Ein Sturmgewehr wird in CoD Warzone ignoriert, dabei findet ein Experte, es sei eine der besten Waffen des Spiels

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Falls ihr eher als Scharfschützen in Warzone und Rebirth Island unterwegs seid, empfiehlt sich aktuell vor allem die MORS. Die Waffe kam in Season 3 ins Spiel und dominiert seither die Meta-Listen der Builds für den Battle-Royale-Modus.

Was macht die SVA 545 so gut? Das Sturmgewehr verfügt generell über einen Rückstoß, den man als Spieler gut kontrollieren kann. Zudem verschießt sie ihre ersten beiden Schüsse zeitgleich, was die SVA 545 zu einer ziemlich tödlichen Waffe macht.

Der CoD-Experte „Swagg“ sagt in seinem YouTube-Video vom 29. April, dass die SVA 545 aber eigentlich das neue „beste Sturmgewehr“ für Warzone und Rebirth Island sei. Auch die CoD-Spezialisten von warzoneloadouts empfehlen die SVA 545, wodurch sie auch in unserer Auflistung für die besten Sturmgewehre zu finden ist .

Laut wzstats.gg beträgt die Auswahlrate der SVA 545 in Warzone nur 0,84 %. Da drüber stehen in etwa Sturmgewehre wie die BP50, aber vor allem auch LMGs.

Was ist das für eine Waffe? Die SVA 545 ist eine der ersten Waffen, die ihr in CoD: MW3 freischalten könnt, während andere erst im Laufe der Seasons dazukommen. Dafür müsst ihr lediglich euer Spielerlevel erhöhen, um sie ausrüsten zu können. Das Sturmgewehr hat einen Rückstoß, der kontrollierbar ist.

In Call of Duty: Warzone sind viele Spieler stets auf der Suche nach den besten Meta-Loadouts für ihre Spielweise. Ein CoD-Experte empfiehlt die SVA 545 – allerdings wird die aktuell von den meisten ignoriert.

