CoD MW3 & Warzone: So schaltet ihr die MORS frei

Mit Season 3 kamen neue Waffen in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone hinzu. Wie ihr das Scharfschützengewehr „MORS“ freischaltet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Am Mittwoch, dem 3. April 2024, startete Season 3 in CoD: MW3 und brachte neue Maps, Events und Challenges ins Spiel. Außerdem könnt ihr drei neue Waffen freischalten – eine Maschinenpistole, ein Scharfschützengewehr und eine Nahkampfwaffe. Eine weitere kommt im Laufe der Season dazu.

Das Scharfschützengewehr „MORS“ ist schon jetzt in die Meta-Listen für den Multiplayer und Warzone eingezogen und zählt aktuell als beste Wahl in der Kategorie (via wzstats.gg). Wie ihr die Waffe freischaltet, erklären wir euch nachfolgend.

Falls ihr den Trailer für Season 3 verpasst habt, könnt ihr ihn hier anschauen:

So schaltet ihr die MORS frei

Wie schalte ich die MORS frei? Ihr schaltet das Scharfschützengewehr in Sektor 4 des Battle Passes frei. Dafür müsst ihr folgende Schritte ausführen:

einen angrenzenden Sektor im Battle Pass abschließen

Sektor 4 auswählen

alle Sektor-Belohnungen mit Token verdienen

beim Kauf des Battle Passes (1.100 COD Points, ca. 10 €) könnt ihr alle Belohnungen abholen, ansonsten nur die, bei denen „Gratis“ steht – was auch bei der Waffe der Fall ist.

Sobald ihr Sektor 4 auswählen könnt, benötigt ihr somit 5 Token, um die MORS freischalten zu können. Bevor ihr die Waffe anklicken könnt, müsst ihr erst die vorigen vier Items freischalten: Einen Waffensticker, einen XP-Token, einen Waffentalisman und ein großes Dekor.

Ihr findet die MORS im Battle Pass in Sektor 4.

Was ist das für eine Waffe? Das Scharfschützengewehr MORS (Military Operated Rail Sniper) besitzt laut Entwickler (via CoD-Blog) schon mit einem Schuss eine hohe Zerstörungskraft und eine relativ schnelle Nachladegeschwindigkeit. Das Scharfschützengewehr weist eine gute Kombination aus Präzision und Schaden auf, sodass die Entfernung eine untergeordnete Rolle spielt.

Die Entwickler weisen außerdem darauf hin, dass die MORS zu Beginn der Saison nicht in Call of Duty: Warzone Mobile verfügbar sein wird. Warzone Mobile startete zwei Wochen vor der neuen Season in CoD. Wir verraten euch, was ihr dazu wissen müsst: CoD Warzone Mobile startet heute – Das müsst ihr wissen