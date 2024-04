In Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone kam das Scharfschützengewehr „MORS“ in Season 3 ins Spiel und dominiert die Meta-Listen. Wir zeigen euch starke Setups mit Aufsätzen für beide Modi.

Das Scharfschützengewehr „MORS“ kam mit Season 3 in CoD: MW3 und sicherte sich schon kurz danach einen Platz unter den Meta-Builds für den Multiplayer und Warzone.

Damit ihr wisst, auf welche Aufsätze ihr hinarbeiten könnt, haben wir für euch starke Setups für die MORS für den Multiplayer und Warzone rausgesucht. Laut wzstats.gg ist das Scharfschützengewehr zudem aktuell die beste Wahl in der Kategorie für Warzone.

Falls ihr den Trailer zu Season 3 verpasst habt, könnt ihr ihn hier anschauen:

CoD MW3: Season 3 Multiplayer Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Meta-Loadout der MORS in Warzone

Das Scharfschützengewehr MORS (Military Operated Rail Sniper) weist eine gute Kombination aus Präzision und Schaden auf, besitzt eine hohe Zerstörungskraft und eine relativ schnelle Nachladegeschwindigkeit. Mit den richtigen Aufsätzen wird sie noch stärker.

Diese Aufsätze braucht ihr in Warzone:

Lauf: Schwerer Tonne-Lauf

Laser: SL Razorhawk-Laserlicht

Schaft: Leichter Icarus-Schaft

Munition: HVP Anti-Materiel-Flintenlaufgeschoss

Bolzen: Schneller Bolzen

Aufsätze auf Englisch Barrel: Tonne Heavy Barrel

Laser: SL Razorhawk Laser Light

Stock: Icarus Light Stock

Ammunition: HVP Anti-Materiel Slug

Bolt: Quick Bolt

Was macht das Setup stark? Das Setup gilt laut wzstats.gg als Meta-Build für Warzone. Das SL Razorhawk-Laserlicht verbessert die Präzision und Handhabung enorm, während der Leichte Icarus-Schaft überflüssiges Gewicht reduziert. Die Bolzen sorgen für ein schnelleres Nachladen, der schwere Tonne-Lauf für eine bessere Reichweite und Präzision.

Zwar wird die „HVP Anti-Materiel-Flintenlaufgeschoss“-Munition mit geringerem Tempo abgefeuert, sie hat dafür aber eine höhere Stoppwirkung. Die Stoppwirkung bezieht sich auf ihre Fähigkeit, ein Ziel effektiv zu stoppen oder außer Gefecht zu setzen, wenn es getroffen wird.

Meta-Loadout für die MORS in CoD: Warzone.

Meta-Loadout der MORS im Multiplayer

Auch im Multiplayer gilt das Scharfschützengewehr aktuell als beste Wahl für ihre Kategorie. Habt ihr bereits das Loadout für Warzone getestet und gespeichert, braucht ihr bis auf den Lauf nichts umbauen.

Diese Aufsätze braucht ihr im Multiplayer:

Lauf: Crown-50-Lauf

Laser: SL Razorhawk-Laserlicht

Schaft: Leichter Icarus-Schaft

Munition: HVP Anti-Materiel-Flintenlaufgeschoss

Bolzen: Schneller Bolzen

Aufsätze auf Englisch Barrel: Crown-50 Barrel

Laser: SL Razorhawk Laser Light

Stock: Icarus Light Stock

Bolt: Quick Bolt

Ammunition: HVP Anti-Materiel Slug

Was macht das Setup stark? Das Setup gilt laut wzstats.gg als Meta-Build für den Multiplayer in CoD: MW3. Der einzige Unterschied zum Setup in Warzone ist der Lauf. Der „Crown-50-Lauf“ ist ein kürzerer Scharfschützenlauf und bietet euch eine mobilere Herangehensweise im Gefecht.

Meta-Loadout für die MORS im Multiplayer von CoD: MW3.

Wie schalte ich die Waffe frei? Ihr schaltet das MORS-Scharfschützengewehr in Sektor 4 des Battle Passes frei. Was ihr dafür genau machen müsst, haben wir euch hier aufgelistet.

Um die Aufsätze ausrüsten zu können, müsst ihr die Waffe auf ein gewisses Level bringen. Wir haben für die Loadouts das private Match genutzt, können also nicht sagen, welchen Aufsatz ihr wann bekommt.

Somit empfehlen wir, Waffen-XP-Token zu aktivieren und ein paar Runden Multiplayer oder andere Modi in CoD: MW3 zu spielen. Damit solltet ihr die Waffe in 1–2 Stunden auf das maximale Level 19 bringen können. Tipps zum schnellen Leveln von Waffen findet ihr hier.