem in verschiedene Rollen eingeteilt. Es gibt die Supporter, die ihre Mitspieler beispielsweise heilen oder ihnen einen Schadensboost geben und die DPS, die mit ihren Angriffen möglichst viel Schaden anrichten sowie Chaos stiften sollen. Die dritte und letzte Rolle sind die Tanks, die besonders viel Leben haben und mit ihren Fähigkeiten essenziell sind, um das Ziel des jeweiligen Modus zu erreichen.

In einem Modus ist es eure Aufgabe, die Payload, das ist ein bewegliches Objekt, möglichst weit zu schieben – weiter als eure Gegner. In einem anderen Modus müsst ihr bestimmte Punkte einnehmen und halten. Für jeden Modus ist Teamwork erforderlich.

Overwatch 2: Das Wichtigste zum Helden-Shooter in 43 Sekunden

Für wen ist das Spiel interessant? Overwatch 2 ist für euch interessant, wenn ihr einen etwas anderen Shooter spielen wollt. Statt in einem TDM im Kreis zu laufen und einen Gunfight nach dem anderen zu suchen oder eine Bombe auf einem bestimmten Spot zu platzieren, müsst ihr eure verschiedenen Fähigkeiten einsetzen und im Team arbeiten, um das gemeinsame Ziel zu erreichen.

Wenn ihr allerdings realistische Waffen wie eine AK oder ein M4 sucht, seid ihr in Overwatch fehl am Platz. Es gibt futuristische Kanonen, übernatürliche Fähigkeiten und natürlich Winston – einen riesigen, sprechenden Gorilla mit Kleidung. Generell ist das ganze Spiel in einem Comic-haften Grafikstil.

Pro Viele verschiedene Helden ermöglichen den Spielstil zu finden, der zu einem passt

Die Auswahl der Helden und ihr Zusammenspiel sind strategisch relevant

Auf allen gängigen Plattformen verfügbar

Läuft auch auf leistungsschwachen PCs

Regelmäßige Content-Updates und Balancing-Patches Contra Aggressive Monetarisierung durch Battle Pass und Skins

Die versprochene PvE-Kampagne wurde gestrichen

Neue Helden sind häufig overpowert

Der bunte Grafikstil gefällt nicht jedem

PUBG: Battlegrounds

Entwickler: KRAFTON | Modell: Free-to-play | Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Mobile | Subgenre: Battle Royale | Modus: PvP | Perspektive: Third-Person, First-Person

Was ist das für ein Spiel? PUBG: Battlegrounds, oder einfach nur PUBG, ist eines der ersten und erfolgreichsten Battle Royale. Es hat einen deutlich realistischeren Grafikstil als beispielsweise Fortnite und Apex Legends und bietet auch Waffen und Ausrüstung, wie sie aus der echten Welt bekannt sind.

Gespielt wird der Shooter sowohl in der First-Person- als auch in der Thrid-Person-Perspektive. Ihr könnt aber auch in der Third-Person beim Zielen durch das Visier schauen – also wie in der First-Person.

Neben einer Reihe von Waffen und Ausrüstungsgegenständen findet ihr in PUBG verschiedene Fortbewegungsmittel wie Autos und Motorräder, mit denen ihr euch schneller zur Zone bewegen könnt.

Für das Jahr 2024 hat PUBG zudem ein Upgrade auf Unreal Engine 5 geplant, dann könnte auch endlich die schlecht gealterte Optik des Shooters einen neuen Anstrich bekommen. Außerdem soll im Verlauf des Jahres das Gameplay dynamischer werden. Dazu wird es euch möglich sein, Teile von Gebäuden zu zerstören und sogar Löcher zu graben.

Alles, was PUBG: Battlegrounds so besonders macht in 2 Minuten

Für wen ist das Spiel interessant? PUBG ist für Fans von Battle Royale interessant, die keine Lust auf die bunten Farben eines Fortnites oder die verschiedenen Charaktere und ihre Fähigkeiten eines Apex Legends haben.

PUBG spielt sich langsamer als viele andere Vertreter des Genres, legt stattdessen aber einen größeren Wert auf Realismus – auch wenn es keine Simulation oder ein Hardcore-Shooter ist. Es ist also perfekt geeignet, um locker ein paar Runden zu spielen, auch wenn ihr auf ein realistisches Setting steht.

Pro Extrem aktive Spielerschaft

Einsteigerfreundlich

Third- und First-Person

Auf allen gängigen Plattformen spielbar

Auch für ältere PCs stemmbar

Wird weiterhin mit Updates versorgt Contra veraltete Grafik (noch)

Großes Cheating-Problem

Rainbow Six: Siege

Entwickler: Ubisoft | Modell: Buy-to-play | Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 | Subgenre: Taktik-Shooter | Modus: PvP | Perspektive: First-Person |

Was ist das für ein Spiel? Rainbow Six: Siege ist ein Taktikshooter von Ubisoft, in dem ihr 5v5 spielt. Euer Ziel ist es beispielsweise, eine Bombe zu entschärfen oder eine Geisel zu retten. Dabei greift ihr auf verschiedene Mitglieder von Antiterroreinheiten wie dem GSG-9 oder dem SAS zu, die allesamt einzigartige Fähigkeiten besitzen.

Neben den unterschiedlichen Charakteren und ihren Gadgets gibt es eine ganze Reihe von Waffen und Secondary-Gadgets wie Granaten, Sprengmatten oder C4-Sprengsätzen. Diese könnt ihr nutzen, um die Maps taktisch zu verändern – die Zerstörbarkeit von Böden und Wänden spielt eine große Rolle.

Ihr könnt etwa ein Loch in den Boden sprengen oder mit einer Schrotflinte hineinschießen, um anschließend von oben auf eine Tür gucken zu können, durch die eure Gegner möglicherweise das Gebäude betreten.

Rainbow Six: Siege Launch-Trailer

Für wen ist das Spiel interessant? Rainbow Six: Siege ist ein Taktikshooter, ihr solltet also durchaus Interesse an strategischem Vorgehen und Koordination im Team haben. Außerdem ist eine gewisse Neugier und Kreativität vorteilhaft, wenn ihr die Zerstörbarkeit der Map möglichst effektiv ausnutzen wollt, ohne euch mit den Strategien der Profis auseinanderzusetzen.

Generell ist das Spiel aber mit viel Übung verbunden. Wenn ihr kein Interesse daran habt, die Maps oder Fähigkeiten der unterschiedlichen Charaktere zu lernen, werdet in Rainbow Six: Siege wahrscheinlich nicht erfolgreich sein.

Pro Einzigartiges Gameplay durch die Fähigkeiten und die Zerstörbarkeit der Map

Regelmäßige Updates versorgen das Spiel mit neuen Inhalten

Entwickler arbeiten stetig am Balancing und bringen regelmäßige Patches Contra Haufenweise Cheater

Nicht einsteigerfreundlich, da viele verschiedene Fähigkeiten und Maps

Die vielen Balancing-Änderungen kommen nicht immer gut bei den Spielern an

Splatoon 3

Entwickler: Nintendo | Modell: Buy-to-play | Plattformen: Nintendo Switch | Subgenre: Helden-Shooter | Modus: PvP, PvE | Perspektive: Third-Person

Was ist das für ein Spiel? Splatoon ist nicht gerade das, was viele Genre-Fans als Shooter bezeichnen würden. Ihr spielt kleine schrille Inklinge, die versuchen, eine Arena in bunten Farben zu färben. Inklinge sind eine Mischung aus Menschen und Tintenfischen.

Es gibt in Splatoon 3 fünf verschiedene PvP-Modi, eine kurze Kampagne, die euch in die Prinzipien des Spiels einführt und einen PvE-Modus, in dem ihr Gegnerwellen abwehren müsst. Der primäre PvP-Modus ist der sogenannte „Revierkampf“.

Im Revierkampf spielt ihr 4v4. Es gewinnt das Team, dessen Farbe in der Arena öfter vertreten ist. Diese Farbe verschießt ihr mit verschiedenen „Waffen“. Der Kernaspekt des Gameplays basiert dementsprechend auf dem Schießen und Verteilen von Farbe. Hierzu gibt es eine Reihe verschiedener Waffen und Spezialfähigkeiten.

Ihr könnt auch auf eure Gegner ballern, auch wenn ihr in dem kindgerechten Shooter kein Blut oder Ähnliches erwarten solltet.

Splatoon 3 Trailer

Für wen ist das Spiel interessant? Splatoon richtet sich nicht nur an verschiedene Altersklassen und kann auch mit jüngeren Spielern gezockt werden, es ist ebenso für Fans von Taktik-Shootern interessant. Besonders die Positionierung der einzelnen Teammitglieder hat einen merklichen Einfluss auf den Ausgang eines Matches.

Dazu bietet Splatoon eine niedrige Time-to-kill und ein schnelles Movement. Besonders in der Tintenfisch-Form seid ihr zügig unterwegs, wenn ihr in die Farbpfützen eures Teams abtaucht. Da Splatoon allerdings über keinen Aim-Assist verfügt, könnte der Kinder-Shooter zu anspruchsvoll für CoD-Veteranen sein.

Im Gegensatz zu anderen Taktik-Shootern hat Splatoon zudem den Vorteil, dass es sehr einsteigerfreundlich ist und es auch einen Rang-Modus für Solo-Spieler gibt. Ihr seid also nicht komplett aufgeschmissen, wenn ihr kein festes Team habt.

Pro Einzigartiges Spielprinzip

Einsteigerfreundlich

Schnelles Movement

Niedrige Time-to-kill

Solide Auswahl an Waffen

Keine Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der Hardware

Kindgerecht

Vergleichsweise wenig toxisch, da Kommunikationsmöglichkeiten mit zufälligen Mitspielern und Gegner fehlen Contra Nur auf Nintendo Switch verfügbar

Teuer – Nintendo bietet selten Rabatte für ihre exklusiven Vollpreistitel

Kommunikationsmöglichkeiten mit zufälligen Mitspielern fehlen

Team Fortress 2

Entwickler: Valve | Modell: Free-to-play | Plattformen: PC | Subgenre: Helden-Shooter | Modus: PvP | Perspektive: First-Person

Was ist das für ein Spiel? Team Fortress 2 ist ein Helden-Shooter, der schon 2007 veröffentlicht wurde und immer noch zu den beliebtesten Spielen auf Steam zählt. Das Setting ist farbenfroh, die neun spielbaren Charaktere sind schräg und es gibt eine ganze Reihe bekannter Modi wie Capture the Flag und Team Deathmatch.

Die Helden haben allesamt unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen, die sich auf verschiedene Weise spielen lassen. In den Matches geht es dabei actionreich zu.

Team Fortress 2 – Klassen-Trailer

Für wen ist das Spiel interessant? Wenn ihr Helden-Shooter wie Overwatch 2 mögt, spricht eigentlich nicht viel dagegen, auch mal Team Fortress 2 auszuprobieren. Euch sollte aber bewusst sein, dass ihr ein Spiel aus dem Jahr 2007 spielt.

Die Grafik und die Effekte sind alt und moderne Shooter haben auch ein gänzlich anderes Movement. Wenn euch das aber nicht stört, findet ihr mit Team Fortress 2 einen Shooter, der auf Steam immer noch aktiv gespielt wird.

Pro Aktive Community

Viele verschiedene Spielmodi

Die Helden und ihre Fähigkeiten spielen sich unterschiedlich Contra Sehr veraltete Grafik

Keine neuen Updates

Zahlreiche Cheater

The Finals

Entwickler: Embark Studios | Modell: Free-to-play | Plattformen: Steam, PS5, Xbox Series | Subgenre: Arena-Shooter | Modus: PvP | Perspektive: First-Person |

Was zeichnet das Spiel aus? The Finals ist ein PvP-Shooter, der euch in einer virtuellen Arena in Dreierteams um den Sieg in einer Game-Show kämpfen lässt. Euer Ziel ist es, mehr Geld als eure Kontrahenten zu sammeln.

Passend dazu stehen euch verschiedene Waffen, Fähigkeiten und Gadgets wie Vorschlaghammer, Greifhaken, Granaten und Minen zur Verfügung, aus denen ihr euer Loadout gemessen an eurer Klasse selbst zusammenstellen könnt.

Die größte Besonderheit des Shooters ist allerdings die enorme Zerstörung, die ihr auf der gesamten Map anrichten könnt. So ist es beispielsweise möglich, ganze Häuser einzureißen oder den Boden unter Tresoren zu sprengen. Sowohl die Fähigkeiten und Gadgets als auch die Zerstörung haben einen taktischen Nutzen.

The Finals zeigt den neuen Trailer zur Season 2

Für wen ist das Spiel interessant? The Finals ist für Spieler interessant, die auf eher lockeres Gameplay stehen. Zwar gibt es in dem Shooter auch Skill-based-Matchmaking sowie einen Ranked-Modus, doch das Spielprinzip ist nicht so kompetitiv wie in Counter-Strike oder Valorant.

Generell ist der Shooter einsteigerfreundlich und spricht mit dem recht schnellen Movement und dem einfachen Gunplay auch Spieler an, die CoD oder Battlefield mögen.

Solltet ihr obendrein daran interessiert sein, große Teile der Map inklusive ganze Häuser zerstören zu können, bietet The Finals ein nahezu unvergleichliches Erlebnis.

Pro Die Zerstörung der Map ist nicht nur innovativ, sondern einzigartig

Intuitives, einfaches Gunplay mit gleichbleibenden Rückstoßmustern

Schnelles Movement, das durch Gadgets ergänzt wird

Strategische Einsatzmöglichkeiten der Gadgets und Fähigkeiten geben dem Gameplay zusätzliche Tiefe

Updates sollen das Spiel noch lange mit neuen Inhalten versorgen Contra Cheater schon kurz nach Release eines der größten Probleme

Spielerzahlen sind seit dem Release im Dezember 2023 stark gesunken

Nur drei Spieler pro Team innerhalb der Haupt-Modi ist für größere Freundesgruppen ärgerlich

Vergleichsweise wenig Maps und Waffen

Titanfall 2

Entwickler: Respawn Entertainment | Modell: Buy-to-play | Plattformen: Xbox, PlayStation, PC | Subgenre: Arena-Shooter | Modus: PvP | Perspektive: First-Person |

Was ist das für ein Spiel? In Titanfall dreht sich alles um Mechs, den sogenannten Titans. Das sind große, schwer bewaffnete Kampfmaschinen auf zwei Beinen, die von menschlichen Piloten im Inneren gesteuert werden.

Passend dazu führt ihr den Großteil dieser Kämpfe mit den verschiedenen Titans aus. Ein Mech hat in etwa eine riesige Minigun, ein anderer einen Flammenwerfer. Dann gibt es noch einen Titan mit einer Art Scharfschützengewehr für Kämpfe auf lange Distanz sowie einen Titan mit einer Schrotflinte und einem Schwert für kurze Distanz. Für jeden Spielstil gibt es einen passenden Titan.

Außerhalb der Titans brilliert der Shooter vor allem mit dem Movement, das sehr schnell ist und flexible Bewegungen sowie Wallruns ermöglicht. Ergänzt wird das Movement zudem durch eine Grappling-Hook, die ihr allerdings gezielt bei eurem Piloten ausrüsten müsst. Dieser besitzt obendrein eine Reihe verschiedener Waffen, darunter beispielsweise Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Schrotflinten.

Neben dem PvP-Modus besitzt Titanfall 2 auch eine Kampagne, die ihr innerhalb von 10 Stunden durchspielen könnt. Das ist zwar recht kurz, doch viele Fans des Genres sagen ihr bis heute eine hervorragende Qualität nach – nicht zuletzt, weil sie euch die fürs PvP benötigten Grundlagen vermittelt.

Titanfall 2 zeigt im Multiplayer-Trailer, wie rasant das Gameplay des Shooters ist

Für wen ist das Spiel interessant? Wenn ihr richtig Bock auf einen Shooter habt, der ein schnelles und variables Movement bietet, dann solltet ihr euch Titanfall 2 auf jeden Fall anschauen. Es macht sogar Spaß, einfach nur an den Wänden entlangzulaufen. Dennoch könnt ihr auch sliden oder hüpfen, das Movement ist wirklich ein grundlegendes Feature des Shooters.

Das andere grundlegende Feature sind natürlich die Titans selbst. Wenn ihr Kampfroboter cool findet und euch vorstellen könnt, damit gegen andere Spieler zu kämpfen, habt ihr in Titanfall 2 die Chance dazu.

Solltet ihr es in erster Linie auf Infanterie-Gefechte abgesehen haben und Vehikel-Kämpfe möglichst meiden wollen, dann könnte euch Titanfall 2 enttäuschen. Die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Mechs sind ein fester Bestandteil jeder Runde.

Pro Das Movement gilt bis heute als eines der besten überhaupt

Das Gunplay ist intuitiv und leicht zu meistern

Begrenzte Auswahl an Waffen, Aufsätzen und Titans erleichtert den Einstieg

Häufig im Angebot für unter 5 € erhältlich

Da es im gleichen Universum wie Apex Legends spielt, könnten euch Waffen wie die Mastiff bekannt vorkommen Contra In die Jahre gekommene Grafik

Vergleichsweise wenig Spieler und ein entsprechend langes Matchmaking

Die verbleibenden Spieler sind vor allem Titanfall-Veteranen, die das Spiel gemeistert haben

Es gibt keinen Modus nur mit Piloten, die Titans sind immer dabei

Keine neuen Updates mehr

Valorant

Entwickler: Riot Games | Modell: Free-to-play | Plattformen: PC | Subgenre: Taktik-Shooter | Modus: PvP | Perspektive: First-Person |

Was ist das für ein Spiel? Valorant ist ein Taktik-Shooter von Riot Games, in dem ihr 5v5 spielt. Ein Team muss den sogenannten Spike – eine Art Bombe – auf einem von bis zu drei Spots platzieren. Das andere Team muss dieses Platzieren verhindern, indem sie alle Spieler des angreifenden Teams ausschalten oder so viel Zeit schinden, bis der Runden-Timer abgelaufen ist.

Im Kampf um die Runden stehen euch verschiedene Waffen zur Verfügung, die ihr am Beginn einer Runde wie in Counter-Strike in einem Kaufmenü kaufen müsst. Diese Waffen könnt ihr nutzen, bis ihr sterbt und sie dadurch verliert – oder bis der Seitenwechsel ansteht. Ihr könnt auch die Waffen von toten Mitspielern oder Gegnern aufsammeln. Das Haushalten des eigenen Geldes ist ein wichtiger strategischer Bestandteil.

Zusätzlich zu den verschiedenen Waffen bietet Valorant eine Reihe von unterschiedlichen Agenten, die über einzigartige Fähigkeiten verfügen und eigene taktische Einsatzmöglichkeiten mitbringen. Die Agenten mit ihren Fähigkeiten sind das große Alleinstellungsmerkmal des Shooters, wenn man ihn mit ähnlichen Titeln vergleicht.

Riot Games zeigt den neuen Agent von Valorant im animierten Trailer

Für wen ist das Spiel interessant? Valorant richtet sich in erster Linie an Spieler, die klassische Taktik-Shooter wie Counter-Strike mögen – also mit Kaufmenü und dem Platzieren/ Entschärfen einer Bombe. Wenn ihr also schnelle Shooter sucht, in denen ihr nicht viel kommunizieren oder nachdenken müsst, ist Valorant nichts für euch.

Der große Unterschied zu CS2 liegt bei den Agenten, ihren Fähigkeiten sowie dem bunten Setting. Statt Rauchgranaten, die graue Wolken verursachen, gibt es beispielsweise grüne oder lila Smokes, um die Sicht eurer Gegner einzuschränken. Ihr solltet also eine Toleranz für bunte Farben und einen animierten Stil mitbringen.

Pro Benötigt wenig Ressourcen und ist auch auf weniger leistungsstarken PCs spielbar

Eines der besten Anti-Cheat-Systeme

Aktive Spielerschaft inklusive E-Sport

Regelmäßige Updates bringen neue Inhalte

Entwickler arbeiten weiterhin am Balancing

Technisch wenig Fehler – es gibt nur selten schwerwiegende Bugs oder Server-Probleme Contra Nicht auf Konsole verfügbar

Unterschied zwischen starken und schwächeren Agenten teilweise hoch

Entwickler haben Probleme, das richtige Balancing zu finden

Viele Smurfer da F2P

Toxische Community

Hohe Preise für Skins

